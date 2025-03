Shirley Arica revela cómo su hija reaccionó al escándalo con Christian Cueva: “Mi hija me preguntó si estuve con él”

Shirley Arica cuenta cómo su hija enfrenta los rumores sobre su vida: "Mi hija me preguntó si estuve con Cueva". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente edición de El Valor de la Verdad, emitida el 16 de marzo, Shirley Arica compartió detalles íntimos sobre cómo su hija ha lidiado con las noticias sobre su vida personal, especialmente con los escándalos que la han involucrado.

La exchica reality habló abiertamente sobre los comentarios crueles que enfrenta en el ámbito social, especialmente en el entorno escolar de su hija, y cómo esos comentarios afectan su vida diaria. Arica, quien ha sido objeto de controversias mediáticas por su vinculación con diversos personajes de la farándula y el deporte, admitió que, aunque el impacto en su hija ha sido difícil, ha sido una oportunidad para educarla sobre los errores del pasado.

“Hoy en día me afecta más que antes”, confesó, explicando que el aumento de la visibilidad en redes sociales ha hecho que su hija se enfrente a una realidad difícil de ignorar. Según la exchica reality, los niños en su colegio “son muy crueles” debido a la exposición en línea, y a menudo se enteran de las noticias sobre ella a través de los comentarios en las redes sociales.

Shirley Arica y la reacción de su hija tras escándalo con Christian Cueva

Un aspecto relevante de la conversación fue cuando Shirley Arica detalló cómo su hija, ya más grande, le ha preguntado directamente sobre los extractos de El Valor de la Verdad en los que se abordó su supuesta relación con Christian Cueva.

La reacción de su hija no pasó desapercibida para Shirley, quien recordó que en el momento en que salieron a la luz los comentarios sobre su supuesto affaire con el futbolista, su hija le preguntó si era cierto lo que se decía.

“Cuando salió lo de Cueva, cuando salieron los extractos del Valor de la Verdad, mi hija me preguntó si era verdad”, relató Arica. A pesar de que su hija era pequeña en ese entonces, ahora, con el paso del tiempo, los comentarios han tenido un “rebote” en la vida de la niña, ya que ella ahora tiene una comprensión mayor de lo que ocurre en el mundo.

Shirley explicó que, aunque inicialmente pensó que su hija podría no entender la situación, a medida que crece, la niña le hace más preguntas. “Ahora ya de grandes, como mamá, ¿entonces estuviste con Cueva?”, relató Arica, a lo que ella, con calma, respondió y aclaró los detalles. “Yo le cuento, le cuento todo. Le digo que es parte de mi vida, que no todo lo que se dice es cierto, y que hay veces que metí la pata para que ella no lo haga más adelante”, explicó.

Shirley Arica ha sufrido el rechazo de los padres de familia en el colegio de su hija

A lo largo de la entrevista, Arica también mostró cómo su hija se ha visto afectada por la falta de privacidad que la fama implica. La joven, según la exchica reality, tiene que lidiar con el rechazo de otros padres en reuniones escolares, quienes a veces se alejan al verla llegar. “Es como que se espantan, ahí viene la mamá de tal”, explicó la modelo.

Sin embargo, Shirley se mostró decidida a proteger a su hija, dándole herramientas para que comprenda lo que significa ser una figura pública y las implicancias de tener una vida expuesta. La modelo aclaró que, a pesar de las dificultades, su prioridad es que su hija entienda quién es ella realmente, y cómo los comentarios y juicios de los demás no definen su identidad. “Caso cerrado”, concluyó.

