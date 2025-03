Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: LAP podría recibir una multa diaria de hasta 12 UIT por retrasos

Tras levantar información y pedir los descargos a LAP, Ositrán podría imponer sanciones diarias por retrasos en la entrega operativa del aeropuerto. Las multas serían de hasta 12 UIT. | Fuente: RPP

Lima Airport Partners (LAP) enfrenta la posibilidad de ser sancionada por no cumplir con la entrega operativa del nuevo aeropuerto Jorge Chávez el 30 de marzo. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) advirtió que, de no cumplir con la fecha, se podrían aplicar multas diarias que varían según la duración del retraso.

Según las autoridades, las penalidades podrían alcanzar varios montos de unidades impositivas tributarias (UIT) por cada día que el aeropuerto no esté operativo. Este posible incumplimiento pone en evidencia los desafíos que enfrenta LAP para completar el proyecto dentro del plazo establecido y genera incertidumbre sobre la apertura del nuevo terminal aéreo en la fecha programada.

LAP podría enfrentar multas de hasta 12 UIT por día de retraso

“Somos un organismo técnico y, en la parte de sanciones, tenemos que esperar el 30 de marzo y levantar información, pedirles descargos a LAP. En base a eso, se va a establecer penalidades y sanciones. Las penalidades las trabaja el ministerio y las sanciones las trabaja Ositrán en base a las tablas que están establecidas”, dijo Verónica Zambrano, presidenta del Ositrán durante una conferencia de prensa realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ositrán sancionará a LAP si Nuevo Jorge Chávez no apertura el 30 de marzo. Foto: Ositrán

Según explicó Zambrano, las penalidades por retrasos en la entrega se aplicarían de acuerdo con las normativas establecidas, las cuales incluyen sanciones diarias. Estas multas se calculan en función de los días de retraso y buscan ser disuasivas para evitar que la concesionaria siga incumpliendo con los plazos acordados en el contrato de concesión.

“Es una sanción por día que pueden ser entre 12 UIT y 0.7 UIT por día (entre S/ 64,200 y S/3,745) , dependiendo de los días de atraso. Es parte de un procedimiento administrativo garantista por parte del concesionario”, acotó.

También explicó que las penalidades que se apliquen estarán basadas en el daño causado por el retraso, y serán más altas con el objetivo de que no se repitan incumplimientos similares en el futuro. Además, indicó que LAP debe entregar el terminal completamente operativo, no solo la infraestructura y equipamiento, para cumplir con los términos del contrato.

Apertura del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no será el 30 de marzo. | LAP

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no iniciará operaciones este 30 de marzo

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, subrayó que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no iniciará operaciones el 30 de marzo, como se había previsto inicialmente. El titular del MTC sostuvo que el aeropuerto aún no está listo debido a la necesidad de realizar diferentes pruebas operativas para garantizar su correcto funcionamiento. Además, indicó que las aerolíneas requieren al menos 10 a 12 días para adaptarse a la nueva infraestructura, lo que hace imposible la apertura en la fecha prevista.

“Uno no puede decidir con uno o dos días de anticipación la apertura de un aeropuerto. Requiere de, cuando menos, 10 o 12 días porque las aerolíneas tienen que adaptar a la oferta comercial. De nuestro lado, se hicieron pruebas de escenarios y hay ineficiencias que corregir. Por ello, consideramos que no se puede emitir el certificado de operaciones y, por lo tanto, no debe entrar en operaciones el nuevo aeropuerto (el 30 de marzo)”, indicó Raúl Pérez Reyes.

Pérez Reyes también mencionó que la infraestructura no está completamente lista para su funcionamiento. A pesar de los avances, el aeropuerto no ha alcanzado el 100 % de las condiciones necesarias para entrar en operaciones.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no será inaugurado el 30 de marzo. Declara el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Video: Canal N

Por su parte, la presidenta de Ositrán, sostuvo que el retraso en la apertura del aeropuerto significaría un incumplimiento por parte de LAP, ya que el contrato de concesión establece que el aeropuerto debe estar operativo en la fecha acordada. “A nosotros lo que nos interesa es lo que haga LAP, no lo que hagan sus proveedores”, declaró Zambrano, enfatizando que si el aeropuerto no está listo el 30 de marzo, las sanciones contra LAP serán inevitables.

LAP destaca falta de participación óptima de los involucrados

Lima Airport Partners (LAP) respondió al MTC mostrando sorpresa por la convocatoria de prensa anunciada sin incluir al concesionario. En su comunicado, LAP destacó que el 30 de enero de 2025 firmaron un Acta de Acuerdos con el MTC, en la que se estipuló que las operaciones del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez debían comenzar a más tardar el 30 de marzo de 2025.

Además, resaltó que, aunque las pruebas integrales fueron realizadas en su totalidad, el nivel de participación de los actores involucrados no fue el esperado. La planificación de las pruebas fue compartida con las empresas el 5 de febrero de 2025, pero, según LAP, el compromiso de algunos de los actores no fue óptimo. Este proceso de pruebas debe involucrar a todos los participantes con un nivel de compromiso similar, algo que, según LAP, no se cumplió en su totalidad. Además, explicaron que el proceso de familiarización con los nuevos espacios del aeropuerto depende de la disponibilidad de los operadores y aerolíneas.

Por último, LAP refutó las afirmaciones del MTC sobre la planta de combustible, asegurando que cumple con la normativa vigente y tiene un sistema de detección de fugas de alta tecnología. Exhortaron al MTC a respetar el Contrato de Concesión y el Acta de Acuerdos, apelando al principio de buena fe y colaboración.

De hecho, la empresa Exolum, encargada de la gestión del sistema de combustible, afirmó que la planta del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez cumple con todos los requisitos de seguridad. La infraestructura está construida bajo estándares internacionales como JIG2, EI1540 y EI1560, y todas las pruebas previas, incluyendo las hidrostáticas, han sido satisfactorias. La empresa espera los permisos correspondientes y ya cuenta con el acta de aceptación emitida por la entidad competente.