Macarena Vélez afirma que Ale Baigorria fue su confidente en su relación con Said Palao: Le contó sus peleas y recibía consejos

Macarena Vélez afirma que Alejandra Baigorria era su confidente y le contaba sus peleas con Said Palao y recibía consejos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Este 23 de marzo, la modelo Macarena Vélez compartió detalles de su relación con su expareja Said Palao en su participación en El Valor de la Verdad, donde habló sobre cómo le contaba a Alejandra Baigorria sus peleas con el deportista y cómo recibió sus consejos.

En un momento de ironía, Beto Ortiz le comentó: “Parece que le contaste tanto a Alejandra Baigorria sobre Said Palao que ahora ella se va a casar con él”. La afirmación dejó a Macarena reflexionando sobre la situación, y reveló que confiaba mucho en Alejandra en ese momento.

“Con Alejandra yo la conozco desde que entré a Combate. Ella estaba en esa época en otra relación, yo también. Y bueno, en una época que yo venía un poco con algunos pleitos o peleas y tal. Se las he comentado y ella me da su posición o me da sus consejos”, explicó la modelo, dejando claro que en ese entonces, compartía con Alejandra los altibajos de su relación con Said.

Sin embargo, la influencer reconoció que, con el tiempo, comenzó a cuestionar en quién confiaba. “A veces uno se equivoca trágicamente a la hora de escoger a los amigos”, reflexionó Macarena, indicando que no siempre se puede prever cómo las relaciones personales evolucionan. Aunque consideraba mucho a Alejandra, “no te puedo decir que era mi mejor amiga, porque claramente no, pero sí la consideraba bastante y la consideraba bastante”, afirmó.

Alejandra Baigorria le daba consejos a Macarena Vélez

La situación entre ellas no terminó bien. “En un cumpleaños, yo venía un poco mal con el tema de Said, y ahí ya estuve con su marca de ropa también un par de veces”, recordó Macarena. Sin embargo, la relación cambió con el tiempo, y llegó un momento en que Alejandra la bloqueó en Instagram.

“Ella me bloqueó, es lo más gracioso. Yo no hice nada, ya teníamos igual un tiempo separados, Said y yo, y luego me acuerdo de que la hostilidad era en el programa, (jugaban) como que yo iba a entrar, o qué sé yo, o quién era, y ella como que asociaba a la loca, como que no me conocía mucho y que yo la había bloqueado y de que quién era.”

Beto Ortiz, curioso por saber más sobre el bloqueo, le preguntó en qué red social había ocurrido. “De Instagram”, respondió Macarena, añadiendo que el periodista, el hecho de ser bloqueada en una red social significaba algo serio.

“Bloquear en Instagram equivale a una declaratoria de guerra”, comentó Beto, sin poder entender del todo por qué Alejandra había decidido hacerlo, ya que no había tenido un conflicto directo con ella. Macarena, sorprendida por la situación, concluyó diciendo: “Peor aún, todo es que ella dio a entender que yo fui, y ahora yo no hice nada. Fue ella la que me bloqueó”.

