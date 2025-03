Roberto Guizasola llevó a Alexandra Díaz a fiesta de Jefferson Farfán pese a conocer a su esposa: “Qué nivel moral”

Jefferson Farfán habría permitido a Roberto Guizasola llevar a Alexandra Díaz, pese a conocer a esposa. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Alexandra Díaz sorprendió a todos con su testimonio revelador en Magaly TV La Firme, donde habló sobre su relación clandestina con el exfutbolista Roberto Guizasola. En una entrevista que tuvo lugar el 26 de marzo, Díaz compartió detalles inéditos sobre cómo el exjugador de Alianza Lima la invitó a una fiesta en casa de su mejor amigo, el conocido futbolista Jefferson Farfán, y cómo Guizasola la presentó ante todos como su “amiga”, a pesar de estar casado.

La joven, quien tiene 21 años, relató cómo conoció a Guizasola en 2018, cuando él la contactó por redes sociales. A pesar de la diferencia de edades, la joven aseguró que en ese momento no sabía que Guizasola estaba casado. Fue luego de varios intercambios de mensajes, en los cuales él se mostró insistente, que Alexandra accedió a conocerlo en persona en un evento social.

En ese encuentro, Guizasola le mencionó que estaba casado, pero ella no le prestó mucha atención a esa parte de la conversación y continuaron con la interacción.

El inicio de la relación y la invitación a la fiesta de Farfán

La relación continuó de manera algo intermitente hasta que, en 2023, Guizasola la contactó nuevamente para invitarla al cumpleaños de su “mejor amigo”, que resultó ser Jefferson Farfán. “Él me decía que su amigo estaba cumpliendo años y que me invitaba a la fiesta”, comentó Díaz. Fue en ese evento donde las cosas tomaron un giro inesperado, ya que la joven se encontró en un ambiente completamente desconocido para ella, rodeada de personas con las que no tenía ninguna relación.

“Me recogió alguien de su entorno y fuimos hasta La Molina. Yo no conocía a nadie allí, solo a Roberto”, explicó la modelo, quien en ese momento ya sabía que Guizasola estaba casado, pero aún creía en su versión de que estaba “separado”. Cuando llegó a la fiesta, la joven se dio cuenta de que el entorno estaba compuesto principalmente por esposas de los invitados.

En la fiesta, según lo relatado por Alexandra, Guizasola la presentaba como su “amiga” ante todos los presentes. Este hecho dejó una fuerte impresión en la joven, quien expresó su malestar con la situación: “Me presentaba como su amiga. Nada más”, comentó con tono serio. “Pero se supone que los hombres casados no deberían ir a fiestas con amigas, ¿no? Es una falta de respeto”, añadió Magaly.

El doble discurso de Roberto Guizasola

A pesar de las mentiras sobre su estado civil, Alexandra Díaz relató que, en sus encuentros, nunca hubo un reconocimiento público de su situación con Guizasola.

“Yo lo veía mucho tiempo, nos íbamos a comer, íbamos a discotecas. Pero siempre había algo extraño en todo esto, porque a pesar de estar juntos, él me pedía que no dijera nada y me decía que me quedara con él, aunque yo sabía que él no estaba separado”, mencionó.

Al enterarse de este detalle, Magaly Medina no dudó en expresar su indignación. “Qué nivel moral. Cómo es posible que Jefferson Farfán haya permitido que Roberto Guizasola llegue a su fiesta con otra mujer, sabiendo que está casado y conociendo perfectamente a su esposa. Eso es algo que no toleraría, porque si un amigo llega a mi fiesta sin su esposa, simplemente no lo acepto. Es una falta de respeto total. Si mi mejor amigo viene con una persona que no es su esposa, le diría: ‘Discúlpame, pero no puedes entrar’”, afirmó Medina visiblemente indignada.

La periodista continuó cuestionando la moralidad de los involucrados, señalando que el comportamiento de Guizasola y Farfán reflejaba una falta de respeto hacia el compromiso matrimonial. “No solo él (Guizasola) está faltando a su esposa, sino que Jefferson Farfán también está permitiendo que esto suceda en su fiesta. Es algo que no tiene justificación”, agregó.

