Yahaira Plasencia recordó la pelea que tuvo con Rosángela Espinoza: “Siempre he tenido un carácter bien complicado” (Video: Edson Pa' qué más).

Yahaira Plasencia, en una reciente entrevista, decidió abrirse y hablar sobre algunos de los momentos más controvertidos de su carrera, incluyendo su paso por el reality show ‘Esto es Guerra’.

El altercado que marcó su paso por ‘Esto es Guerra’

Durante su participación en el podcast ‘Edson Pa’ Qué Más’, de Edson Dávila, Yahaira recordó uno de los episodios más comentados de su vida: la pelea que tuvo con Rosángela Espinoza en 2017, cuando ambas formaban parte del elenco de ‘Esto es Guerra’. La salsera no evitó el tema y reconoció que su carácter en ese momento no fue el mejor.

“Basta, por favor, innecesario”, dijo entre risas cuando le mencionaron el incidente. Sin embargo, continuó con sinceridad: “Tengo que admitir que yo siempre he tenido un carácter bien complicado. Ahora lo sé manejar, pero antes yo respondía (…) Hay que recordar que somos seres humanos también y podemos responder igual que ustedes, pero tenemos que cuidarnos”.

El famoso altercado ocurrió durante un juego del reality, donde Yahaira lanzó un plato de torta con fuerza al rostro de Rosángela. La reacción de la influencer no se hizo esperar, y ambas terminaron en una pelea física que incluyó patadas y manotazos. El escándalo fue tal que ambas fueron eliminadas del programa por no dar un buen ejemplo al público.

¿Por qué Yahaira Plasencia aceptó participar en el reality?

En 2023, Yahaira reveló los motivos que la llevaron a formar parte de ‘Esto es Guerra’. Durante una entrevista con Verónica Linares, la cantante admitió que, además de buscar exposición, el factor económico fue determinante. “Necesitaba exposición”, confesó, sin tapujos.

Ambas 'guerreras' fueron expulsadas definitivamente del reality de competencia por llegar a los golpes. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

Su paso por el reality, aunque breve, dejó huella. Yahaira se integró al equipo de Las Cobras y rápidamente se convirtió en una de las participantes más comentadas, no solo por su talento, sino también por su fuerte personalidad.

El pasado con Jefferson Farfán

Otro tema que Yahaira abordó fue su relación con Jefferson Farfán. Durante una conexión en vivo con el programa ‘América Hoy’, la cantante dejó en claro que ese capítulo de su vida está completamente cerrado.

“Escúchame, ya no me mencionen nada que tenga que ver con mi pasado, porque, además, está muerto, enterrado, y ya”, afirmó con firmeza. La pregunta surgió luego de que Farfán oficializara su relación con la conductora Xiomy Kanashiro en su programa ‘Enfocados’.

Yahaira, al ser consultada sobre si conocía a Xiomy, respondió: “No, no, para nada. ¿Si la he visto antes? No, no”. Sin embargo, admitió estar al tanto de las comparaciones que algunos usuarios de redes sociales han hecho entre ambas. “Sí, sí lo vi”, dijo sobre los comentarios que destacan supuestas similitudes físicas.

Yahaira Plasencia incómoda cuando le preguntan por Jefferson Farfán. América Hoy

A pesar de ello, la salsera prefirió no ahondar en el tema. “La verdad que prefiero no hablar de terceras personas. No la conozco, prefiero no mencionarlo a él. Creo que están en una relación chévere, tampoco es justo mencionar a tu ex cuando ya tiene pareja. Ese tema ya está muerto, zanjado, ya”, concluyó.