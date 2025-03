¿Ingresantes a San Marcos de colegios privados pagarán pensión?: “La rectora no es aceptada”, dicen estudiantes

Una reciente iniciativa de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, reavivó el debate sobre el acceso a la educación pública y la gratuidad universitaria. La rectora ha sugerido la implementación de un cobro diferenciado para los estudiantes provenientes de colegios privados, lo que ha provocado una ola de reacciones en la comunidad universitaria.

Cabe destacar que lo mencionado por la rectora en la última sesión del Consejo Universitario de la Decana de América no constituyó una decisión aprobada, ni una sugerencia formal ni un planteamiento oficial, sino una reflexión con el objetivo de encontrar una manera de asegurar que la educación pública beneficie a los postulantes provenientes de los sectores más vulnerables.

Esta propuesta, lejos de ser bien recibida, ha generado fuertes oposiciones por parte de los estudiantes y algunos profesores, quienes consideran que esta medida atentaría contra los principios de igualdad y accesibilidad que caracteriza a la universidad pública.

Alumnos UNMSM rechazan iniciativa de Jeri Ramón

Alumnos de San Marcos coinciden en que, siendo una universidad pública, no existe justificación alguna para implementar un sistema de cobro diferenciado. Aseguran que el hecho de venir de una institución privada no implica necesariamente que tengan las capacidades económicas para pagar una educación privada.

Una de las estudiantes que se manifestó al respecto explicó en diálogo con Exitosa que, en ocasiones, los padres optan por inscribir a sus hijos en colegios privados con la esperanza de ofrecerles una mejor educación, ya que en algunos casos las instituciones estatales no cubren todas las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, resaltó que la matrícula en una universidad pública debería ser un derecho accesible para todos, independientemente de su origen educativo.

Alumnos provenientes de colegios particulares se oponen a cobros diferenciados. | UNMSM

“Entiendo que los padres elijan enviar a sus hijos a colegios privados en busca de una mejor educación, pero no porque tengan más dinero, sino porque desean brindarles mejores oportunidades. La universidad pública debería seguir siendo accesible para todos, sin importar su formación previa”, comentó la estudiante.

Otra estudiante subrayó que, aunque estudió en una institución privada, sus condiciones económicas no le permiten acceder a una universidad privada. “Si estoy en una universidad nacional es porque tengo dificultades para cubrir los costos de una universidad particular. Y bueno, supongo que la pensión no será la misma que en una particular”, narró.

Comunidad sanmarquina no acepta a rectora

Una alumna afirmó que, si la medida de los cobros diferenciados se lleva a cabo, la esencia de San Marcos se perdería, ya que la universidad se caracteriza por ofrecer oportunidades a estudiantes de diferentes contextos, sin hacer distinciones. Además, destacó que la comunidad universitaria no acepta la gestión de Jeri Ramón debido a diversas controversias que han surgido durante su mandato, como presuntas irregularidades en procesos internos de la universidad.

Protestas en los exteriores de la Universidad San Marcos. (Foto: Estudiantes San Marcos)

“La rectora no es aceptada aquí en San Marcos por todas las gestiones que ha tenido y por los sucesos que se han dado en la universidad. La comunidad universitaria no está de acuerdo con sus propuestas, y si se concretara esta medida, perderíamos lo que hace única a esta universidad: su carácter inclusivo”, expresó la estudiante.

Sugerencia de rectora de San Marcos “no tiene ningún sentido”

Marcel Velásquez, profesor principal de la Facultad de Letras de la UNMSM, criticó el planteamiento de la rectora. Para él, la educación pública debe ser accesible a todos los ciudadanos, sin distinciones, y así está establecido en el Estatuto de la universidad. Según el profesor, no tiene sentido hacer distinciones entre los estudiantes que provienen de instituciones privadas y aquellos que provienen de colegios públicos.

