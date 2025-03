Shirley Arica asegura que Yoshimar Yotún estuvo con mujer en ‘encerrona’, pese a estar casado: “A mí no me dio bola”

Shirley Arica dice que Yoshimar Yotún estaba con mujer en 'encerrona', pese a estar casado. Panamericana TV

El domingo 16 de marzo, Panamericana TV presentó la segunda edición de El Valor de la Verdad, con la participación de Shirley Arica. Con el estilo que la caracteriza y su lengua afilada, la polémica modelo respondió las 21 preguntas del programa de Beto Ortiz, logrando el premio máximo, los 50 mil soles. Entre tantos temas que tocó, la figura de TV mencionó a los futbolistas de la selección, ‘echando’ a más de uno.

Shirley Arica confesó que fue parte de una ‘encerrona’ con Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. Sin embargo, no pasó lo que esperaba. La modelo contó que fue a la reunión esperando conquistar a Yotún, pero éste no le hizo caso.

“En ese tiempo mi sueño era estar con un futbolista”, inició Shirley entre risas. “Tan desesperada estaba, yo creo que el más rescatable sería Yotún, es pequeñito pero tiene algo, es chiquito. Cueva, no, es feo, es feísimo”, acotó la modelo, indicando que en esta reunión podía pasar de todo. “Incluso, habían intercambio de pareja”, remarcó.

“Yotún no me dio bola, me dio bola el feo”

Consultada por quién fue a la reunión, Shirley Arica confesó que le parecía interesante Yotún, pero no le hizo caso. “El primero que se me acercó en Cueva, bien atento, super caballero. Él quería como sea que me emborrache, pero perdió su tiempo. Bailamos, baila bien. Me pareció interesante Yotún, pero no me dio bola, me dio bola el otro, el feo, Cueva”, dijo la modelo y exintegrante de El Gran Chef Famosos.

Arica no dudó en remarcar que en ese tiempo Yoshimar Yotún estaba casado con la madre de sus hijos. “Hablamos muy poco, cuando llegue, Yotún ya estaba con otra chica. ¿No era casado? Sí, pero ahí no les importa quién es casado y quién no. Casados, pero no son fanáticos”, dijo entre risas.

Durante toda su estadía en la reunión, Shirley Arica cuenta que Christian Cueva estaba muy empeñoso por conquistarla. Incluso, le contó que su relación con Pamela López, madre de sus hijos, estaba en declive. “Se estaba por separar, que todo iba mal, yo me reía. Tenía un mozo a mi costado, así que estaba contenta”, agregó la modelo, en referencia al futbolista, que nunca dejó que su vaso este vacío.

Las 21 preguntas que respondió Shirley Arica en El Valor de la Verdad

1. ¿Estuviste en una encerrona con Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula?

Sí (Verdad)

2. ¿Amenazaste a Cueva con romper su auto?

Sí (Verdad)

3. ¿Dormías en la habitación de Jefferson Farfán?

Sí (Verdad)

4. ¿Le regalaste rosas azules a Jefferson Farfán?

Sí (Verdad)

5. ¿Te reclamó Jefferson Farfán por su polera Gucci?

Sí (Verdad)

Shirley Arica y su historia con Jefferson Farfán, la devolución de la casaca Gucci y las rosas azules que ella le regaló. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

6. ¿Sufriste de un ‘mal de amores’ por Diego Chávarri?

Sí (Verdad)

7. ¿Te rompió la cabeza Jean Deza?

Sí (Verdad)

8. ¿Te fue infiel Jean Deza con Jossmery Toledo?

Sí (Verdad)

9. ¿Te besó Christian Domínguez?

Sí (Verdad)

10. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Nicola Porcella?

Sí (Verdad)

11. ¿Te cortaste los brazos por tu enamorado?

Sí (Verdad)

12. ¿Tienes problemas con el alcohol?

No (Verdad)

13. ¿Han sido tóxicas todas tus relaciones?

Sí (Verdad)

14. ¿Te anuló un pasaje Reimond Manco porque no tuviste relaciones con él?

Sí (Verdad)

15. ¿Intentaron abusar de ti cuando eras niña?

Sí (Verdad)

Shirley Arica destapa doloroso pasado: intento de violación, abusos policiales y el abandono de su padre. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

16. ¿Te abandonó tu padre a los ocho años?

Sí (Verdad)

17. ¿Te robabas panes de supermercado?

Sí (Verdad)

18. ¿Perteneciste a una banda criminal?

No (Verdad)

19. ¿Sufriste tocamientos indebidos en la carceleta?

Sí (Verdad)

20. ¿Hiciste un trío con Gabriela Herrera?

No (Verdad)

21. ¿Te enamoraste de Jefferson Farfán?

Tocaron el botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Te ofrecieron 50 mil soles a cambio de sexo?

Sí (Verdad)

