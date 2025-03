Indecopi multa con más de S/ 37.000 a la UPN por cobro indebido de S/ 100 a alumna que tramitaba retiro

El conflicto surgió cuando la estudiante, matriculada en la carrera de Psicología, solicitó su retiro de la UPN en septiembre de 2022. Composición: Infobae Perú

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha sancionado a la Universidad Privada del Norte (UPN) con una multa de más de S/ 37.000 por violaciones a los derechos de una estudiante, relacionadas con un cobro indebido y la falta de respuesta oportuna a su reclamo. La resolución de Indecopi establece que la universidad cometió infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, por no haber informado adecuadamente sobre un cobro de S/ 100 y por no atender el reclamo en los plazos establecidos por la normativa.

Según informó el portal LP Derecho, el conflicto surgió cuando la estudiante, matriculada en la carrera de Psicología, solicitó su retiro en septiembre de 2022. La universidad le indicó que debía pagar S/ 100 como derecho de trámite para gestionar su retiro, pero dicho monto no fue informado de manera clara al momento de la matrícula. Esta falta de transparencia fue considerada una infracción al artículo 73 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exige la correcta información sobre los costos del servicio.

El 17 de enero de 2023, la estudiante presentó un reclamo a la UPN solicitando la anulación de este cobro. Sin embargo, la universidad no atendió el reclamo en el plazo legal de 15 días hábiles. Esta omisión constituyó una violación al artículo 24 del Código, que establece el derecho de los consumidores a que sus reclamos sean respondidos dentro de este plazo.

Además de las multas, Indecopi ordenó una serie de medidas correctivas que deben ser cumplidas por la UPN en un plazo determinado. Entre estas medidas, se destaca la obligación de la universidad de anular la deuda generada por el cobro indebido de S/ 100, lo que implica la eliminación de cualquier registro o reporte que pueda haber afectado el historial crediticio de la estudiante. Asimismo, la universidad debe rectificar los reportes crediticios de la estudiante en las centrales de riesgos privadas, si es que estos se vieron perjudicados por la omisión del trámite de su retiro y el cobro no informado.

Po último, Indecopi dispuso que la UPN debe tramitar de manera efectiva el retiro de la estudiante de la carrera de Psicología, con fecha retroactiva al 6 de septiembre de 2022, fecha en la que la estudiante había solicitado su retiro. Esto implica que la universidad debe regularizar todos los trámites relacionados con la desvinculación de la estudiante y asegurar que no se continúen generando cobros indebidos. La universidad tiene un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la notificación para cumplir con la resolución, de lo contrario, Indecopi podría iniciar el proceso de ejecución coactiva.

En primer lugar, la UPN fue multada por un total de 3.49 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/ 18.671,50, por el cobro indebido de S/ 100 para gestionar el retiro de la estudiante. El tribunal de Indecopi determinó que este cobro, realizado durante el proceso de retiro de la estudiante de la carrera de Psicología, no había sido previamente informado de manera clara y precisa al momento de la matrícula. Según Indecopi, esta falta de transparencia contraviene el artículo 73 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual establece que los proveedores de servicios educativos deben informar detalladamente sobre todos los costos involucrados en el servicio, para que los consumidores puedan tomar decisiones fundamentadas.

El Indecopi también aplicó una segunda sanción a la UPN, imponiéndole otra multa de 3.49 UIT, equivalente a S/ 18.671,50, por no haber respondido el reclamo presentado por la estudiante S.P.R. el 17 de enero de 2023. De acuerdo con la ley, los proveedores tienen la obligación de atender los reclamos de los consumidores dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles, sin embargo, la universidad no cumplió con este requerimiento. Indecopi consideró que la omisión de la UPN al no atender el reclamo dentro de dicho plazo constituyó una grave vulneración del artículo 24 del Código, que protege el derecho de los consumidores a obtener una respuesta en tiempo y forma a sus quejas.

A pesar de que las multas y las medidas correctivas ya han sido impuestas, la UPN aún tiene la opción de apelar la decisión ante las instancias superiores. Sin embargo, mientras se resuelven los posibles recursos, las sanciones y las medidas correctivas siguen vigentes. La universidad ha sido claramente advertida de que, en caso de no cumplir con las medidas dispuestas por Indecopi, la entidad podrá recurrir a la ejecución forzosa de la resolución. De hecho, se le ha solicitado a la UPN que proceda con el pago de las costas y costos derivados del procedimiento, los cuales ascienden a S/ 36, cantidad que debe abonar en un plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución.