“Todos son sanmarquinos y tienen derecho a una educación pública de calidad. Por lo tanto, no tiene sentido plantear un costo para quienes provienen de colegios de gestión particular”, sostuvo en comunicación con Exitosa.

De los 29,302 inscritos en el proceso de admisión 2025-II, el 55.5% proviene de colegios privados, mientras que el 43.6% proviene de colegios estatales. (Composición: Infobae / Andina)

Velásquez también destacó que la mejora de la calidad educativa no debe venir acompañada de un aumento en los costos para los estudiantes. En su opinión, el aumento de los salarios de los docentes y la mejora de los procesos de enseñanza deberían ser las prioridades, y esto debería lograrse a través de un mayor presupuesto otorgado por el Estado, no cargando más costos a los estudiantes.

“Lo que se debe exigir es un mayor presupuesto del Estado para la universidad pública. También es necesario pedir concursos de nombramiento docente transparentes que permitan el ingreso de profesores altamente calificados, y no los nombramientos automáticos que ha promovido el Congreso, así como también la señora rectora”, sostuvo.

Velásquez advirtió también que la iniciativa de cobrar de manera diferenciada crearían desigualdades entre los estudiantes, lo cual iría en contra de los principios democráticos y de igualdad que San Marcos representa. Para el profesor, imponer una diferencia de cobros con base en el tipo de colegio de origen rompería la cohesión dentro de la universidad.

“San Marcos es una universidad profundamente democrática e igualitaria, por lo que no se pueden establecer desigualdades entre sus alumnos. Una vez que ingresas a San Marcos, eres sanmarquino. No importa en qué colegio hayas estudiado antes, y por lo tanto, tienes derecho a una educación pública de calidad y gratuita”, señaló.

“Reformar el Estatuto sería un riesgo”, advierte docente San Marcos

El docente también advirtió que, para que esta recomendación fuera viable, tendría que modificarse el Estatuto de la universidad, específicamente el artículo 4, que establece la gratuidad de la educación y garantiza el acceso igualitario a la enseñanza. Sin embargo, cambiar el Estatuto no sería una tarea sencilla, ya que se necesitaría una Asamblea Universitaria compuesta por estudiantes y docentes electos, lo que generaría un rechazo generalizado dentro de la comunidad.

“Reformar el Estatuto sería un riesgo, ya que iría en contra de la dirección que se busca, la cual podría desvirtuar la esencia de la universidad pública”, concluyó Velásquez.

La casa de estudios informó que en los próximos días se anunciará la fecha en la que rendirán la prueba. (Andina)

Jeri Ramón propone cobro diferenciado entre estudiantes

La iniciativa de Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, surgió durante una sesión del Consejo Universitario de la Decana de América, convocada por la Oficina Central de Admisión (OCA). Durante el encuentro, se presentó un análisis sobre la procedencia de los postulantes al proceso de admisión, el cual reveló que de los 29,302 inscritos, 16,272 provienen de colegios privados, lo que representa un 55.5% del total, mientras que 12,767 postulantes (43.6%) son egresados de colegios estatales.

Ante esta cifra, la rectora expresó su preocupación por la equidad en el acceso a la educación universitaria pública, especialmente teniendo en cuenta que esta es gratuita. Ramón destacó que, según su perspectiva, los beneficiarios de este derecho deberían ser principalmente aquellos provenientes de sectores más vulnerables de la sociedad. En ese contexto, la rectora planteó la posibilidad de evaluar un cobro diferenciado para los estudiantes que egresan de instituciones privadas, con el fin de asegurar que la educación pública se destine a quienes más lo necesitan. Sin embargo, cabe destacar que no constituyó una decisión aprobada, ni una sugerencia formal ni un planteamiento oficial, sino una reflexión personal sobre un posible modelo de acceso.

Este enfoque ha generado un debate en la comunidad universitaria, pues algunos consideran que la medida podría afectar el principio de igualdad que caracteriza a la educación pública, mientras otros consideran que es una forma de garantizar que el acceso a la universidad sea más justo para todos.