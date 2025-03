Betssy Chávez ha sido torturada, denuncia su abogado, y médico legista constata en pleno juicio que expremier presenta golpes

Fuente: Justicia TV

La ex primera ministra Betssy Chávez, quien enfrenta un juicio oral por el autogolpe de Estado orquestado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, ha sido víctima de “tortura”, declaró este jueves su abogado, Raúl Noblecilla.

La denuncia fue respaldada con el informe de un médico legista, quien, durante la audiencia, confirmó que la expremier presenta evidentes señales de golpes. “Como mujer y patriota, no se deja amilanar, pese a la tortura y la vulneración de sus derechos. En un país democrático no se tortura, no se intimida, no se coacciona”, afirmó el letrado a través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter).

Durante la sesión, Chávez relató que el martes pasado informó a la especialista legal sobre las condiciones en que fue trasladada desde el penal de mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva, hasta el penal de Barbadillo, en Ate, donde se lleva a cabo el proceso judicial.

“Nosotros pedimos que las audiencias sean presenciales, sin embargo, anteayer, antes de iniciar la audiencia, le pedí a la especialista legal que no se diera cuenta de la vulneración a mis derechos al momento de ser trasladada a las 6 a.m. Solo tomé mis medicamentos, pedí que no se suspendiera ninguna audiencia y solo quedó entre un diálogo entre la especialista y quien habla”, explicó.

La ex primera ministra también relató que, al regresar al establecimiento, sufrió una caída dentro de la ambulancia. “El custodio que quiso auxiliarme no pudo porque el vehículo seguía en movimiento, a pesar de que pedía que se detuviera. Razón por la cual estoy con hematomas en el rostro, brazos y piernas, y con un descanso médico por razones policontusas por 15 días”, dijo.

“A pesar de ello, he solicitado estar presente en esta audiencia. Pero les pido que oficien el informe médico al establecimiento penitenciario, sobre en qué condiciones salí, sin ninguna lesión, y cómo la policía me hizo ingresar”, agregó.

Asimismo, reveló que el encargado de su traslado, identificado como el “técnico Herrera”, le había dicho que “no era posible, después de la caída, que alguien me sujetase porque yo pedía huir, cuando estaba esposada. Caso contrario, me ‘metieran plomo’”.

Un médico legista que realizó un examen físico a Chávez corroboró la denuncia y refirió que la ex primera ministra presenta múltiples lesiones contusas en el rostro, el brazo y hombro derechos, la pierna derecha, así como lesiones equimóticas en la pierna izquierda, provocadas por un elemento contundente duro. El especialista indicó además que los golpes habrían ocurrido entre dos y seis días antes.

Mensaje del abogado Raúl Noblecilla. @raul_olaechea

En desarrollo.