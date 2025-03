BBVA anuncia cierre masivo de cuentas en México, y esto es lo que podría pasar con la tuya en Perú

Cierre masivo de cuentas. Tanto en México como en Perú, es importante que los clientes se mantengan al tanto de la actividad de sus cuentas y tarjetas, tanto en términos de uso como de documentación, para evitar inconvenientes. Créditos: BBVA

El BBVA México ha comenzado un proceso de cancelación masiva de cuentas bancarias inactivas, una medida que se extenderá durante todo el año 2025. Según informó la institución financiera, esta decisión responde al cumplimiento de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que exige a los bancos mantener actualizadas sus bases de datos y optimizar el uso de sus servicios. Las cuentas afectadas en el país azteca son aquellas que no han registrado movimientos en los últimos tres meses consecutivos y que tienen un saldo de cero. Lo que pocos conocen es que una situación similar se podría vivir en Perú, aunque no en igual magnitud.

Conozcamos, primero, el caso mexicano. La institución detalló que estas cancelaciones obedecen a dos criterios principales: la inactividad de la cuenta durante tres meses consecutivos y la ausencia de saldo. Este proceso no solo busca cumplir con la normativa vigente, sino también optimizar los recursos de la entidad bancaria.

Este procedimiento, que inició el pasado 21 de marzo, se llevará a cabo de manera escalonada hasta diciembre de este año. De acuerdo con un comunicado emitido por BBVA México, las cuentas que serán canceladas incluyen productos como el Libretón-Mi Despensa, Membresía BP-Link Card, Maestra PyME BBVA-Libretón 2.0, Libretón Premium-Solución Personal, entre otros.

Las medidas descritas en el documento oficial del BBVA subrayan la importancia de mantener actividad regular en las cuentas bancarias y de cumplir con las obligaciones financieras para evitar bloqueos o retenciones.

BBVA también está habilitado para cerrar cuentas en Perú: ¿Cuál es el calendario en México?

El cierre de cuentas inactivas se realizará de manera progresiva, siguiendo un calendario establecido por BBVA México. Aunque no existe un cronograma oficial para el Perú de igual magnitud, lo cierto es que, según la normativa peruana, el cierre de cuentas puede darse en cualquier momento y bajo diversas causales. En el vecino país del norte, las fechas clave para este proceso son las siguientes:

18 de abril: cuentas inactivas de enero, febrero y marzo.

16 de mayo: cuentas inactivas de febrero, marzo y abril.

20 de junio: cuentas inactivas de marzo, abril y mayo.

18 de julio: cuentas inactivas de abril, mayo y junio.

15 de agosto: cuentas inactivas de mayo, junio y julio.

19 de septiembre: cuentas inactivas de junio, julio y agosto.

17 de octubre: cuentas inactivas de julio, agosto y septiembre.

21 de noviembre: cuentas inactivas de agosto, septiembre y octubre.

19 de diciembre: cuentas inactivas de septiembre, octubre y noviembre.

Este cronograma permite a los clientes afectados tomar medidas antes de que sus cuentas sean canceladas definitivamente. Sin embargo, la institución mexicana no especificó si se notificará de manera individual a los titulares de las cuentas inactivas.

Aunque el cierre masivo de cuentas por parte de BBVA México responde a una normativa específica de ese país, su impacto y las similitudes con las regulaciones peruanas destacan la importancia de la educación financiera y la comunicación efectiva entre los bancos y sus clientes.

Cierre de cuentas del BBVA: ¿Qué podría suceder en Perú?

Infobae Perú consultó a Juan José Marthans, director de Economía en PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, para analizar si una medida similar podría implementarse en el sistema bancario peruano. Según el experto, el cierre de cuentas inactivas no es una novedad en Perú, ya que la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros establece procedimientos similares desde hace años. Marthans explicó que, en caso de inactividad prolongada, los recursos de las cuentas pueden ser transferidos al Fondo de Seguro de Depósitos, un mecanismo que protege los ahorros de los usuarios.

El especialista destacó que este tipo de acciones son comunes en los sistemas bancarios a nivel mundial y no constituyen una mala práctica por parte de las entidades financieras. En esta línea, subrayó la importancia de que los bancos informen adecuadamente a los usuarios y a sus familiares sobre el cierre de cuentas, especialmente en casos donde el titular haya fallecido. Según Marthans, una campaña de difusión sobre los derechos de los ahorristas y sus herederos sería fundamental para evitar que los fondos no reclamados sean transferidos sin conocimiento de los beneficiarios.

“La presunción básica es que detrás del no movimiento se ha suscitado un hecho inesperado, como podría ser el fallecimiento del titular de la cuenta. El banco no tiene la obligación de comunicarle a ningún familiar esto, una situación que también tendría que revisarse a nivel reglamentario, ¿No? Porque, por cada cuenta, debería haber una suerte de identificación de potenciales beneficiarios. Y frente al no movimiento de cuenta, debería haber un comunicado para que ellos identifiquen qué ha pasado”, manifestó el también exsuperintendente de la SBS. Pero, ¿cuánto es el tiempo que debe estar cerrada la cuenta, antes de proceder con su cierre?

