‘El Valor de la Verdad’ EN VIVO: Shirley Arica y todas sus revelaciones sobre los seleccionados en el sillón rojo

¿Shirley Arica puso condiciones para volver a ‘El Valor de la Verdad’?

Muchos quedaron con la interrogante de cómo fue la negociación para que Shirley Arica vuelva al sillón rojo. Al respecto, Beto Ortiz confesó a Infobae Perú que la ‘chica realidad’ no puso ninguna condición para volver a grabar el programa. Incluso, contó que ella está haciendo una dinámica para que lo vea junto a sus seguidores.

“Me gusta ese dicho de la pequeña grande. No me ha puesto absolutamente ninguna condición, es más, he visto que se ha ido a un resort y está promocionando una cena para que la gente vea con ella ‘El Valor de la Verdad’ y las personas están comprando este paquete. Ella estaba tan picona como yo por el hecho de que fuimos censurados hace cinco años”, relató al inicio.