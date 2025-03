Shirley Arica hace fuerte revelación de Jefferson Farfán en la intimidad: “Nada es lo que parece”

Shirley Arica hace fuerte revelación íntima de Jefferson Farfán: “Nada es lo que parece”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la última edición de El Valor de la Verdad, emitida el 16 de marzo, Shirley Arica sorprendió al contar detalles íntimos sobre su relación con el futbolista Jefferson Farfán, revelando un vínculo que, a pesar de la atracción mutua, nunca llegó a formalizarse.

La conocida modelo y ex chica reality dejó en shock a los televidentes al exponer aspectos desconocidos de su relación con el seleccionado peruano, dejándolo mal parado en el proceso. Durante la entrevista, el conductor Beto Ortiz le preguntó directamente a Arica sobre el exfutbolista, quien en ese momento era una de las figuras más mediáticas del fútbol peruano.

La modelo, sin dudarlo, confesó: “Sí, tuve algo con él, pero nada de lo que parece. No fue como lo pintan”. Ante la curiosidad del conductor, Arica detalló que, a pesar de la gran atracción que sentía por Farfán, su relación nunca fue formal. “A mí me gustaba, y si tuvimos algunos encuentros, pero nunca hubo algo más serio. Yo estaba enamorada, pero no pasó de eso”, aseguró.

Shirley Arica le da una ‘calificación’ a Jeffersón Farfán

Beto Ortiz, intentando profundizar en el tema, le pidió a Shirley Arica que calificara a Farfán en una escala del 1 al 20. Inicialmente, la modelo otorgó un puntaje de 10 puntos, pero, al ver la sorpresa de Ortiz, rápidamente subió su calificación a 11, diciendo: “El 10 de la calle, ya 11. Cae una leyenda… Es que no todo es lo que parece”. Con esta frase, Arica dejó en claro que, aunque la imagen pública de Farfán pueda ser de un hombre admirado y deseado, su experiencia personal con él fue muy diferente.

En la entrevista, la popular ‘chica realidad’ también fue cuestionada sobre los mitos que circulan en torno a la vida de Farfán, como el rumor de su posible uso de Viagra. Arica, visiblemente incómoda con la pregunta, aclaró que no sabía nada al respecto y añadió: “Eso no me consta. Yo no tengo idea, pero lo que puedo decir es que, en mi caso, todo fue un mito”.

Habló de Christian Cueva, Deza, y Diego Chavarri

A lo largo de la entrevista, la modelo también abordó otros aspectos de su vida amorosa. Además de su relación con el exdelantero, Arica reveló que había tenido encuentros íntimos con otros futbolistas de la selección peruana, como Christian Cueva, con quien se besó. También se refirió a sus relaciones sentimentales con Jean Deza, Reimond Manco y Diego Chávarri, dejando claro que, a pesar de las especulaciones en los medios, muchos de estos vínculos fueron superficiales y no trascendieron a algo serio.

“Yo no soy la ‘chica escándalo’ que muchos quieren ver. Siempre se me ha juzgado por mis relaciones, pero no todo fue como lo pintan”, dijo Arica, refiriéndose a las críticas constantes que ha recibido por su vida amorosa y sus apariciones en la televisión.

Shirley Arica revela qué pasó con Yoshimar Yotún

Shirley Arica confesó en El Valor de la Verdad que estuvo interesada en conocer al futbolista Yoshimar Yotún durante una fiesta privada con los seleccionados peruanos. Sin embargo, la exchica reality señaló que el jugador no le prestó atención, ya que estaba acompañado por otra mujer en el evento.

“Me pareció interesante Yotún, pero no me dio bola. Me dio bola el feo, Cueva. Perdón, hablamos muy poco. Cuando llegué, ya estaba con una chica bailando”, detalló Arica, aclarando que no hubo ningún “affaire” con el deportista, pero insinuó que Yotún habría sido infiel a su esposa.