Juan José Marthans, director de Economía en PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

BBVA Perú deberá avisar a los usuarios antes de cerrar sus cuentas

En efecto, el artículo 182° de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, establece que si una cuenta bancaria permanece inactiva durante un período de 10 años, los fondos serán transferidos al Fondo de Seguro de Depósitos. Este procedimiento debe ser debidamente comunicado al titular de la cuenta mediante una publicación en el diario oficial El Peruano y una notificación directa. Además, el artículo 14° de la Resolución SBS 0657-99 regula los pasos que las entidades financieras deben seguir para garantizar la transparencia en estos casos.

Un antecedente relevante ocurrió en 2024, cuando el Banco de Crédito del Perú (BCP) fue sancionado con 11,6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el Indecopi debido a irregularidades en el proceso de cierre de cuentas inactivas. La entidad no cumplió con los procedimientos establecidos para notificar adecuadamente a los clientes sobre el cierre de sus cuentas y la transferencia de los fondos al Fondo de Seguro de Depósitos. Este caso subraya la importancia de que los bancos cumplan con las normativas vigentes para proteger los derechos de los usuarios.

Los clientes deben estar atentos a las condiciones establecidas para evitar inconvenientes relacionados con el bloqueo de cuentas o la cancelación de tarjetas. Créditos: SBS

BBVA: otras causales para el cierre de cuentas inactivas en Perú

Además, de acuerdo con el documento “Cláusulas Generales Aplicables a las Operaciones Pasivas y Prestación de Servicios Bancarios” del BBVA, publicado en junio de 2024, el banco definió una serie de medidas que pueden afectar a los titulares de cuentas y tarjetas en determinadas circunstancias. Entre las disposiciones más destacadas, se encuentra la posibilidad de bloquear cuentas que no registren movimientos durante un período superior a doce meses, así como la retención de fondos y la suspensión de órdenes en casos específicos. En estos casos, la entidad se reserva el derecho de bloquear la cuenta como medida de seguridad.

Sin embargo, las acciones no se limitan únicamente a cuentas inactivas. También podrá retener los fondos depositados y suspender cualquier instrucción relacionada con la cuenta si considera que existen dudas sobre la legalidad de los fondos o las actividades que los generaron. Esta medida puede aplicarse en situaciones donde surjan conflictos sobre la legitimidad de los fondos, la validez de las facultades de los representantes de la cuenta, o si existe una deuda pendiente de pago. Además, el banco podrá actuar de manera similar si identifica cualquier otra circunstancia que, a su juicio, justifique estas acciones.

En cuanto a las tarjetas emitidas por el banco, el documento establece que estas tendrán validez hasta la fecha de vencimiento indicada en el plástico. La renovación de las tarjetas será automática y se realizará anualmente. De cualquier manera, el BBVA podrá retener o cancelar aquellas tarjetas que hayan expirado y que no sean utilizadas dentro de los plazos establecidos. Esta medida también se aplicará si las cuentas vinculadas a las tarjetas se encuentran inactivas.

Adicionalmente, podemos mencionar que, en diciembre pasado, el Congreso peruano promulgó, por insistencia, la Ley Nº 32209, que modifica la Ley 27693, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú, y faculta a esta unidad especializada de la SBS a congelar las cuentas o activos vinculadas a la extorsión.

La retención de tarjetas vencidas y la cancelación de cuentas inactivas buscan prevenir posibles irregularidades y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

BBVA, cierre de cuentas en México y una lección para el Perú

El cierre masivo de cuentas inactivas por parte de BBVA México y las normativas similares en Perú ponen en evidencia la necesidad de que los usuarios mantengan sus cuentas activas y actualizadas. En caso de fallecimiento del titular, los familiares deben estar informados sobre los procedimientos para reclamar los fondos. Según Marthans, sería ideal que los bancos implementen mecanismos para identificar a los beneficiarios potenciales y notificarles en caso de inactividad prolongada.

Para evitar inconvenientes, los usuarios deben revisar periódicamente el estado de sus cuentas y asegurarse de realizar movimientos regulares, incluso mínimos, para mantenerlas activas. Además, es fundamental que los titulares de cuentas informen a sus familiares sobre la existencia de sus ahorros y los procedimientos para reclamarlos en caso de fallecimiento.

El caso de BBVA México y las normativas en Perú reflejan una tendencia global en el sector bancario hacia la optimización de recursos y el cumplimiento de regulaciones. Sin embargo, también destacan la importancia de la transparencia y la comunicación efectiva entre las entidades financieras y sus clientes.