Macarena Vélez revela cómo su apariencia física fue la razón de su despido en Combate: “No se te ve bien en cámaras”

En su participación en El Valor de la Verdad este 23 de marzo, la modelo Macarena Vélez reveló detalles sorprendentes sobre las razones detrás de su salida de Combate, un reality show en el que destacó como competidora.

Según confesó la exchica reality, a pesar de haber ganado en varias ocasiones el título de mejor mujer en la competencia, Vélez explicó que su despido no tuvo que ver con su rendimiento o habilidades, sino con su apariencia física.

“Me han votado, por eso, una época. De Combate. ¿Qué? ¿No te votamos por gorda?”, comenzó diciendo Macarena, quien recordó que la única manera en que pudieron sacarla del programa fue por cuestiones relacionadas con su cuerpo.

Vélez dan cuenta de la presión estética que enfrentó dentro del programa, donde a pesar de sus logros, las expectativas físicas terminaron influyendo más que su desempeño en las pruebas. La joven cuestionó la superficialidad del enfoque que prevaleció en su despido, lo que subraya una problemática recurrente sobre los estándares de belleza impuestos en la televisión.

“En realidad yo siempre demostré con mis habilidades, mi destreza en las competencias, que era muy buena competidora. Gané cuatro veces la mejor mujer en ese programa. Me sentía completamente feliz porque sabía que era muy capaz de lograrlo y he sido competitiva toda mi vida”, añadió.

Macarena relató que, tras su éxito en las competencias, recibió una llamada inesperada del programa. “Me llaman al estudio de televisión y me dicen ‘Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos ahorita’. Yo no entendí, pero acabo de ganar la mejor competidora, ¿por qué no voy a estar en la próxima temporada? Mi contrato todavía faltaba seis meses”, comentó sorprendida.

La razón de su despido fue un aspecto físico. “Me dijeron, ‘Maca’, es que esta temporada van a entrar chicas que necesito que tengan mejores cuerpos. Yo te dije que necesitaba que bajes cinco, cuatro kilos, porque no se te ve bien en cámaras y como no has bajado eso, no vas a estar”. A pesar de la situación, Vélez no regresó más al programa. “No estuve, y tampoco volví más”, concluyó.

El fin de la relación entre Macarena Vélez y Said Palao: Rumores, ruptura y momentos difíciles

En agosto de 2018, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación entre Macarena Vélez y Said Palao, luego de que el deportista eliminara todas las fotos que tenía junto a la influencer en sus redes sociales. La decisión de Palao de borrar las imágenes provocó una ola de especulaciones sobre su relación. Por su parte, Macarena optó por mantener silencio al respecto, lo que alimentó aún más las dudas sobre su vida personal.

Aunque nunca se revelaron las razones exactas de la ruptura, en 2019, tras varios altibajos, la exchica reality confirmó que su relación con el deportista había llegado a su fin. En medio de este difícil momento personal, la modelo enfrentaba otra batalla: una denuncia por tocamientos indebidos contra el abogado Adolfo Bazán. La situación no solo afectó su vida sentimental, sino también su bienestar emocional.

En una entrevista en un programa dominical, Macarena expresó su dolor y frustración por los acontecimientos que estaba viviendo. “He perdido mi trabajo. Ahora estoy soltera. No la paso nada bien, no tengo ganas de salir a la calle... No quiero hacer un show de esto que ha pasado, no me interesa el show, no quiero hacer un espectáculo de esto”, declaró para el medio citado.

Macarena Vélez revela que por su peso la sacaron de Combate. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV