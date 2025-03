Alejandra Baigorria se reconcilió con Onelia Molina y la invitó a su boda: “Si Mario la escogió, es una buena mujer”

Alejandra Baigorria se reconcilió con Onelia Molina y la invitó a su boda. América Tv - EEG.

La noche del lunes 24 de marzo, Alejandra Baigorria sorprendió a todos los presentes en ‘Esto es Guerra’ (EEG) con un gesto que nadie esperaba. La empresaria y excompetidora de EEG, conocida por su relación con Said Palao, rompió la barrera de tensiones que mantenía con Onelia Molina, la pareja de Mario Irivarren, con quien había tenido diferencias dentro de la competencia.

Este gesto no solo sorprendió a los televidentes, sino también a los miembros del programa, quienes fueron testigos de una reconciliación en vivo.

Las disculpas de Alejandra Baigorria a Onelia Molina

La situación tomó un giro inesperado cuando Alejandra Baigorria, al llegar al set de Esto es Guerra, entregó una invitación para su boda a Onelia Molina y Mario Irivarren. La empresaria aprovechó el momento para dar un paso al frente y solucionar los roces que habían tenido durante su tiempo en la competencia.

En ese instante, Baigorria reveló que había invitado a Onelia y Mario a su boda con Said Palao, pero antes de hacer entrega formal de las invitaciones, se acercó a la chica reality arequipeña para disculparse.

“Siempre tuvimos nuestras diferencias. Si Mario la escogió y tiene tanto tiempo juntos, y lo veo bien, es porque ella es una buena persona. Me gustaría poder conocernos y forjar una nueva linda amistad. Feliz de que Mario esté con Onelia, la mujer que eligió para su vida”, comentó Alejandra, al ser consultada por los conductores de ‘EEG’.

En un giro aún más personal, la ‘Gringa de Gamarra’ se dirigió directamente a Onelia Molina para pedirle disculpas.

“Tuvimos nuestros encontrones de competencia, y si en algún comentario hice que te sintieras mal, quiero pedirte disculpas. Sé reconocer mis errores”, dijo con sinceridad Alejandra.

“Yo soy la más feliz de que hagas feliz a Mario, que es como mi hermano. Nos conocemos hace mucho tiempo y es muy amigo de Said. Me gustaría conocerte y salir los cuatro”, expresó con una sonrisa, dejando claro que su intención era superar cualquier malentendido y comenzar una nueva etapa de relaciones más amables.

Onelia Molina responde a Alejandra Baigorria: “Borrón y cuenta nueva”

Por su parte, Onelia Molina no dudó en responder con gratitud a este gesto tan inesperado y sincero. Además afirmó que asistirá a la boda de Alejandra con Said que se realizará el próximo 26 de abril.

“Me parece súper lindo de tu parte. Sé que no nos hemos llegado a conocer mucho, pero me parece increíble lo que hiciste en el camerino. Te aplaudo y te agradezco porque, dentro de todo, Mario es muy importante para mí. Si quisiste solucionar esto, en verdad, para adelante”, comentó la joven.

“Creo que eres una gran persona, haces feliz a Said y les deseo lo mejor. De aquí para adelante, para mí es borrón y cuenta nueva. Me encantaría conocerte más, voy a poner lo mejor de mí y que se lleven bien”, concluyó, dejando claro su disposición a olvidar las tensiones y comenzar una relación más armoniosa.

Mario Irivarren y Said Palao: Apoyo a la reconciliación

El momento de reconciliación no solo fue importante para las dos mujeres, sino también para los hombres involucrados. Mario Irivarren, visiblemente emocionado por la situación, agradeció el gesto de Alejandra Baigorria, reconociendo que este tipo de acercamientos son muy valiosos.

“Gracias, Ale, para mí fue un gesto increíble. Para mí era un momento incómodo y solo pensar que yo no estuviera en ese matrimonio era algo que no quería ni pensar. Iba a ser algo muy triste y doloroso”, expresó Mario, quien no ocultó su felicidad por el paso que ambas mujeres habían dado hacia una relación más cordial.

Finalmente, Said Palao, quien también estuvo presente durante el momento de reconciliación, reveló que fue él quien intercedió entre las dos partes para que se llegara a este acuerdo. “Yo fui el que intercedí para que todo esto sucediera. No quería verlas distanciadas, y sabía que las tres personas que más me importan debían estar bien”, comentó Said, dejando claro su apoyo a la reconciliación.

