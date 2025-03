Yahaira Plasencia, su respuesta al ser comparada con Xiomy Kanashiro y pide no hablar de Jefferson Farfán

En la reciente emisión del jueves 20 de marzo, los conductores de América Hoy se comunicaron con Yahaira Plasencia, quien se encuentra en Argentina grabando su canción con Angela Leiva, ‘La mujeres también se equivocan’. A través de un enlace en vivo, la cantante no solo fue consultada sobre esta experiencia, sino también sobre su vida personal.

En medio de risas, Edson Dávila le preguntó sobre Rusia, en referencia a Jefferson Farfán. De inmediato, Yahaira Plasencia pidió que no se le hable del pasado, pues estaba en otra etapa. “Escúchame, ya no me mencionen nada que tenga que ver con mi pasado, porque además, está muerto, enterrado, y ya”, indicó la cantante.

Ante ello, Ethel Pozo recordó que Jefferson Farfán ya había oficializado su relación con Xiomy Kanashiro. “Qué bueno, porque ya no me van a preguntar nada de él, nada. Basta ya con ese tema”, dijo la artista de forma rotundamente.

Yahaira Plasencia es consultada sobre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán.

¿Conoce a Xiomy Kanashiro?

Sin embargo, las preguntas siguieron. “¿Yahaira, tú conoces a Xiomy?”, consultó Milett Figueroa. “No, no, para nada. ¿si la he visto antes? No, no”, dijo Plasencia. “¿Si sé que ha oficializado su relación con Xiomy? Sí, claro TikTok me lo cuenta todo”, añadió la cantante.

Milett Figueroa continuó y sorprendió al preguntar sobre las similitudes que han hecho algunos usuarios de las redes sociales de Xiomy con ella. “Ha dicho que se parecen”, dijo la conductora. “Sí, sí lo vi”, respondió Yahaira, dejando ver que estaba enterada de las comparaciones y sin mostrar alguna incomodidad al respecto.

No obstante, dejó claro que no quería ahondar en ello. “La verdad que prefiero no hablar de terceras personas. No la conozco, prefiero no mencionarlo a él. Creo que están en una relación chévere, tampoco es justo mencionar a tu ex cuando ya tiene pareja. Ese tema ya está muerto, zanjado, ya”,

Como se recuerda, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán tuvieron una relación en 2015, la cual terminó a causa de una infidelidad de parte de la cantante. Pese a que retomaron su relación meses después, esta no tuvo un final feliz. Después de ello, el exfutbolista optó por no oficializar ninguno de sus romances, hasta marzo del 2025, cuando expuso su vínculo sentimental con Xiomy Kanashiro, en su programa Enfocados.

Dejando las bromas de lado, Jefferson Farfán indicó que estaba muy feliz en su relación. “De verdad, hermano, estoy feliz de la vida, todo muy bien, gracias a Dios”, dijo el exfutbolista a su amigo Roberto Guizasola,, quien no dudó en celebrarlo y decirle que ‘ya era hora’ de darse una oportunidad en el amor.

Jefferson Farfán oficializa emocionado su relación con Xiomy Kanashiro: “Me llegó el amor”. Infobae Perú / Captura Enfocados

Yahaira Plasencia fue captada con nuevo galán

Después de ser captada de la mano con un un desconocido hombre, América Hoy también le hizo la respectiva consulta. Recordemos que las imágenes fueron expuestas por Instarábndula. Aquí se le ve a la cantante caminando con un varón bastante alto.

“Yahaira se luce de la manito con un ‘amigo’ en las calles de Miami, pero allá siempre tenemos ratujas, no se confíen”, escribió Samuel Suárez en el post que compartió en sus historias de Instagram.

Ante ello, Yahaira Plasencia solo optó a reír y aseguro que se trataba de un amigo al que pidió que le de la mano para sostenerse, pues le dolían los pies. “Yo estoy tranquila, estoy soltera, estoy bien”, indicó al programa de América TV.

Asimismo, no dudó en resaltar las cualidades de su acompañante. “Vive en Estados Unidos, no trabaja conmigo. Es demasiado grande”, dijo de forma pícara.

Yahaira Plasencia es captada con misterioso galán tras oficialización de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro | Instarándula