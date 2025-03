Macarena Vélez revela por qué Said Palao le terminó y que tiene que ver Diego Chávarry: “Le afectó mucho”

Macarena Vélez explica cómo las palabras de Diego Chavarry influyeron en la ruptura con Said Palao. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El 23 de marzo, la modelo Macarena Vélez compartió detalles sorprendentes sobre el fin de su relación con Said Palao en su participación en El Valor de la Verdad. La influencer recordó cómo una confesión de Diego Chávarry, en su paso por el programa, jugó un papel importante en la ruptura, y cómo esta situación afectó profundamente su relación con la actual pareja de Alejandra Baigorria.

Macarena relató que, en ese entonces, ella y Said ya habían atravesado una separación, pero poco después decidieron darse una nueva oportunidad. “Estábamos en ese proceso de volver, y justo salió el programa de Diego Chavarry”, explicó Vélez.

Cuando a Diego le preguntaron en El Valor de la Verdad si había tenido un vínculo con la modelo, él respondió afirmativamente: “Sí”, lo que, según Macarena, fue escuchado por Said. “Él estaba hablando del pasado, pero a él le afectó mucho”, confesó Vélez.

La influencer aclaró que la relación con Diego fue algo que ocurrió en el pasado, antes de que ella y Said se reconciliaran. Sin embargo, la confesión del deportista fue interpretada de una manera distinta por Palao. “Lo que no entendía Said es que lo que Diego dijo era del pasado, no estaba hablando de algo reciente”, explicó, dejando entrever que su expareja no pudo manejar la situación de manera tranquila.

Según ella, él no podía comprender por qué algo tan simple le había afectado tanto. “Me decía, ¿por qué me afecta tanto? Y yo no sabía cómo explicarle que no era algo de ahora, sino algo del pasado”, agregó en la conversación con Beto Ortiz.

La relación entre Macarena y Said se volvió más complicada después de la confesión de Diego Chavarry. “La primera vez que terminamos fue porque yo lo dejé a él”, explicó, refiriéndose a los altibajos que habían vivido en su relación. A pesar de que intentaron regresar, la situación se volvió insostenible.

“Luego de que Diego habló, él quiso terminar la relación”, comentó Vélez. Según Macarena, Said no podía entender cómo algo tan simple le causaba tanto dolor. “Yo le dije, sabes qué, esto es un juego, no puede ser sí, no, sí, no”, recordó.

Le afectó mucho

Macarena también reveló que lo que realmente le molestó a Said no fueron los detalles de la confesión de Diego, sino la forma en que él habló sobre ella. “Diego fue súper caballeroso, dijo que éramos amigos, que nos llevábamos bien, que no tenía nada malo que decir de mí”, comentó la exchica reality.

Sin embargo, a pesar de que Diego no dijo nada negativo, las palabras fueron suficientes para que Said se sintiera herido. “Eso le fastidió muchísimo. No entendía por qué le afectaba tanto que Diego hablara bien de mí”, añadió.

Finalmente, Macarena Vélez dejó claro que la confesión de Diego Chavarry no fue la única razón detrás del fin de su relación con Said. “Aunque regresamos varias veces, la relación no era sana, y después de tanto vaivén, me di cuenta de que ya no podía seguir así”, concluyó.

El fin de la relación entre Macarena Vélez y Said Palao

En agosto de 2018, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación entre Macarena Vélez y Said Palao, luego de que el deportista eliminara todas las fotos que tenía junto a la influencer en sus redes sociales. La decisión de Palao de borrar las imágenes provocó una ola de especulaciones sobre su relación. Por su parte, Macarena optó por mantener silencio al respecto, lo que alimentó aún más las dudas sobre su vida personal.

Aunque nunca se revelaron las razones exactas de la ruptura, en 2019, tras varios altibajos, Macarena Vélez confirmó que su relación con Said Palao había llegado a su fin. En medio de este difícil momento personal, la modelo enfrentaba otra batalla: una denuncia por tocamientos indebidos contra el abogado Adolfo Bazán.

“He perdido mi trabajo. Ahora estoy soltera. No la paso nada bien, no tengo ganas de salir a la calle... No quiero hacer un show de esto que ha pasado, no me interesa el show, no quiero hacer un espectáculo de esto”, declaró en aquella oportunidad.

Macarena Vélez revela que por su peso la sacaron de Combate. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV