Macarena Vélez confiesa que sus padres no la defendieron tras ser víctima de agresión sexual: "Eran amigos". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Este 23 de marzo, en su participación en El Valor de la Verdad, la modelo Macarena Vélez y su madre Milagros Montoya ofrecieron una desgarradora revelación sobre cómo la joven fue víctima de agresión sexual a una edad temprana y cómo, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, la influencer no recibió el apoyo esperado por parte de su familia.

Durante la entrevista realizada por Beto Ortiz, las dos mujeres compartieron los detalles del traumático episodio, así como la falta de reacción de la familia ante la agresión, ya que el agresor era alguien cercano al círculo familiar.

Beto Ortiz comenzó la entrevista preguntando directamente a Macarena sobre la situación que vivió: “Macarena, ¿te apoyaron tus padres?” A lo que la modelo, visiblemente afectada, respondió: “No”. Con esta breve respuesta, comenzó a relatar lo ocurrido. La joven recordó cómo, a pesar de haber sido víctima de una agresión sexual, se sintió completamente sola, sin el respaldo necesario en un momento tan vulnerable de su vida.

Macarena Vélez confiesa que sus padres no la defendieron tras ser víctima de agresión sexual: "Eran amigos". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“Me quedé bastante asustada y rara porque no entendía por qué no me podía defender en ese momento, no podía hacer nada, no sabía qué hacer. Y me sentía mal también porque lo consideraba bastante a esta persona. Era una persona en la que confiaban”, relató entre lágrimas.

Macarena recordó que, al principio, no le dijo todo a sus padres, pues no quería que sufrieran por lo que estaba viviendo. “Esperé un momento, luego le conté a mis papás. Creo que mi mamá ahora está sabiendo cómo fueron realmente las cosas. Conté una versión más tranquila porque no quería que ellos sufrieran como yo estaba sufriendo”, confesó.

A pesar de su dolor, la exintegrante de ‘Combate’ nunca pidió ayuda de inmediato, ya que le costaba mucho pedir apoyo. “A veces me cuesta mucho pedir ayuda. Siempre hago todo yo misma y no me gusta que nadie me ayude”, expresó.

Macarena Vélez confiesa que sus padres no la defendieron tras ser víctima de agresión sexual: "Eran amigos". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Milagros Montoya se pronuncia

Beto Ortiz continuó profundizando en la situación: “¿O sea, viviste con eso, dentro, sola?”, a lo que Macarena respondió con un asentimiento, afirmando que vivió con esa carga emocional durante mucho tiempo. Luego, el periodista le preguntó a Milagros Montoya, la madre de Macarena, sobre lo que le contó su hija en ese entonces:

“¿Cuál es la diferencia entre lo que te contó Macarena en ese momento y lo que acabas de escuchar?” Milagros, visiblemente afectada, compartió su perspectiva: “Solo me dijo que la habían tocado, pero no me dijo en detalles ni nada. Para mí fue espantoso. Fue lo peor que me pudo pasar. Hablé con esta persona, hablé con su esposa también, y ahí me dieron mil excusas”.

Macarena Vélez confiesa que sus padres no la defendieron tras ser víctima de agresión sexual: "Eran amigos". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Al escuchar esto, Beto preguntó a la señora si sentía que había hecho lo suficiente para proteger a su hija: “¿Sientes que hiciste lo suficiente para defender a tu hija?” Milagros, con voz quebrada, confesó: “Siento que hice lo suficiente. Me hubiera gustado de repente hacer más, hacer más y hacerle daño a esa persona, pero yo no soy de hacer daño. No me gusta hacerle daño. Pero sé que le hizo daño a mi hija”, admitiendo que, a pesar de todo, no pudo hacer lo que hubiera querido en ese momento.

La madre de Macarena también reconoció que, debido a la relación cercana con el agresor y su esposa, se sintió frenada en su reacción. “Había alguien que me estaba frenando, frenando. Mi pareja en ese momento era muy amigo de ellos, y eso me frenó un poco. También las hijas de él, que para mí eran como mis hijas, entonces era bien difícil la situación”, comentó Milagros, justificando en parte su reacción ante la cercanía con la familia del agresor.

Macarena Vélez confiesa que sus padres no la defendieron tras ser víctima de agresión sexual: "Eran amigos". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Pareja de agresor culpó a Macarena Vélez

Macarena continuó contando cómo, debido a la cultura y los valores familiares, se sintió culpable por lo ocurrido. “Me echaban la culpa a mí porque estaba con las chicas en bikini, que no me tenía que mostrar tanto con bikini. Con qué más puedes estar”, relató Macarena, haciendo alusión a cómo la esposa del agresor le echó la culpa por lo sucedido, sugiriendo que su vestimenta provocó el abuso.

Milagros, por su parte, confesó que al principio no supo cómo reaccionar: “Me arrepiento de no haber sido más severa, de no haber hecho más, porque mi hija lo necesitaba”, señaló, lamentando no haber defendido a su hija con la firmeza que la situación requería. “Fue un error, y me duele”, dijo Milagros.

Finalmente, Macarena admitió que, a pesar de todo lo que pasó, la falta de apoyo y la sensación de ser culpada le causaron mucho dolor. “Me faltó coraje para denunciarlo, debí haberlo hecho, pero no lo hice en ese momento”, concluyó la señora Milagros.

Macarena Vélez confiesa que sus padres no la defendieron tras ser víctima de agresión sexual: "Eran amigos". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV