Indecopi multa a Rappi con S/243 mil por quitarse responsabilidad en daños a pedidos y fallas en app

Cláusula Séptima: Responsabilidad - primer párrafo: Rappi no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones , actividades o servicios realizadas por el Rappitendero y a favor del Usuario Registrado, por ello no será responsable respecto de la calidad , cantidad, estado, integridad o legitimidad de la mercadería transportada por el Rappitendero, así como de la capacidad para contratar del Rappitendero o de la veracidad de los Datos Personales que este ha ingresado

Cláusula Octava: Uso y Garantía de la Aplicación - primer párrafo: Rappi no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Aplicación. En consecuencia, Rappi no será en ningún caso responsable por cualquier daño y/o perjuicio que puedan derivarse de: (i) la falta de disponibilidad o accesibilidad a la Aplicación; (ii) la interrupción en el funcionamiento de la Aplicación o fallos informáticos, averías telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las líneas telefónicas, centros de datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, producidos en el curso de su funcionamiento; y, (iii) otros daños que puedan ser causados por terceros mediante intromisiones no autorizadas ajenas al control de Rappi