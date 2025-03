Gerente de Construcción del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: “Las obras van a continuar todo el 2025″

Gerente del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez asegura que obras seguirán todo el 2025 | Infobae Perú / Clara Giraldo - Paula Elizalde

Este viernes 14 de marzo será clave para determinar si los pasajeros podrán finalmente utilizar las instalaciones del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez o si deberán esperar más tiempo para su apertura. La decisión se tomará en función de los avances en los trabajos pendientes y las condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento el 30 de marzo.

Infobae Perú conversó con Sergio Ocampo, gerente de Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, quien ofreció detalles sobre los aspectos que aún deben resolverse para que el proyecto pueda entrar en operación, pero precisó que las obras continuarán durante todo el 2025.

“Las obras van a seguir y siempre estarán visibles. Generalmente, mirando hacia el lado derecho, verán esos drywall con infografías. También vamos a colocar una malla para que no se vea físicamente y aislar el ruido, porque las obras continuarán durante todo el 2025. Ha sido un tremendo logro abrir un terminal con capacidad para 30 millones de pasajeros en solo tres años. Sabíamos que era completamente imposible hacer la infraestructura completa para 40 millones. (...) La construcción es una pequeña molestia durante los primeros seis meses de operación, pero luego, durante siete años, no habrá más obras. Entonces, decidiremos si la infraestructura se abre o no, pero, al final, si no es necesaria, se verá”, mencionó a este medio.

Foto: Paula Elizalde

Además, señaló que la construcción en las salas de embarque continuará y serán habilitadas de manera escalonada, a medida que se complete la construcción y se incremente la demanda. La decisión de no abrir todas las salas de embarque de forma simultánea responde a una estrategia de eficiencia operativa, ya que mantener espacios sin uso genera costos adicionales relacionados con climatización, iluminación, limpieza y mantenimiento.

“¿Por qué tener una sala de embarque abierta que no se utiliza y que genera costos? Hay que climatizarla, encender las luces, mantenerla y limpiarla”, explicó.

Foto: Paula Elizalde

¿Qué falta para que el aeropuerto pueda operar?

El gerente del Proyecto del Nuevo Terminal, Plataformas y Accesos de Lima Airport Partners (LAP), indicó que ya se han avanzado con las observaciones de Ositrán y esperan que la respuesta sea positiva.

“Falta la última prueba con todas las empresas involucradas. Mañana (13 de marzo) tenemos pendiente la entrega de información que nos han solicitado al último minuto las diferentes autoridades, a las cuales trataremos de satisfacer. Y, bueno, la toma de decisión, esperamos que sea esta semana o la siguiente. Por nuestro lado, nos hemos centrado en resolver todos los comentarios que nos hizo Ositrán, aunque algunos, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, no estaban previstos”, manifestó.

Foto: Paula Elizalde

La entidad también precisó que está pendiente la prueba del sistema contra incendios e hidrantes. Ante ello, el representante de LAP indicó que ya se realizó en presencia de Osinergmin, por lo que están a la espera de recibir la minuta de esta acción que formaliza las acciones.

Asimismo, aseguraron que el Estado ha completado los trámites relacionados con permisos y licencias que le competen. Sin embargo, aún queda trabajo por parte de las empresas terceras, como las aerolíneas y otras compañías relacionadas, para cumplir con los requisitos técnicos necesarios.

Ocampo indicó que las aerolíneas tienen pendiente la presentación de su “dossier técnico”, un documento clave que forma parte del proceso de autorización. Aunque este paso aún no se ha completado, precisó que no representará un retraso significativo en los tiempos previstos.

Foto: Paula Elizalde

En otro momento, mencionó que el piso del aeropuerto ya se encuentra siendo reparado. “Nos hemos encargado de reparar la parte del suelo que nos han observado y también hemos intentado incorporar algunas señales que no teníamos previstas para la apertura”, agregó.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, señaló que estarán a la espera del informe que emitirá Ositrán para llegar a un acuerdo.