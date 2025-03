Peligrosa bacteria deja a menor en estado crítico: Madre pide apoyo para viajar al extranjero junto a su hijo

Alexander, un adolescente de 16 años, ha visto cómo su vida cambió drásticamente hace dos años y medio. Desde entonces, permanece postrado en una cama debido a las graves complicaciones de salud que enfrenta tras haber contraído una bacteria en una piscina de San Martín de Porres. Este hecho lo ha dejado dependiendo de una sonda gástrica para alimentarse, truncando sus sueños y su desarrollo personal.

El joven contrajo la bacteria mientras asistía a una clase de natación, una actividad que formaba parte de su rutina diaria. Lo que comenzó como una práctica deportiva habitual terminó convirtiéndose en el inicio de una lucha constante por su vida.

“Él estuvo en la piscina, debido a que le puse a clases de natación al tener el pie plano. Por medio de esto, tuvo una descompensación, lo llevamos de emergencia y me dijeron que solo había sido el problema de la agitación. Entonces, continuó con las clases, pero a la semana le vino un dolor en la frente”, manifestó a ATV Noticias.

Frente a ello, acudió de emergencia a un hospital, pero le indicaron que “era solo un dolor de cabeza”. A las pocas horas lo dieron de alta, y al regresar a casa le detectaron un orzuelo, un bulto rojo que aparece en el párpado. Al volver al centro médico, le manifestaron que era una alergia.

“Me di cuenta de que Alexander seguía agitado y no podía pararse. Lo llevamos de emergencia, pero para mí no le detectaron a tiempo, porque le tenían que realizar una tomografía ante el dolor de cabeza. Y me decían que era algo que había comido, ya que estaba vomitando. [...] En la noche vinieron y me dijeron que le encontraron una bacteria”, explicó.

La señora Mónica señaló que pasaron semanas antes de que los médicos lograran identificar la bacteria que estaba afectando a su hijo. Por ello, no descarta que un diagnóstico más temprano podría haber cambiado el curso de los acontecimientos.

Pide ayuda para viajar a Cuba para su tratamiento

La madre del menor precisa que existe una esperanza en Cuba, pero económicamente se encuentra en una situación difícil. De esta manera, realiza empanadas y chocotejas para reunir dinero para esta intervención, pero esta vez hace un llamado a las personas de buen corazón para que le apoyen y su hijo pueda viajar lo más pronto posible.

“Alexander tiene una esperanza en Cuba que tiene un costo, pero lamentablemente, en la situación en la que me encuentro ahora, no llega a mis posibilidades, porque tengo que estar 100 % con él. Allá tiene un tratamiento de 28 días que tiene un costo de 35 mil soles, lo cual tenemos que pagarlo antes”, mencionó.

Asimismo, deberá continuar con el trámite de visa para que pueda viajar. Además, extendió su pedido al futbolista Jefferson Farfán para que le brinde apoyo. Alexander es un adolescente que depende exclusivamente de su mamá, debido a que usa pañales y se alimenta a través de una sonda.

En caso de que puedas o conozcas a alguien que desee sumarse a esta causa, puedes comunicarte con el siguiente número: 991 278 784.

No se ha precisado el nombre de la bacteria. Sin embargo, uno de los que se ha hallado de manera frecuente es la ameba ‘comecerebros’. Esta se presenta con los síntomas de dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos y más. Además, mientras que la enfermedad avanza, las complicaciones serán pérdida del equilibrio, convulsiones y alucinaciones.

El año pasado también se halló a un menor de edad con esta bacteria en Chiclayo y otro joven contrajo la enfermedad cuando acudió a una piscina en Canta.