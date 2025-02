Inauguración del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se mantiene: LAP reafirma el 30 de marzo como fecha de apertura

LAP afirma que continúan trabajando para llegar al objetivo de aperturar el Nuevo Jorge Chávez el 30 de marzo. Foto: composición Infobae Perú/LAP

Últimamente, diversos gremios y especialistas han apuntado a una postergación de la inauguración del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez debido a, principalmente, temas de seguridad. El mismo primer ministro Gustavo Adrianzén aseguró que “Hasta que no estén absolutamente certificados todos los sistemas de seguridad que incluyen los sistemas contra incendios, y mientras exista un mínimo de margen de riesgo de la seguridad, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto”.

Frente a esta posibilidad, Lima Airport Partners (LAP) ha decidido pronunciarse y reafirmar al domingo 30 de marzo como el día en que el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez finalmente abra sus puertas.

“Hasta el momento, no existe ninguna comunicación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre un posible cambio. La fecha del 30 de marzo para la apertura se mantiene y, desde Lima Airport Partners, seguimos trabajando con ese objetivo. El Nuevo Jorge Chávez se prepara para atender la demanda de pasajeros, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y eficiencia operativa establecidos en el Contrato de Concesión y las normativas vigentes del sector aeronáutico”, se lee en el comunicado de LAP.

Comunicado del LAP. Foto: LAP/X

LAP viene realizando pruebas con pasajeros voluntarios

En un comunicado compartido a la prensa, LAP detalló sobre las pruebas que se vienen realizando para asegurar el correcto funcionamiento del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

“Lima Airport Partners viene realizando pruebas unitarias y pruebas avanzadas. Las pruebas unitarias aseguran la preparación necesaria para la ejecución de las pruebas avanzadas y, las avanzadas verifican lo que ocurre en la plataforma, terminal, vías de acceso libre y estacionamiento. Estas se han realizado con la participación de más de 5 mil pasajeros voluntarios y todos los operadores involucrados. La última fase de pruebas se inició el jueves 27 de febrero y se llevarán a cabo hasta el 13 de marzo. Estas pruebas permiten también la verificación de los procesos y la integración de los sistemas esenciales para garantizar una apertura eficiente y segura”, dice el pronunciamiento.

Según el cronograma de LAP, la prueba programada para el 4 de marzo será bastante similar a las anteriores, pero con un cambio en los participantes. En esta ocasión, se incorporará el servicio aeroportuario Andino, SAASA.

El 6 de marzo se llevará a cabo una prueba distinta, denominada “Evacuation trial”, que simula una evacuación de pasajeros durante la fase de ORAT. En esta prueba, se manejarán 20 vuelos (10 llegadas y 10 salidas), con un total de 800 pasajeros y 3.200 piezas de equipaje (1.600 de salida y 1.600 de llegada).

La prueba comenzará con una hora de antelación y transcurrido ese tiempo se activará la alarma de evacuación. El propósito es evaluar la respuesta de los sistemas, como la apertura de puertas, los mensajes en las pantallas y los anuncios. Tras la evacuación, se restablecerá la actividad en el terminal para seguir con la operación habitual. Para este ejercicio, estarán involucradas las aerolíneas Latam, Sky, Atsa, Star Peru, Aeromexico y Air France.

El Aeropuerto Jorge Chávez fue el principal lugar por el cual llegaron los turistas extranjeros al Perú en 2024. Foto: Logística 360

AETAI postulaba posible tercera postergación de inauguración

Hace poco, Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, afirmó que existe una posibilidad real de que la inauguración del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, prevista para el 30 de marzo, se retrase. Esto dependerá de los resultados que arrojen las pruebas integrales que iniciaron el jueves 27 de febrero.

“El plazo es bastante corto y ese es el gran problema que tenemos. Mañana (jueves 27) se va a realizar la primera prueba integral, vamos a ver qué resultados arroja esta prueba que se va a y después se programarán otras pruebas a partir de marzo. El problema es que si ocurriese algunas observaciones, que no puedan resolverse antes del 30 de marzo, y además, que sean observaciones vinculadas a temas de seguridad operacional, lo que va a ocurrir es que se va a tener que postergar la inauguración. No vamos a operar si es que hay observaciones vinculadas a temas de seguridad que no hayan sido levantadas. Es un escenario posible”, declaró a Canal N.

También subrayó que, en caso de que el aeropuerto no cumpla con todas las condiciones necesarias para su funcionamiento, será inevitable postergar su apertura. “Si no está garantizada la operatividad al 100% en todos los niveles, tendrá que postergarse. No solo lo decimos nosotros, el propio Premier lo dijo en su momento, que si no están garantizadas las condiciones operativas de seguridad, el aeropuerto va a tener que postergarse el tiempo que sea necesario para subsanar las observaciones que se puedan presentar”, agregó.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no estaría listo para funcionar, según AETAI. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Gutiérrez atribuye esta situación a una deficiente planificación. Según él, “Hay que ver los antecedentes. El propio aeropuerto, la concesionaria LAP, dijo que se iba a inaugurar el 18 de diciembre. Nosotros como industria dijimos que la fecha no era la más correcta, y el tiempo nos dio la razón. Se postergó al 29 de enero, no han cumplido con la entrega del terminal, era la fecha límite. Hay varios temas que no están acompañando (…) Esta es una situación que no es deseable, tenemos poco tiempo, confiamos en que se pueda superar y esperamos llegar al 30 de marzo”, concluyó.