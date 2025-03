Alejandra Baigorria aclara el futuro de su boda con Said Palao ante multa de Indecopi por 251 mil soles

Alejandra Baigorria aclara el futuro de su boda con Said Palao | América TV

Alejandra Baigorria ha sido una figura pública constantemente en el ojo del huracán, no solo por su participación en los realitys de competencia y su éxito empresarial, sino también por su vida amorosa. Recientemente, la empresaria se ha visto envuelta en una controversia legal, luego de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impusiera una multa de aproximadamente S/251,450 por publicidad encubierta y omisión de advertencias sobre ludopatía en sus publicaciones en redes sociales.

El motivo de la multa se debe a que Alejandra Baigorria promocionó el juego de apuestas “Minas o Mines de Meexbet” a través de 47 historias de Instagram sin mencionar que se trataba de contenido publicitario, lo cual es un requerimiento obligatorio. Además, omitió incluir la advertencia sobre los riesgos del juego y la ludopatía, tal como lo establece la Ley 31557, que regula los juegos y apuestas deportivas a distancia.

Indecopi argumentó que al disfrazar contenido comercial como recomendaciones personales, Alejandra Baigorria violó el principio de autenticidad, el cual exige que toda publicidad sea claramente identificable.

Indecopi multa con 250 mil soles a Alejandra Baigorria por publicidad encubierta.

La noticia de la multa generó gran revuelo, especialmente entre los seguidores de Alejandra Baigorria y Said Palao, ya que muchos temían que este contratiempo legal pudiera interferir con la fecha de su boda, programada para el 26 abril de este año. Sin embargo, la empresaria no tardó en aclarar sus intenciones y reafirmar sus planes para casarse con el deportista, a pesar de la incertidumbre generada por la situación.

Alejandra Baigorria confirma boda con Said Palao

El 28 de marzo, Alejandra Baigorria expresó con firmeza que, a pesar de los inconvenientes y la presión mediática, su boda con Said Palao sigue en pie. En una entrevista, la empresaria admitió sentirse abrumada por la cantidad de trabajo que requiere un evento de tal magnitud. “Estoy con muchas emociones encontradas, por aquí y por allá. Estoy tan ocupada. A veces no me doy cuenta de qué siento, pero cuando me echo en mi cama siento una ansiedad en el pecho”, confesó.

A pesar de la carga emocional y los contratiempos, Baigorria aseguró que está confiando en su equipo de trabajo. “No me estoy encargando de todos los preparativos. Aunque siempre aparecen inconvenientes, todo se está resolviendo porque tengo una wedding planner espectacular. Yo todo la llamo, pero ella me dice que me relaje porque tiene todo controlado. Pero yo quiero saberlo todo, lo que pasa es que yo siento que las cosas no van a salir tan perfectas si yo no controlo todo. Así soy yo, quiero saber todo”, comentó en ‘Mande Quien Mande’.

Alejandra Baigorria confirma que, pese a los inconvenientes, su boda con Said Palao sigue en pie | Captura América TV

Uno de los detalles más llamativos de la boda de Alejandra será la torta, que tendrá tres metros de altura y será diseñada por arquitectos. “Es una estructura, está siendo diseñada con arquitectos y va a tener más de 500 orquídeas hechas a mano. Yo voy a ser lo que se me da la gana”, aseguró, dejando en claro que su boda será única y espectacular.

Además, Alejandra Baigorria reveló que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, será el encargado de casarlos en la ceremonia civil. Con todo este panorama, la influencer reafirma que nada ni nadie impedirá que el día de su boda llegue tal y como lo ha soñado, independientemente de los desafíos que surjan en el camino.

Said Palao y Alejandra Baigorria pronto pasarán por el altar.

Este contratiempo legal puede haber sido un golpe duro para Alejandra Baigorria, especialmente en un momento tan importante de su vida. Sin embargo, con determinación y confianza en su equipo, la empresaria sigue adelante con sus planes, demostrando que, pese a las dificultades, su matrimonio con Said Palao es inminente.