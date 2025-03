Macarena Vélez desvela en EVDLV traumas que la marcaron: Su lucha con la autoestima y un episodio de abuso en su adolescencia

Macarena Vélez desvela los traumas que marcaron su vida en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - El Valor de la Verdad

Este próximo domingo 23 de marzo, Macarena Vélez se sentará en el icónico sillón rojo de El Valor de la Verdad, el popular programa conducido por Beto Ortiz. En un episodio que promete ser profundamente revelador, la modelo peruana no solo compartirá detalles inéditos de su exrelación con Said Palao y Alejandra Baigorria, sino aspectos muy personales de su vida.

Incluyendo su lucha con la imagen corporal desde la infancia y un traumático episodio de abuso que marcó su adolescencia. La transmisión, que comenzará a las 9:45 p.m. en Panamericana Televisión, será una de las más emotivas de la temporada, según los avances previos difundidos por el canal.

Según el avance, Vélez se presentará acompañada de su madre en el set. Esto agrega un componente aún más emocional al testimonio que ofrecerá, ya que la figura materna fue, en muchos casos, una fuente de apoyo, pero también de críticas dolorosas por su peso que marcaron su juventud.

Entre lágrimas, la modelo revelará cómo las críticas sobre su peso, incluso provenientes de su propio entorno familiar, afectaron su autoestima de manera significativa.

La presión por un cuerpo “perfecto” desde la infancia

Uno de los momentos más desgarradores del programa será cuando Macarena revele cómo, desde temprana edad, fue víctima de comentarios crueles sobre su peso. “Pensaba que si dejaba de comer, podría cambiar lo que me decían”, confesó Vélez, visiblemente afectada.

La presión de cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad, y especialmente por su familia, la llevó a tomar decisiones que afectaron gravemente su salud mental. “Mi mamá me decía que era gorda, que debía hacer algo con mi cuerpo”, relató, indicando cómo estos comentarios desde su niñez la hicieron sentir como si su valor dependiera de su apariencia física.

Este maltrato verbal no solo deterioró su relación con su cuerpo, sino que también la hizo vulnerable a las críticas externas, lo que agravó su inseguridad. Vélez compartió con Beto Ortiz que llegó a tener pensamientos suicidas debido al nivel de desesperación que vivió en esos momentos, lo que refleja la profundidad del sufrimiento que soportó. “Veía el balcón y solo quería correr y lanzarme”, expresó con voz temblorosa.

Un episodio de abuso que marcó su adolescencia

La confesión más impactante de Vélez fue la revelación sobre el abuso que sufrió cuando tenía solo 14 años. En un momento lleno de dolor y emoción, la modelo narró cómo un hombre cercano a su entorno familiar se aprovechó de su vulnerabilidad.

“El papá de ellas me dijo que tenía una crema. Me acosté, me dijo: ‘Levántate el polo para que te pueda echar’. No pude moverme. No hice nada”, relató Vélez entre lágrimas, visiblemente afectada al recordar el incidente.

Este abuso, ocurrido en una etapa clave de su vida, dejó huellas profundas en su capacidad para confiar en los demás y en sí misma. A lo largo de su testimonio, Vélez reveló cómo este tipo de experiencias la hicieron sentir constantemente observada y juzgada, lo que aumentó aún más su inseguridad.

¿Hablará sobre su presunto problema con el alcohol?

Este domingo 23 de marzo, a las 9:45 p. m., el programa “El Valor de la Verdad” de Panamericana Televisión presentará un adelanto de lo que promete ser una entrevista reveladora.

En la promoción del programa, se le hacen preguntas directas a Macarena Vélez como “¿Eres alcohólica?”, “¿Le contabas a Ale Baigorria tus problemas con Said Palao?”, y “¿Te metiste en la relación de Johana Cubillas?”. El público espera ansioso conocer las respuestas, mientras el programa promete desvelar más detalles sobre su vida personal.

