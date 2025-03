Alejandra Baigorria advierte a Macarena Vélez y defiende a Said Palao: “Con lo que sé, podría crear una bomba nuclear”

Alejandra Baigorria advierte a Macarena Vélez y defiende a Said Palao: Willax TV -'Amor y Fuego'

En medio de las tensiones generadas por las recientes declaraciones de Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’, Alejandra Baigorria se pronunció al respecto, mostrando su posición frente a las revelaciones de la exchica reality y defendiendo a su actual pareja, Said Palao. Las palabras de la empresaria, llenas de firmeza y cautela, dejaron claro que, a pesar de las críticas, no está dispuesta a permitir que se malinterpreten los hechos.

La relación con Macarena Vélez: “No éramos amigas”

Las revelaciones de Macarena Vélez durante su participación en ‘EVDLV’ dejaron a muchos sorprendidos. La exchica reality confesó que no mantenía una relación de amistad con Alejandra Baigorria, a pesar de haber trabajado juntas en ocasiones. Además, Vélez mencionó que Baigorria había conocido sus problemas con Said Palao, lo que generó revuelo en los medios.

Frente a esto, Baigorria fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y aclaró rápidamente la situación. En relación a su vínculo con Macarena, la empresaria explicó que la relación que mantenían no era de amistad, sino más bien de compañeras de trabajo.

“Es algo trillado, se dijo, se habló, ella misma dijo que no era su mejor amiga y me consideraba una compañera de trabajo. Ya es un tema que para qué lo voy a tocar”, expresó , restando importancia a este aspecto de su relación.

Alejandra Baigorria aclara que no fue amiga de Macarena Vélez. Captura de TV- Amor y Fuego.

La paternidad oculta de Said Palao: “Macarena sabe perfectamente lo que pasó”

Uno de los momentos más polémicos de las declaraciones de Macarena Vélez fue cuando reveló que Said Palao le ocultó que iba a ser padre a inicio de su relación. Esta afirmación sorprendió a muchos, y Alejandra Baigorria no tardó en responder.

‘La Gringa de Gamarra’, visiblemente tranquila, pero firme en sus palabras, señaló que Macarena sabe perfectamente lo que realmente sucedió y que la situación debe ser asumida con responsabilidad.

“Ella sabe la verdad de las cosas, la familia de ellos sabe y vivieron lo que realmente pasó. Hay que asumir cuando se equivoca”, manifestó Baigorria, dejando en claro que la versión de los hechos de Vélez no coincide con la realidad.

A pesar de las acusaciones, la empresaria optó por no revelar detalles íntimos en público y mostró su solidaridad con Vélez.

Alejandra Baigorria hace advertencia a Macarena Vélez. Captura de TV- Amor y Fuego.

Alejandra Baigorria defiende a Said Palao: “Hay una familia detrás de Said”

En sus declaraciones, Alejandra Baigorria advirtió a Macarena Vélez sobre la necesidad de asumir las consecuencias de sus palabras y acciones. Aunque se mostró comprensiva con la situación de Vélez, Baigorria dejó claro que no puede permitir que se ataque a una persona que considera valiosa, como lo es Said Palao.

“Me solidarizo con ella, pero sí espero que asuma su responsabilidad de lo que ha dicho y ha hecho porque hay una familia detrás de Said. Es una persona que tiene muchos valores y ha sido educado por una madre que le duele escuchar todo esto”, afirmó.

A pesar de la tensión en el ambiente, Baigorria le hizo una clara advertencia a Vélez y dejó claro su postura.

“Créeme que con lo que yo sé y con la lengua que me manejo podría crear una bomba nuclear. Pero no lo voy a hacer porque me solidarizo con ella ”, señaló, dejando claro que no recurrirá a ataques destructivos.

Alejandra Baigorria hace advertencia a Macarena Vélez. Captura de TV- Amor y Fuego.

Alejandra se solidariza con Macarena Vélez: “Como mujer, lo hago”

A pesar de las diferencias con Macarena Vélez, Alejandra Baigorria hizo una reflexión personal sobre la situación y expresó su solidaridad como mujer.

“Me solidarizo por lo que pasó, como mujer me solidarizo con ella... ella ha vivido carencias, probablemente yo también en un momento las he pasado, mis padres separados. La entiendo perfectamente como mujer, pero si hay cosas que no voy a compartir”, indicó Baigorria.

Sin embargo, Baigorria fue clara al señalar que hay límites que no deben cruzarse, especialmente cuando las acciones de una persona afectan a otros.

“Es una chica que tiene que sanar, como yo también sané muchas cosas y crecí. Pero si hay cosas que perjudican a otro y no están bien...”, concluyó, mostrando una vez más su firme postura ante las declaraciones de Macarena Vélez.

¿'El Valor de la Verdad’ continúa con buena racha?: Este es el rating que hizo con Macarena Vélez.