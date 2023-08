Indecopi: El sector financiero registra 3.300 denuncias en dieciocho meses

Este semestre, las entidades bancarias han recibido 563 denuncias. Foto: Andina

Los números son claros e irrefutables: no existe en el Perú un sector que reciba tantas denuncias por parte de sus propios clientes como el financiero. El disgusto de la ciudadanía tiene varias razones. En entrevista con el diario La República, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) indicó que se han registrado más de 3.300 denuncias a través de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 desde enero del 2022 hasta junio del presente año. Este semestre, las entidades bancarias han recibido 563 denuncias.

¿Por qué hay tantas denuncias contra el sector financiero?

Entre las mayores críticas al sistema financiero destacan los registros de empresas que no otorgan constancia de no adeudo, manchando el historial crediticio de los usuarios y dificultando así sus futuros procesos de préstamo. Según La República, otros temas polémicos refieren a la manipulación de cuentas, al aumento de comisiones sin notificarle previamente al usuario y a los consumos no reconocidos. Además, la propia lentitud e indiferencia en los procesos de denuncia suponen la impotencia de los afectados.

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), afirmó al respecto: “Hay una proliferación de cláusulas abusivas en todos los contratos. Lo que se requeriría es que tanto la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) como el Indecopi se pongan de acuerdo y revisen los contratos financieros de los productos principales de los bancos”.

Una de las grandes problemáticas es la inmensa concentración que tienen los cuatro bancos principales en el país. El BCP, Continental, Scotiabank e Interbank acaparan el 90% del mercado nacional. Según la entrevista publicada en La República, tal concentración obstaculiza la existencia de una competencia entre los mencionados bancos, imposibilita el correcto desarrollo de una competencia variada y termina perjudicando al consumidor.

Interbank y las irregularidades

Una nota en La República sacó a la luz una denuncia establecida contra Interbank, la cual alegaba que la entidad financiera había modificado un contrato de un crédito hipotecario de forma unilateral. La afectada criticaba que Interbank le había incrementado la cuota mensual, así como inhabilitado su cuenta e impedido el pago. Todo esto sin contar que la imagen crediticia de la cliente se vio perjudicada, al igual que no rindió cuentas sobre los fondos entregados de su AFP.

“La misiva fue impuesta el 5 de octubre de 2021 y el primer fallo fue emitido en agosto del 2022 (Resolución 2351-2022/CC1), amparando los reclamos y multando por S/251.014,50 (50,71 UIT) a la entidad”, se lee en la nota. Ante tal suma de dinero, el banco apeló. Sin embargo, la cliente fue notificada cinco meses después del hecho. El día de ayer, 18 de agosto, se resolvió el caso:

Se afirmó la mayoría de las acusaciones, pero no se le ordenó al banco devolver el dinero irregularmente cobrado a la clienta. “Me han truncado por casi tres años”, declaró la denunciante a La República. Por si fuera poco, el monto de la multa fue reducido.

Los bancos no pueden cobrar ciertas comisiones a las tarjetas de crédito

Más de 26 mil usuarios reportaron por problemas con tarjetas de crédito

Indecopi anunció que desde inicios del 2022 hasta inicios del 2023 atendió a más de 26 mil usuarios que habían presentado sus reclamos por inconvenientes con sus tarjetas de crédito. La mayoría tuvo los mismos problemas: cobros indebidos, incumplimientos de premios, cobros de deudas canceladas y bloqueos de cuenta. Asimismo, hubo un número considerable de usuarios que presentaron reclamos por operaciones no reconocidas y métodos comerciales coercitivos.

Por ello, Indecopi brindó recomendaciones para disminuir los problemas en el campo financiero y para prevenir el fraude.

1. Lea bien las condiciones del contrato y la hoja resumen (crédito) o cartilla de información.

2. Cuide sus tarjetas de crédito y débito.

3. Pague puntualmente sus cuotas para mantener un buen historial crediticio.

4. Evite retirar efectivo con su tarjeta de crédito, ya que los intereses que genera suelen ser altos y pueden generar endeudamiento.

5. Evite el sobreendeudamiento.