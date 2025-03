Shirley Arica y Reimond Manco se enfrentan tras declaraciones en ‘El Valor de la Verdad’ y esposa del futbolista sale a defenderlo

Shirley Arica no solo habló de la ‘encerrona’ que tuvo con Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula en El Valor de la Verdad, también fue consultada sobre Reimond Manco, con quien habría tenido una relación hace muchos años. En el programa, la modelo recordó la vez que ‘sembró' un ampay al futbolista, sin embargo, alegó que tuvo una razón muy fuerte.

La figura de TV asegura que tuvo un romance un año atrás del ampay con Reimond Manco, donde el deportista terminó siéndole infiel. Un año después, el futbolista la llamó para invitarla a Chiclayo. Con el sinsabor de aquel momento, Shirley Arica cuenta que aceptó, pero esta vez con el fin de vengarse y sembrarle un ampay, aquel que la llevó a la fama.

Es justamente en este viaje a Chiclayo que, Reimond Manco, cuenta Shirley, intentó tener intimidad con ella, en un cuarto donde también estaban dos primos suyos. Al tener la negativa de la modelo, el futbolista se habría molestado. “En la habitación habían dos camas, una donde estábamos nosotros y la otra donde estaban sus primos, creo. Ahí vino el conflicto, le dije que no. Me fui a dormir a la sala. Él obviamente se enojó porque nunca subí (al cuarto), luego se fue a entrenar y cuando veo el ticket, no había, no podía regresarme a Lima, lo anuló”, contó Arica, quien de inmediato se comunicó con el mánager.

“Me solucionó el tema y me fui”, dijo Shirley, que también confesó que antes de irse sacó dinero de la billetera de Reimond Manco porque no tenía ni un sol para regresar a Lima. “Me llevé la billetera, cómo me iba a ir, pues. Creo que me llevé la plata nomás. Cuando sale del entrenamiento se habrá dando cuenta. Me llamó, le dije que ya estaba en el avión y me dijo: ‘que se caiga tu vuelo’. Desde ahí contacto cero”, explicó Arica.

Shirley Arica habla de Reimond Manco. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Reimond Manco dice que no vio el programa, pero responde

Reimond Manco sorprendió al aparecer en plena transmisión de El Valor de la Verdad. A través de su cuenta de TikTok escribió que se iba a conectar para responder a Shirley Arica, generando gran expectativa en el público. Sin embargo, al conectarse, indicó que no ha visto el programa y que no iba a atacar a nadie, pero sí negaba rotundamente que le haya anulado algún pasaje de avión a la modelo.

Asimismo, se refirió a la billetera o dinero que supuestamente le robó la ‘chica realidad’. El futbolista indicó que nunca se dio cuenta que le faltaba efectivo a alguna pertenencia. “Esa es la verdad que yo recuerdo. No voy a hablar mal de ella, eso de que sacó plata de mi billetera y del pasaje, que yo recuerde, eso no pasó. Eso ha pasado 15 años”, dijo Manco, negando también que jamás le deseó que se caiga su avión.

Durante el en vivo que hizo Reimond Manco a través de TikTok, se podía escuchar la voz de Lilia Moretti, quien lo actualizaba de todo lo que había dicho la modelo en El Valor de la Verdad. Estas palabras del futbolista sorprendieron mucho a sus fans, pues se preguntaron por qué había salido a responder si en todo momento decía que no había visto el programa. Para ellos, el deportista salió a hacer las transmisión por petición de su esposa.

Shirley Arica. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Esposa de Reimond Manco salió a defenderlo

Lilia Moretti no dudó en intervenir en este enfrentamiento. La madre de familia respondió a las historias de Instarándula, aclarando que efectivamente su esposo no había visto El Valor de la Verdad, pero quería cerrar el capítulo con Shirley Arica.

“Hola Samuel, tal cual como lo dijo mi esposo, él se encontraba viajando por carretera mientras se transmitía el programa, y ahora con el tema de las redes, obvio es muy fácil enterarse por los comentarios adelantándose un poquito de lo sucedido. Pero en estos instantes vemos el programa. Ya pasaron 15 años, no sean palomas. Pero bueno, quería contar su versión también de cómo fueron las cosas, para ya cerrar la novela Tócame que soy realidad”, le escribió al periodista.

Samuel Suárez no se quedó callado y le expresó su parecer. “Sospecho que tú has estado detrás de ese arranque de cofesiones. No sé por qué sosrprecho, porqie se escuchaba tu vocecita detrás que ha habido presión”, respondió.

