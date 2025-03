Marisol responde a Pamela López sobre los coqueteos de Christian Cueva: “En su momento se sabrán las cosas”

Marisol responde a Pamela López por contar que Christian Cueva la afanaba: “En su momento se sabrán las cosas” | América Hoy

Marisol rompió su silencio luego de estar en el ojo de la tormenta por las recientes declaraciones de Pamela López, quien reveló que Christian Cueva coqueteaba a la cantante de cumbia y hasta habrían tenido un encuentro en un departamento. Estas declaraciones fueron puestas en evidencia en el programa ‘El Valor de la Verdad’, por lo que han dado mucho de qué hablar.

La pregunta directa que salió en el sillón rojo fue: “¿Christian Cueva afanó a Marisol?”, ante lo que la trujillana no titubeó y señaló que ‘sí'. La respuesta fue confirmada por el polígrafo, dejando en claro que entre el futbolista y la cantante existieron situaciones que podían comprometerlos.

Sin embargo, Marisol confesó a Pamela López que existían chats entre ellos y algunas situaciones muy cercanas, pero no con la finalidad de querer tener un romance clandestino, sino que, según la cantante, solo quiso seguirle la corriente para conocer hasta donde llegaba. Sobre esta decisión, afirmó sentirse arrepentida.

“Siempre le comenté a mi mánager, siempre le dije mira lo que está pasando. Él me decía que tuviera cuidado. Un día le dije: ‘quiero ver hasta donde llega, cuál es su intención’. Mi gran error fue y lo afirmo, y lo vuelvo a decir, seguirle la corriente al inicio para ver hasta dónde llegaba”, se oye a Marisol en un audio expuesto por López.

Marisol revelará pruebas en ‘Amor y Fuego’ sobre su relación con Christian Cueva tras las acusaciones de Pamela López.

Pero eso no fue todo, en la pregunta 21 de ‘El Valor de la Verdad’ que no salió al aire, le consultaron a Pamela López si es que Marisol le había confesado haberse encontrado con Christian Cueva en un departamento. La trujillana confirmó que sí y hasta relató lo que la ‘Faraona’ le confesó que pasó esa noche.

“Bueno, me dijo que estuvieron tomando y compartiendo. Me dijo que la invitaba a viajar, que la afanaba, pero que ella se dio su lugar y me dio mi lugar”, sentenció López.

Marisol se defendió de acusaciones en su contra

En primer lugar, Marisol respondió a Trome sobre si su amistad con Cueva se había terminado porque él intentó ‘afanarla’. La cantante fue escueta y trató de no ahondar en el tema. “Estoy bien, sigo y seguiré siempre con la frente bien en alto, trabajando duro en producción y en mis negocios”, mencionó.

Por otro lado, también brindó algunas declaraciones a ‘América Hoy’, donde señaló que no quería ahondar en el tema, luego del cargamontón que ha caído sobre ella. Sin embargo, dejó en claro que habrían más cosas por contar, por lo que deja abierta la posibilidad de dar su versión de los hechos.

“Estoy tranquila. Yo no puedo hablar nada más, no voy a hablar nada, todo llega en su momento y en su debido momento las cosas se sabrán”, mencionó muy tranquila.

Finalmente, destacó que no toma tiempo en este tipo de situaciones, sino que está enfocada en su música y sus producciones que solo la llevan a avanzar. “Estoy enfocada en mi producción y quiero seguir así porque el descuidarme por otras cosas, de repente eso me ve a hacer retroceder un poco de lo que he avanzado y ahora estoy enfocada en lo que es mi producción, terminar de grabar mis éxitos y continuar. Ya las cosas más adelante se sabrán”, sentenció.

Cabe precisar que ‘Amor y Fuego’ ha prometido que este miércoles 12 de marzo mostrarán los chats entre Marisol y Christian Cueva que la propia cantante ha proporcionado. Con estas revelaciones se aclararía el tipo de relación que existe entre ambos.