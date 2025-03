Shirley Arica responde las preguntas que no se vieron en ‘El Valor de la Verdad’

Shirley Arica en 'La noche habla' responde más preguntas de 'El Valor de la Verdad'. (Video: La noche habla).

Shirley Arica fue la invitada especial de ‘La noche habla’, espacio de Panamericana Televisión donde los participantes de ‘El Valor de la Verdad’ amplían sus declaraciones. En esta ocasión, la modelo respondió las interrogantes que quedaron fuera de la transmisión, generando gran expectativa entre el público.

Durante su conversación con Ric La Torre, Tilsa Lozano y Laura Spoya, Arica abordó nuevamente episodios de su vida personal y de sus relaciones con figuras del espectáculo y el deporte. En esta ocasión, se refirió también a Luis Advíncula y brindó nuevos detalles sobre sus interacciones con Christian Cueva y Yoshimar Yotún.

Las preguntas que no se revelaron en ‘El Valor de la Verdad’

Entre las preguntas que no se emitieron, Arica confirmó que Jefferson Farfán nunca sospechó que pudiera haber una intención oculta detrás de su interacción. También aseguró que conoció a Pamela López en una situación particular y que Jean Deza le expresó su amor. Asimismo, confesó que fue expulsada de un colegio de monjas, dato que sorprendió a muchos.

¿Creía Jefferson Farfán que lo ibas a sembrar?: No. Verdad. Conociste a Pamela López borracha ?: Sí. Verdad. ¿Te excitó Christian Domínguez? No. Verdad. ¿Te dice Jean Deza que te ama? Sí. Verdad. ¿Te expulsaron de un colegio de monjas?: Sí. Verdad.

Arica no dudó en hablar sobre sus motivaciones para regresar al programa de Beto Ortiz. Con total honestidad, admitió que su principal razón fue el premio en efectivo. “No tengo por qué mentir. Acepté sentarme ahí porque quería ganar. No me voy a ir a una revancha para no llevarme lo que no pude la vez pasada”, declaró sin titubeos.

Sobre la polémica lista de mujeres mencionada por Pamela López, Arica aseguró sentirse molesta, ya que nunca tuvo una conversación cercana con Christian Cueva. “Cuando ella habló de la lista, me dio cólera porque yo no tuve ninguna relación con él, más allá de haberlo conocido ese día”, afirmó.

Respecto a Christian Domínguez, la modelo mencionó que en el momento en que lo conoció, él no tenía pareja oficial, aunque dejó entrever que su historial amoroso podía indicar lo contrario. “Lo conoció soltero, aunque es probable que ya hubiera engañado a alguien antes”, señaló con ironía.

¿Por qué Gabriela Herrera apretó el botón rojo?

Uno de los momentos más comentados de su participación en ‘El Valor de la Verdad’ fue cuando Gabriela Herrera presionó el botón rojo en la pregunta 21, evitando que Shirley respondiera si se había enamorado de Jefferson Farfán. Sobre esta decisión, Arica dijo que no sabe con certeza por qué Herrera intervino, pero sospecha que su expresión facial la delató.

La interrogante fue reemplazada por otra igual de impactante: “¿Te ofrecieron 50 mil soles a cambio de sexo?”. Su respuesta afirmativa le permitió llevarse el premio mayor de la noche.

Por otro lado, Rodrigo González ‘Peluchín’ dio su versión sobre la relación entre Shirley Arica y Jefferson Farfán. Según el conductor de ‘Amor y Fuego’, la modelo y el exfutbolista solo habrían estado juntos en dos ocasiones y después de esos encuentros fue ella quien siguió buscándolo. “Lo que yo tengo entendido es que no tuvieron más de dos encuentros y la que seguía insistiendo eras tú”, afirmó en su programa.

Para respaldar su versión, González mostró su celular a Gigi Mitre, quien pudo ver registros de llamadas y mensajes que demostrarían el interés de Arica por mantener contacto con el futbolista.

El conductor también cuestionó a la modelo por haber calificado el desempeño íntimo de Farfán durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’, sugiriendo que sus comentarios eran producto del despecho. “Te has enamorado y ahora estás tan dolida que tienes que hablar de su desempeño en televisión nacional”, criticó.