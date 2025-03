Alexandra Díaz rompe su silencio sobre ‘relación’ con Roberto Guizasola: “Me decía que nos quería a las dos”

Alexandra Díaz rompe el silencio sobre su relación con Roberto Guizasola: "Él me decía que quería a las dos". Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La modelo Alexandra Díaz estuvo en el programa Magaly TV: la firme este 26 de marzo, donde habló sin filtros sobre su relación clandestina con Roberto Guizasola, exfutbolista de Alianza Lima. En una emotiva entrevista, Díaz aseguró que, a pesar de saber que Guizasola estaba casado, aceptó la relación porque él le había dicho que estaba separado.

Sin embargo, con el tiempo, las mentiras comenzaron a desenmascararse, y fue en el cumpleaños de la esposa de Guizasola donde todo dio un giro inesperado. La joven de 21 años relató cómo, al principio, el exfutbolista le aseguraba que estaba separado de su esposa, pero luego le confesó que quería estar con las dos mujeres.

“Me decía: ‘Yo las quiero a las dos’”, comentó Alexandra, quien admitió que al principio creyó en las palabras de Guizasola. A pesar de las dudas, la modelo se dejó llevar por sus sentimientos y continuó con la relación. No obstante, la situación se complicó cuando la esposa de Guizasola la confrontó.

Conversó con la esposa y le negó ‘relación’ clandestina

Según Díaz, tras recibir llamadas de la esposa de Roberto, decidió negar que estaba involucrada con él. “Le dije que no lo conocía. No me iba a involucrar más en el drama”, explicó la modelo, quien también confesó que la esposa de Guizasola, cuando la descubrió, intentó hablar con ella, pero ella eligió ignorar las insinuaciones.

Durante la entrevista, la modelo fue tajante en señalar que se sintió engañada. “Él me decía que no estaba con ella, pero a los pocos meses me enteré de que seguía casado y publicaba cosas como si nada pasara. Ahí fue cuando lo reclamé”, relató visiblemente afectada. A pesar de la mentira, Alexandra también confesó haberse enamorado durante los cinco meses que estuvo en esta relación.

En un momento del relato, la joven de 21 años explicó que Guizasola le pedía exclusividad, pero a la vez no la respetaba, ya que mantenía su vida conyugal con su esposa. “Él me pedía que fuera exclusiva para él, pero yo no podía hacerlo porque yo era soltera. Yo salía con mis amigos y cuando se enteró, me reclamó y me dijo un montón de palabras duras”, contó la modelo, quien fue víctima de celos y actitudes posesivas por parte del exfutbolista.

Además, Alexandra Díaz reveló que Guizasola, en un momento de su relación, la llevó a una fiesta de Jefferson Farfán, presentándola como su amiga. Sin embargo, la modelo fue consciente de que la situación no era sana y no terminó de la mejor manera. “Todo se complicó cuando me empezó a exigir que fuera exclusiva para él. Ya no aguantaba más”, señaló.

Este relato se suma a las recientes denuncias que la joven ha hecho contra Guizasola, quien también ha sido acusado de enviar fotos íntimas de Díaz a su familia y de haberle hecho amenazas verbales. La situación ha escalado y, en los próximos días, se espera que el caso continúe desarrollándose judicialmente. La joven también ha revelado que firmó un documento de confidencialidad en el que se retractó, pero que lo hizo bajo presión y lágrimas.

¿Qué pensaba Guizasola de su relación con Alexandra?

Alexandra Díaz también reveló que, a pesar de las mentiras sobre su estado civil, Roberto Guizasola insistía en mantener la relación. En cuanto al comportamiento de Guizasola, Alexandra detalló que él le pedía exclusividad, pero al mismo tiempo no respetaba los límites que ella le imponía. “Él me decía que me quedara solo con él, que fuera exclusiva, pero yo no lo era con él, porque él seguía casado. A pesar de que yo sabía, aceptaba porque me enamoré”, confesó.

En cuanto al comienzo de su relación más íntima, Alexandra recordó que la situación se tornó más seria después de que ambos compartieran un viaje a Chiclayo en diciembre de 2023, un viaje en el que, según ella, la relación de pareja se consolidó aún más. “Fuimos juntos a Chiclayo y ahí todo empezó a volverse más serio”, dijo Díaz.

