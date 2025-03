Carolina Breadt le responde a Laura Spoya tras polémica: “Su outfit chillón era un calambre en mi ojo”

Carolina Braedt se pronuncia tras acusasciones de Laura Spoya | TikTok

Carolina Braedt, conocida en redes sociales como Fashaddicti, reconoció en un video publicado en TikTok — y posteriormente eliminado—que fue ella quien le reclamó a Laura Spoya por su atuendo rosado durante su visita a Machu Picchu. La creadora de contenido defendió su actitud, argumentando que la exreina de belleza no eligió los colores apropiados para la ocasión.

El pronunciamiento de Carolina Braedt llegó después de que la influencer Daniela Núñez Dodero, conocida como The Velvet Secret, se mostrara visiblemente afectada en una transmisión en vivo de Instagram, donde lloró al recibir múltiples críticas en redes sociales. Los usuarios pensaron que había sido ella quien le reclamó a Laura Spoya por no usar colores tierra en las ruinas incas.

Ante la confusión, Fashaddicti decidió aclarar la situación, ya que no quería que su amiga cercana recibiera más ataques injustificados. “Chicas, tengo que hacer un anuncio a la nación porque le está cayendo mucho aceite a una amiga mía. Y tengo que aclarar”, expresó en un principio, mostrándose despreocupada por la nueva polémica en la que está inmersa.

Carolina Braedt reconoció que fue ella quien le reclamó a Laura Spoya por su outfit en Cusco. Instagram/@carolinabraedt

“La (persona) que dijo que Laura Spoya, bueno, se lo dije en su cara pelada, que tenía un outfit demasiado chillón para subirse las ruinas de Machu Picchu, porque era un calambre en mi ojo, así le dije porque realmente yo me he visto neutral, fui yo”, expresó la fashion blogger en el clip ya eliminado de sus plataformas.

Acto seguido, Carolina Braedt justificó su accionar, explicando: “Yo soy consciente con el turista que va a Machu Picchu y no le pongo un punto fucsia en sus fotos”. En un intento por minimizar la controversia, reiteró que fue ella quien tuvo el incómodo momento con Laura Spoya: “Esa fui yo. Ya. Así que, por favor, dejen de tirarle hate a mi amiga. Gracias. Adiós. Fin del comunicado”.

En 'Good Time', Laura Spoya contó los episodios incómodos que vivió con diferentes influencers durante un viaje al Cusco. TikTok/@yamilerizkallah

El llanto de Daniela Nuñez Dodero

La influencer Daniela Núñez Dodero, conocida como The Velvet Secret, protagonizó una transmisión en vivo en la que, visiblemente afectada, negó haber tenido un comportamiento hostil hacia Laura Spoya durante su viaje a Cusco. En medio de la controversia generada por los comentarios de la exreina de belleza, la creadora de contenido expresó su malestar y aclaró que jamás trató mal a su colega.

“En ese streaming se dice algo, no se mencionan nombres, pero se ponen fotos, claramente están dando alusión a que alguien del grupo la ha tratado mal. Eso me parece una locura. Yo vengo a aclarar que no he sido yo, la gente asume que fui yo. Efectivamente, no se menciona nombre, pero sí se menciona que es un grupo de mean girls”, explicó Núñez Dodero, visiblemente emocionada.

Daniela Núñez Dodero aclara en vivo que no fue responsable de tratar mal a Laura Spoya.

Con lágrimas en los ojos, la influencer de moda y belleza agregó: “Estoy haciendo un live aclarando que dejen de tirarme odio gratuitamente, yo no le he hecho daño a nadie. Yo no me he metido con nadie en este viaje. Me molesta ponerme así, llorando, pero soy una persona y me siento mal porque me dan comentarios horribles cuando no he hecho nada”.

En su canal de difusión, The Velvet Secret continuó mostrándose afectada por los comentarios de Laura Spoya. “Yo no soy mala, no sé por qué están haciendo eso conmigo. Dicen que malas energías tengo. Un animal salvaje jamás se acercaría a alguien con mala vibra”.

Daniela Nuñez Dodero

Valery Revello también se pronunció

La influencer Valery Revello, al igual que sus amigas Carolina Braedt y Daniela Núñez Dodero, fue recientemente blanco de críticas en redes sociales tras ser señalada por supuestamente haber tratado mal a Laura Spoya durante un viaje a Cusco. La controversia surgió luego de que Spoya compartiera en su podcast las tensiones vividas con un grupo de influencers, a quienes describió como “mean girls”.

Revello, al igual que sus amigas, negó las acusaciones en su contra. En un mensaje compartido a través de sus redes sociales, aseguró que nunca tuvo una actitud hostil hacia Laura Spoya. “Jamaría haría bullying a nadie, no soy así”, expresó la modelo, aclarando que las críticas que recibió fueron injustas. Además, hizo un llamado a sus seguidores para que no se dejaran llevar por especulaciones.

Valery Revello negó haber tratado mal a Laura Spoya en Cusco. Instagram/@valeryrevello