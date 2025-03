Macarena Vélez revela temor que tuvo por invitación de Paolo Guerrero a salir y su ‘affaire’ con Hugo García

Macarena Vélez confirma que Paolo Guerrero la invitó a salir y habla de su 'affaire' con Hugo García. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV 2

Este 23 de marzo, Macarena Vélez dejó a todos sorprendidos durante su participación en El Valor de la Verdad, donde contó detalles inéditos sobre su vida amorosa, incluyendo una invitación inesperada de Paolo Guerrero y un affaire con Hugo García.

La excompetidora de Combate compartió cómo se dio el acercamiento con el capitán de la selección peruana y cómo su relación con el popular ‘Baby Hugo’ se desarrolló dentro del contexto del programa. “Me acuerdo de que en Facebook vi un mensaje que decía: ‘Hola, ¿Qué tal?, ¿Cómo estás?’, y salía que era Paolo Guerrero”, dijo en un inicio la modelo.

“Yo decía: ‘Qué raro’. No sabía si era real o no”, recordó Macarena al hablar sobre cómo Paolo Guerrero la contactó a través de Facebook. Según la modelo, este mensaje la sorprendió mucho, y aunque inicialmente no estaba segura de si se trataba realmente del futbolista, Paolo la invitó a salir.

“Me dijo que quería conocerme y salir. Él estaba soltero en esa época y le dije que no le creía que era Paolo. Le dije que no confiaba. Me asusté y no seguí”, explicó.

Giancarlo Cossio, amigo cercano de Macarena, confirmó que efectivamente fue Paolo Guerrero quien la invitó a salir. “Sí, claro, solo que ella no confiaba porque era Facebook. Él no es mi amigo, mi amigo es Carlos Zambrano. A Paolo lo conozco de hola y chau. Ella me lo contó tiempo después,” relató Cossio, corroborando la versión de Macarena.

Macarena Vélez tuvo un ‘romance’ con Hugo García

En cuanto a su affaire con Hugo García, Macarena explicó cómo esta relación comenzó dentro del programa Combate, sin ser una relación seria al principio. “Yo regreso a Combate porque estuve un tiempito, salí unas semanas y regreso de nuevo y ahí él ya estaba en el programa también”, dio inicio a su historia.

“Y en el programa, a veces, como que no sé, hay solteros, solteras que dicen, ‘¿No te gustaría?’ No sé, como que te pisan a querer,” relató la modelo, quien destacó que la situación comenzó como parte del show.

“Te quieren crear romances a veces, pero porque estás soltero y como que dices, ‘oye, ¿Qué tal se parece?’ Y ya, no te llama la atención, no te gustaría. Pero para el show. Claro. Entonces, así comenzó como que todo medio que querían hacer un show medio entre nosotros,” agregó.

A pesar de la atracción inicial, Macarena dejó en claro que la relación con Hugo García no fue más allá de lo que se veía en televisión. “Salimos fuera de cámaras, pero no se dio para más ni nada, ¿no?”, afirmó, dejando claro que no hubo nada más allá del espectáculo y que la relación no fue duradera.

Finalmente, Macarena expresó su actual felicidad con Juan Ichazo, expareja de Johana Cubillas. “Yo ahora no tengo tiempo para nadie más. Lo pasado fue pisado,” dijo con seguridad, destacando que no se detiene en lo que pasó anteriormente y se siente completamente ilusionada con su nueva relación.

