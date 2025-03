Estas son las seis facultades de la San Marcos con acreditaciones internacionales: accede a becas e intercambios

Esta internacionalización no solo beneficia a los estudiantes actuales de la "Decana de América", sino también a los egresados. Composición: Infobae Perú

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), conocida como la Decana de América, está marcando la diferencia al lograr que 13 de sus programas de estudio obtengan acreditaciones internacionales. Esto no es solo un reconocimiento, sino una señal de que los estudiantes de esta casa de estudios están recibiendo una formación de calidad mundial, que abre puertas a un sinfín de oportunidades, como becas, movilidad estudiantil y oportunidades laborales tanto dentro como fuera del país.

Pero, ¿qué significa esto realmente para los estudiantes? Si eres de la San Marcos, o recién ingresaste y estás buscando cómo mejorar tu perfil profesional, estas acreditaciones internacionales son la clave para catapultar tu futuro y potencialmente trabajar en el extranjero.

Imagina que eres estudiante de Medicina, Ingeniería, Administración o Contabilidad. Tener un programa acreditado internacionalmente te garantiza que la educación que estás recibiendo cumple con los más altos estándares globales. Esto no solo impacta en el contenido académico, sino que también abre puertas para que puedas seguir estudios en universidades extranjeras, hacer intercambios o, lo más importante, acceder a oportunidades laborales en empresas internacionales.

Escuelas acreditadas: la oportunidad de un futuro internacional

Por ejemplo, la Escuela Profesional de Medicina Humana acaba de obtener la acreditación por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), lo que significa que los futuros médicos de San Marcos están recibiendo una formación a la altura de las mejores universidades del mundo. Esta acreditación es válida hasta 2030, lo que asegura que los estudiantes de Medicina de San Marcos podrán acceder a intercambios internacionales o continuar estudios en el extranjero con el respaldo de una de las acreditaciones más prestigiosas del sector.

Son varias las carreras que ya cuentan con el respaldo de entidades internacionales. La Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica consiguió la acreditación de la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) para sus programas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones, con validez hasta 2030. Para los estudiantes de estas carreras, esto significa que sus diplomas serán reconocidos en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, entre otros, facilitando su inserción laboral en el extranjero.

En la Facultad de Ciencias Administrativas, por ejemplo, las escuelas de Administración, Turismo y Negocios Internacionales cuentan con la acreditación del Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), lo que convierte a sus programas en algunos de los más competitivos del país y les permite a los egresados una inserción más rápida en mercados globales. Esto, además, tiene un impacto directo en las oportunidades de los estudiantes para acceder a becas, programas de intercambio o pasantías internacionales.

Los beneficios de las acreditaciones internacionales para tu vida profesional

Pero las ventajas no terminan ahí. Esta internacionalización no solo beneficia a los estudiantes actuales, sino también a los egresados, quienes tienen una gran ventaja cuando se postulan a puestos de trabajo dentro o fuera del país. Las acreditaciones internacionales son una señal clara de que San Marcos está comprometida con la mejora continua de sus programas académicos, y por lo tanto, con la formación de profesionales altamente capacitados que cumplen con las exigencias del mercado global.

Además, San Marcos no solo está apostando por las carreras de pregrado. También ha logrado acreditaciones internacionales para sus programas de posgrado. Por ejemplo, las maestrías en Gestión Pública, Administración y el Doctorado en Ciencias Administrativas tienen el respaldo de organismos internacionales, lo que las convierte en una excelente opción para los estudiantes que buscan una formación de nivel mundial y mejorar su perfil en el ámbito empresarial o gubernamental.

Como estudiante de San Marcos, ahora tienes más razones que nunca para aprovechar al máximo los recursos que te ofrece la universidad. Participa en programas de intercambio, busca becas internacionales, y mantente informado sobre las convocatorias de movilidad estudiantil. Las acreditaciones no solo te permiten obtener un título, sino que también te conectan con redes académicas y profesionales de todo el mundo.

Lista completa de las facultades y escuelas de la San Marcos con acreditación internacional

A continuación, se presenta una lista de las acreditaciones internacionales obtenidas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para sus diversas escuelas profesionales:

Escuela Profesional de Medicina Humana

Acreditación: Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM)

Vigencia: Hasta 2030

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Acreditación: Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

Escuelas acreditadas: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones

Vigencia: Hasta 2030

Facultad de Ingeniería Industrial

Acreditación: Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología (ICACIT)

Escuelas acreditadas: Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería Industrial

Vigencia: Hasta 2029

Escuela acreditada adicional: Ingeniería Textil y Confecciones

Vigencia: Hasta 2025

Facultad de Ciencias Contables

Acreditación: Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

Escuelas acreditadas: Contabilidad, Gestión Tributaria, Auditoría Empresarial y del Sector Público

Vigencia: Hasta 2030

Facultad de Ciencias Administrativas

Acreditación: Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

Escuelas acreditadas: Administración, Administración de Turismo, Administración de Negocios Internacionales

Vigencia: Hasta 2025

Acreditación adicional: Programas de posgrado (incluyendo Maestrías y Doctorado)

Escuelas acreditadas: Maestrías en Gestión Pública, Administración con mención en Gestión Empresarial, Administración con mención en Gestión de Recursos Humanos, Doctorado en Ciencias Administrativas

Escuela Profesional de Ingeniería de Minas

Acreditación: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)

Año de culminación de evaluación externa: 2025