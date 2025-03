Said Palao ocultó la existencia de su hija a Macarena Vélez y el valor de la famosa cadena: "Me costó 8 mil soles". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En su participación en El Valor de la Verdad el 23 de marzo, Macarena Vélez rompió el silencio sobre su exrelación con Said Palao, revelando detalles que hasta ahora no habían sido compartidos con el público. En una emotiva entrevista, la modelo confesó que Said le ocultó una noticia importante desde el principio de su relación: que iba a ser papá.

Macarena explicó cómo, al principio de su relación, Said mantenía en secreto que había tenido una relación previa con una chica y que iban a tener una hija. “En esa época, cuando empecé a salir con él, la verdad es que muy pocas personas sabían que iba a ser papá”, dijo en un inicio.

Said Palao ocultó la existencia de su hija a Macarena Vélez y el valor de la famosa cadena: "Me costó 8 mil soles". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“Entre esas pocas personas, salvo incluida, en el programa, él nunca lo comentó”, relató la exintegrante de ‘Combate’. Fue un mes después de comenzar a salir con Said que él le confesó la noticia, dejándola completamente en shock.

“Me quedé en shock y dije, no estoy entendiendo mucho la situación”, dijo Macarena, agregando que aunque le dolió, comprendió que Said había decidido reservar la información para él. La confesión vino acompañada de una acusación de la madre de la hija de Said, quien, según la influencer, la culpó de haberle “quitado al novio”.

Said Palao ocultó la existencia de su hija a Macarena Vélez y el valor de la famosa cadena: "Me costó 8 mil soles". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“Me acusó de todo, sin conocerme. En realidad, no la conozco, no me conoce, jamás me metí en una relación. La primera relación que Said ha tenido ha sido conmigo”, aclaró la exchica reality. Beto Ortiz le preguntó si creía que era posible “quitarle el novio a alguien”, a lo que Macarena respondió con firmeza.

“No, imposible. Un novio no es una pertenencia, no es un caramelo que le puedes robar. La persona decide si se quiere ir o no”, mencionó el periodista al afirmativo de la modelo.

Said Palao ocultó la existencia de su hija a Macarena Vélez y el valor de la famosa cadena: "Me costó 8 mil soles". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Le hubiera gustado que le cuente la verdad desde un principio

Macarena también compartió que le hubiera gustado que Said le hubiera contado la verdad desde el principio, ya que esta noticia fue algo “bastante grande” y le afectó profundamente. “Me afectó en el sentido de que me hubiera gustado desde el principio saberlo, porque tal vez así no sé si hubiera seguido saliendo con él en ese momento”, confesó.

Cuando Said le dio la noticia, la modelo no pudo contener las lágrimas. “Me puse a llorar. Sí, él también se puso a llorar en ese momento”, recordó Macarena con emoción.

Said Palao ocultó la existencia de su hija a Macarena Vélez y el valor de la famosa cadena: "Me costó 8 mil soles". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La cadena de corazón que le regaló

En otro momento de la entrevista, Macarena Vélez habló también sobre los regalos que intercambió con Said durante su relación. “Macarena Vélez dio costosa cadena de oro a Said Palao”, reveló Beto Ortiz, a lo que Macarena respondió que le había regalado una cadena de oro de 8 mil soles para su cumpleaños.

“La mandé a hacer con el dije que él quería. Me preguntó ‘¿qué quieres por tu cumpleaños?’ y le dije que yo quería mi cadena de oro”, contó Macarena. A pesar de su ruptura, Macarena continúa usando el regalo, “La cadena que yo uso, elegí el dije, era un corazón con alas de ángel, lo elegí así. De vez en cuando lo uso porque me encanta”, concluyó.

Juan Ichazo estuvo presente en el programa y Beto Ortiz no dudó en preguntarle si Macarena le había dado un costoso regalo. “A mí me regaló su corazón”, dijo generando risas en el set.

Said Palao ocultó la existencia de su hija a Macarena Vélez y el valor de la famosa cadena: "Me costó 8 mil soles". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV