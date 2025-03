Ministro de Economía reconoce déficit fiscal estructural de casi 4%: “La idea es volver a la regla de 2,2%”

José Salardi se presentó en la Comisión de Economía del Congreso. - Crédito MEF

La Comisión de Economía del Congreso recibió este viernes 14 de marzo al ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, quien en sus primeros 45 días de gestión ha presentado ante el presidente del grupo de trabajo, Ilich López y otros parlamentarios, cómo va la economía peruana y los planes a futuro.

Así, además, de realizar una exposición sobre los diferentes sectores, Salardi contestó las preguntas de los congresistas, sobre el déficit fiscal, sobre Petroperú, sobre la fusión de ministerios y el retiro AFP (aunque ya ha sido clara la respuesta del titular del MEF anteriormente).

“El déficit fiscal, tal cual los números se escoden, pero lo cierto es ese casi 4% estructural de hoy, que hay que afrontarlo directamente. La idea es volver a la regla fiscal de 2,2%. Va a ser un trabajo arduo este año. Y como bien señala: o aumentamos ingresos o bajamos costos o una combinación de los dos”, señaló José Salardi.

El Presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, moderó la sesión.- Crédito Congreso

Crecimiento a 4% sería posible

Sobre cómo va el crecimiento de la economía, el ministro reveló: “Hay expectativas favorables, también hay data preliminar de cómo va empezando el año que nos lleva a ser optimistas que podemos llegar a ese 4% este año, tal como lo hemos proyecto. Ojalá sea más, pero hoy en día estamos en esos niveles”.

“Muchos me han cuestionado ‘está hablando del 4%, pero el consenso del mercado es de 3% o hasta menos’. Sí, pero eso es uno es ‘ceteris paribus’, si no hace nada, si no se mueve. Acá estamos en una labor intensa de trabajar minuto a minuto para que permitamos acelerar el crecimiento y por eso estamos en reuniones muy activas con todos los ’stakeholders’ comprometidos para sacar el crecimiento adelante”, agregó.

Desregulación en la mira

En su exposición el ministro Salardi resaltó los planes del MEF en atender la “sobreregulación en la actividad minera”. “En esta feria que estuve Argentina ha tenido toda la expectativa porque ahí ha habido un shock de desregulación muy agresivo, la famosa motosierra que le llama el presidente argentino. Y ha captado el interés por explorar y entrar en mineria de manera fuerte”, comentó.

Salardí confía en que la economía peruana puede crecer 4% este año. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Asimismo, apuntó a este país que tiene como presidente a Javier Milei como uno sobre el que Perú debe estar muy atento. “Siempre tenemos que tener en cuenta que Perú no está solo, y que compite con otros paises”. Además, Salardi reveló que ya el pasado 13 de marzo se activó la mesa de minería, la mesa ejecutiva, para ver los problemas que están obstaculiznado la actividad minera y avanzar con estos”.

Sobre la fusión de ministerios, señaló que sí están evaluando juntar ‘carteras’, y que, además, está en el Congreso ya el proyecto para crear, el que debería ser el, Ministerio de Infraestructura y Planificación. “Por ejemplo, muchos programas del Estado buscan hacer lo mismo, 20 programas que existen pueden ser uno solo, siendo eficientes”, opinó.

Sobre Petroperú

También el ministro fue consultado por varios congresistas sobre la situación de Petroperú, la empresa estatal en la mira que se encuentra siendo evaluada públicamente por sus finanzas. Sin embargo, Salardi reveló que la empresa “ya ha tomado decisiones en corto plazo que van caminando muy bien”.

Asimismo, el titular del MEF reafirmó que “la empresa va a seguir siendo estatal”, pero que “si hay espacio para que se sume un socio privado, se va a evaluar”. También agregó que este año no se tiene contemplado dar algún recurso a la empresa nuevamente y que están monitoreando las actividades para que se cumplan los objetivos trazados con los aportes hechos anteriormente. Igualmente, reveló que ya se tiene el lista de Proinversión para la venta de articulos de Petroperú.