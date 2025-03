Solo 8 departamentos no alcanzaron la mayor producción de su historia en 2024: depresión en Pasco y Madre de Dios es crítica

PBI regional 2024. Las regiones de Amazonas, Arequipa y Pasco todavía no superan sus niveles históricos, pero esta última lleva esperando desde 2007, según Phase Consultores. Créditos: composición/Infobae Perú

El desempeño económico de Perú durante 2024 dejó un panorama mixto: mientras que la mayoría de los departamentos alcanzaron niveles históricos de producción, ocho de ellos no lograron superar sus máximos previos. Entre estas últimas, destacan Pasco y Madre de Dios, cuya prolongada depresión no ha logrado salir del hoyo, y estaría asociada a una caída de la actividad minera.

Según el Informe Técnico “Indicador de la Actividad Productiva Departamental” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 17 departamentos experimentaron un crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, mientras que otros siete mostraron contracciones significativas.

El informe del INEI detalla que 12 departamentos lograron tasas de crecimiento superiores al promedio nacional, contribuyendo en conjunto al 73,7 % de la producción total del país. Fuente: INEI

El crecimiento nacional estuvo liderado por Apurímac, que registró un aumento del 19,7% impulsado por la minería, seguido de Lambayeque (10,3%) y La Libertad (10,1%), donde el sector agropecuario fue el principal motor. Otros departamentos con incrementos destacados fueron Tumbes (9,2%), Ica (6,5%), Loreto (4,8 %), Lima (4,7%) y Piura (4,6%). En conjunto, estos 12 departamentos representaron el 73,7% de la producción nacional, superando el promedio de crecimiento nacional.

Sin embargo, no todas las regiones compartieron este dinamismo. Según el INEI, siete departamentos experimentaron caídas en su actividad económica durante el último trimestre del año. Entre ellos, Pasco (-5,5%), Amazonas (-5,1%) y Tacna (-3,6%) registraron las mayores contracciones, principalmente debido a la disminución en los sectores de minería, hidrocarburos y construcción. También se observaron retrocesos en Cusco (-2,7%), Ucayali (-1,8%), Áncash (-2,2%) y Moquegua (-0,5%), donde la menor actividad minera fue un factor determinante.

Un crecimiento del 3,3% en 2024, pero con rezago en 8 departamentos

En términos generales, la producción nacional de Perú creció un 3,3% en 2024 respecto al año anterior, con 21 departamentos mostrando resultados positivos. Entre los más destacados se encuentran Puno (12,2 %) y Lambayeque (4,7%), ambos impulsados por el sector agropecuario. Asimismo, La Libertad (6,2 %), Lima (3,5 %) y Áncash (2,8 %) lograron avances gracias a los sectores de manufactura y agropecuario, mientras que Ica (3,1 %) y Loreto (5,2 %) crecieron debido a las actividades de construcción, minería e hidrocarburos.

No obstante, ocho departamentos no lograron alcanzar sus máximos históricos de producción. Según explicó Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, a Infobae Perú, cuatro de estas regiones ya habían alcanzado su pico antes de la pandemia. Entre los casos más preocupantes se encuentran Madre de Dios, que acumula una caída del 29,9% desde su máximo en 2016, y Pasco, cuya producción no ha superado su nivel más alto desde 2007, con una contracción acumulada del 3,2% en los últimos 18 años. Además de las dos antes mencionadas, se cuentan a Apurímac, Amazonas, Junín, Áncash, Ucayali y Arequipa.

La recuperación de estas regiones dependerá de la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas que aborden las causas subyacentes de su declive económico. Créditos: PHASE CONSULTORES

El impacto de la minería en Pasco y Madre de Dios

A detalle, el informe del INEI muestra que la economía de Pasco se contrajo un 2,8% en 2024, afectada principalmente por una disminución del 9,0% en el sector de minería e hidrocarburos. La producción de zinc cayó un 20,3%, mientras que la de plata y plomo disminuyó un 4,4% y un 2,6%, respectivamente.

Estas cifras se atribuyen, en parte, a la suspensión temporal de actividades en la mina Tajo Norte de Colquijirca, operada por la Sociedad Minera El Brocal, que permanecerá cerrada hasta por tres años. En contraste, la extracción de oro en la región aumentó un 10,3%, aunque este crecimiento no fue suficiente para compensar las pérdidas en otros minerales.

PBI Pasco 2024. En el caso de la región de la Sierra central, el declive de la minería y la disminución de la población debido a la falta de oportunidades económicas han generado una contracción prolongada desde 2007. Fuente: INEI

Por su parte, Madre de Dios mostró un crecimiento económico del 3,1% en 2024, pero este avance resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada desde 2016. El sector de minería e hidrocarburos en esta región se contrajo un 6,2%, con una caída del 17,5% en la producción de oro, atribuida a la menor extracción por parte de empresas como Emicons Williams y Minera Aurífera Sur Amazónico, así como a la actividad de mineros artesanales.

Según Odar, la alta informalidad en la minería de Madre de Dios ha llevado a una subestimación de su capacidad productiva, lo que agrava los desafíos estructurales de la región oriental. “Resulta impresionante la caída en Madre de Dios, y es ya muy prolongado el declive de Pasco”, declaró para Infobae Perú.

PBI Madre de Dios 2024. Respecto a las perspectivas futuras, Odar señaló que una recuperación inmediata en estas regiones parece poco probable, ya que los problemas estructurales requieren soluciones a largo plazo. Fuente: INEI

PBI por regiones: perspectivas y desafíos estructurales

El informe del INEI también detalla los principales productos de cada departamento en 2024. En el caso de Pasco, destacan el plomo, la plata, el rocoto y el achiote, mientras que en Madre de Dios los productos clave incluyen la papaya, la piña, el cacao y el oro. Sin embargo, la dependencia de sectores específicos, como la minería en estas regiones, las hace vulnerables a fluctuaciones en los mercados internacionales y a problemas internos como la informalidad.

Respecto a las perspectivas futuras, Odar señaló que una recuperación inmediata en estas regiones parece poco probable, ya que los problemas estructurales requieren soluciones a largo plazo. Además, destacó que el informe del INEI es una herramienta clave para el diseño de políticas públicas, ya que permite evaluar el nivel de actividad económica en cada región y orientar las decisiones gubernamentales hacia una reactivación más equitativa.

Así, el desempeño económico de Perú en 2024 quedará como reflejo tanto de los avances como de los desafíos que enfrenta el país. Mientras que la mayoría de los departamentos lograron niveles históricos de producción, las dificultades persistentes en regiones como Pasco y Madre de Dios subrayan la necesidad de políticas públicas que promuevan un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.