Alejandra Baigorria revela que ya tiene planes de tener un hijo con Said Palao: “Los dos lo queremos”

Alejandra Baigorria revela que tiene planes de tener un hijo con Said Palao

Alejandra Baigorria llegó a ‘Esto es Guerra’ (EEG) con un objetivo claro: entregar las invitaciones a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, su visita no solo estuvo marcada por la entrega de invitaciones, sino también por un importante gesto de reconciliación con Onelia Molina. La joven decidió dar un paso al frente y disculparse con Molina, dejando atrás las tensiones previas y cerrando un capítulo de desacuerdos que habían surgido en el pasado.

Pero lo que realmente sorprendió a los seguidores de la empresaria de Gamarra fue su revelación sobre los planes de maternidad que tiene junto a Said Palao.

En una entrevista con América Espectáculos, Alejandra confesó que ambos están en la misma página cuando se trata de formar una familia.

“Sí, ya está en planes. Ahora depende de los tiempos y de cómo vayan pasando las cosas, pero sí, ya está en planes porque los dos lo queremos”, comentó, dejando en claro que la maternidad es una de sus metas a corto plazo.

Esta declaración de Alejandra no solo reveló su deseo de ser madre, sino también la confianza que tiene en Said Palao como su compañero de vida y futuro padre.

“Sé que es el hombre de mi vida, me cuida y me trata como una princesa. Me hace entender muchas cosas que, a veces, yo, como arrebata, tomo decisiones muy a la loca. Los dos tenemos las mismas metas y las mismas ganas de formar una familia”, expresó destacando el vínculo sólido que tiene con Said.

Alejandra Baigorria revela que ya tiene planes de tener un hijo con Said Palao. América Tv.

Said Palao: un gran padre para el futuro

Además, Alejandra aprovechó la ocasión para elogiar a Said Palao, no solo como pareja, sino también como posible padre en el futuro.

“Lo veo a él, que es un gran padre, que podría pasar cualquier cosa en el futuro, pero él siempre va a ser un padre excelente”, dijo, refiriéndose a las cualidades que ha observado en su pareja.

Las declaraciones de Baigorria sobre su vida personal también fueron un reflejo de su madurez y crecimiento como persona. En medio de la vida pública, Alejandra ha sabido llevar su relación con Said Palao con una actitud positiva, buscando siempre lo mejor para su futuro en pareja.

Alejandra Baigorria reacciona a los deseos de su novio Said Palao de tener un bebé. América TV.

¿Cuándo se casan Alejandra Baigorria y Said Palao?

Alejandra Baigorria y Said Palao contraerán matrimonio religioso y civil el próximo sábado 26 de abril de 2025. La ceremonia se llevará a cabo en Lima, y se espera que sea uno de los eventos más destacados del año en el mundo del espectáculo nacional.

Con respecto a los preparativos, ‘La gringa de Gamarra’ ha compartido en sus redes sociales momentos de los preparativos, incluyendo la elección de los trajes y la entrega de invitaciones. Por otro lado, la pareja ha sorprendido a sus invitados con una lista de obsequios poco convencional, solicitando experiencias de viaje y actividades exclusivas en destinos como Italia, Francia y Arabia Saudita.

Aunque no se ha confirmado la lista oficial de invitados, se espera la presencia de familiares, amigos cercanos y figuras del entretenimiento local. Además, que su boda sea trasmitida por redes sociales.

Alejandra Baigorria y todos los detalles de su boda con Said Palao. Intagram.