Alertas sobre el suero de Medifarma se conocieron el 20 de marzo: ¿Por qué el Minsa esperó cuatro días para inmovilizarlo?

El ministro César Vásquez explicó por qué el Minsa no emitió una alerta inmediata ante los primeros casos de reacciones adversas al suero de Medifarma, argumentando que no se justificaba generar pánico por un caso aislado. | Fuente: Gladys Pereyra Colchado

El 20 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) recibió los primeros reportes de reacciones adversas a un lote de suero fisiológico al 0,9% producido por el laboratorio Medifarma. A pesar de las alertas, la inmovilización oficial del producto no se dio hasta el 24 de marzo, cuando ya se habían registrado 17 casos de pacientes afectados, de los cuales siete se encontraban en estado grave.

Además de los casos, se reportaron tres muertes, solo dos son reconocidas por el sector, mientras que otra aún está en proceso de investigación. Sin embargo, la madrugada del 24 de marzo, la paciente Daniela Quispe falleció, lo que incrementó aún más la preocupación. La demora en la toma de medidas ha generado interrogantes sobre por qué el Minsa esperó tanto tiempo para actuar.

El suero identificado con el lote 2123624 fue utilizado en clínicas privadas de varias regiones del país. Según los informes, algunos pacientes mostraron reacciones leves al inicio, lo que inicialmente no generó una alarma inmediata. Sin embargo, conforme avanzaron los días, los casos graves comenzaron a multiplicarse, lo que obligó a las autoridades sanitarias a actuar de manera más contundente.

Suero fisiológico: todo lo que se sabe del lote de Medifarma que ocasionó la muerte de al menos tres personas en Perú

El Minsa esperó 4 días para inmovilizar el lote de suero defectuoso

El 24 de marzo, cuatro días después de conocerse las primeras reacciones adversas al suero, el Minsa finalmente emitió una alerta pública y ordenó la inmovilización del producto. Durante una conferencia de prensa, el ministro César Vásquez explicó la demora en la acción. Según sus declaraciones, emitir una alerta tras los primeros casos “sería generar un pánico innecesario”, por lo que abrieron una investigación preliminar.

El titular de la cartera de salud explicó que, inicialmente, se optó por comunicarse con los Centros Regionales de Farmacovigilancia a través de WhatsApp, advirtiendo sobre posibles efectos adversos del producto y pidiendo que se estuviera atento a los casos. “Desde Lima les dijeron a todo el país: ‘Hay unos posibles efectos adversos por este producto del cloruro de sodio. Estemos atentos, por favor, reporten los casos’”, indicó el ministro.

El suero fisiológico de Medifarma habría sido administrado a los cuatro fallecidos, pero la empresa también señala a cómo afrontaron la situación las clínicas. - Crédito Andina/Produce

Vásquez detalló que los primeros casos reportados eran leves, lo que no justificaba una alerta inmediata. “Como eran leves y simples, los primeros casos no justificaban una alerta. Luego, cuando se duplicaron los casos graves, inmediatamente se dio la alerta oficial pública”, explicó.

Minsa denuncia penalmente a Medifarma

El Ministerio de Salud presentó esta mañana una denuncia penal contra el laboratorio Medifarma. La denuncia se refiere a un lote de suero fisiológico al 0,9% que presentó concentraciones irregulares de sodio. Este suero habría causado reacciones adversas graves, incluyendo el fallecimiento de dos pacientes en establecimientos privados de Lima, Cusco y La Libertad.

La denuncia fue presentada ante la Séptima Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima. Los cargos incluyen delitos contra la salud pública, específicamente en la modalidad de falsificación, contaminación y adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios.

Por su parte, Medifarma reconoció el incumplimiento interno en el protocolo de control de calidad del lote inmovilizado. La corporación pidió perdón a los afectados y confirmó que 17 personas resultaron afectadas por el suero defectuoso. De estas, dos fallecieron y una más está bajo investigación. Las reacciones adversas incluyen flebitis, cefalea, hipernatremia, hipopotasemia, parestesia, déficit sensorial, dolor en la zona de la inyección y convulsiones.

El Minsa, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), ratificó el cierre temporal del área de fabricación de sueros de Medifarma. Tras una inspección, se encontraron deficiencias críticas en el proceso de control de calidad, específicamente en el mezclado del suero del lote 2123624.

El producto afectado no fue adquirido por el Minsa ni EsSalud, y no se encuentra en sus establecimientos ni en los dependientes de los gobiernos regionales. El Minsa hizo un llamado a la calma, indicando que no se ha distribuido este lote en sus instalaciones y que se ha inmovilizado el producto en el sector privado.