Marisol, conocida como la “Faraona de la cumbia”, mostrará pruebas que respalden su versión de los hechos en el escándalo que la involucran con Christian Cueva. Después de las recientes revelaciones de Pamela López, esposa del futbolista, quien en su intervención en El Valor de la Verdad confesó haber descubierto mensajes de texto entre Cueva y Marisol, la artista ha decidido tomar cartas en el asunto y compartir su propia versión de los hechos en el programa Amor y Fuego, transmitido por Willax TV.

El martes 11 de marzo, el conductor Rodrigo González, anunció que Marisol enviará directamente a la producción una serie de pantallazos, audios y pruebas que clarifican lo ocurrido entre ella y el futbolista peruano.

Es así que este miércoles, se mostró el adelanto de lo que se verá en estas conversaciones. La propia artista confirma que ha decidido romper su silencio y no teme por lo que puedan decir. En los pantallazos que se han dejado ver, se evidencia como Cueva le menciona que la extraña.

“Te quiero, extrañé escucharte”, le dice Cueva en parte de su conversación. Ella responde: “Gracias, el cariño es recíproco”. Más adelante, Cueva le menciona frases de una canción de Salserín. “Te tengo presente, de sol a sol, estás en mi mente y en mi corazón”. Sin embargo, uno que ha llamado la atención fue el mensaje de la Faraona quien menciona: “Cris me has dejado intrigada con lo que dijiste que en diciembre serás soltero”. Más detalles se verán en el programa en vivo.

Marisol revelará chats en ‘Amor y Fuego’ sobre su relación con Christian Cueva: “¿En diciembre serás soltero?”

Pamela López mostró audio completo donde Marisol admite coqueteos con Christian Cueva

El contexto de esta polémica comenzó cuando Pamela López reveló en ‘EVDLV’ que había descubierto conversaciones entre Christian Cueva y Marisol, pero que los mensajes ya habían sido borrados.

Y durante su participación en el programa la ‘Noche habla’, la influencer trujillana recordó que la cantante de cumbia había mostrado una actitud “excesivamente confiada” con el futbolista durante la fiesta de cumpleaños de la cantante, lo que la dejó desconcertada.

López, visiblemente molesta, narró cómo Marisol le confesó que Cueva le había propuesto en varias ocasiones viajes, pero ella siempre se negó debido a su respeto hacia su matrimonio.

“Me dijo: ‘Él siempre me invitó a viajar, pero yo siempre le dije que no porque era casado y que tenía que respetar a su esposa’”, relató Pamela.

Sin embargo, las tensiones crecieron cuando la cantante de cumbia le reveló que estaba recibiendo mensajes extorsivos de personas cercanas a Cueva, lo que la llevó a abrirse y contarle a Pamela sobre los coqueteos del futbolista.

Marisol, en una grabación filtrada que Pamela López compartió en dicho programa, explicó cómo Christian Cueva intentó acercarse a ella y cómo ella, inicialmente, decidió seguirle la corriente para entender las verdaderas intenciones del jugador.

“Siempre le comenté a mi mánager, siempre le dije, mira lo que está pasando. Él me decía que tuviera cuidado. Un día le dije: ‘quiero ver hasta dónde llega, cuál es su intención’. Mi gran error fue, y lo afirmo, seguirle la corriente al inicio para ver hasta dónde llegaba”, confesó Marisol en el audio, admitiendo su error en dejar que la situación avanzara.

Audio completo de Marisol sobre Christian Cueva | Panamericana TV

Marisol niega haber sentido atraída por Cueva

No obstante, Marisol también dejó en claro que nunca se sintió atraída por los futbolistas, ya que tiene pleno conocimiento sobre cómo son. “A mí nunca me gustaron los jugadores porque yo sé cómo son”, aseguró. Cuando la situación comenzó a tornarse incómoda, la cantante decidió cortar el contacto. “Cuando vi que la cosa se puso fea, yo le dije: ‘espérate un ratito’”, agregó.

La grabación también reveló que Christian Cueva contactó a Marisol en varias ocasiones en estado emocional, incluso llorando. “Él siempre me llamó como amistad. Yo tengo videos donde él me llamó llorando, lo grabé porque pensé que algún día me iba a servir. Yo algunas cosas le tomaba pantallazo o lo grababa”, afirmó Marisol, dejando claro que intentó protegerse ante cualquier posible manipulación emocional.

“Te juro que me ha hecho derramar lágrimas porque yo no sé por qué tengo que estar metido en sus problemas. ¿Por qué quiere embarrar a todo el mundo? (…) Me ha dolido mucho porque yo sinceramente en el fondo de mi corazón, me imaginé, no sé si me equivoqué o no, que él era una buena persona. No sé qué ha pasado por su cabeza todo este tiempo”, expresó Marisol, dejando entrever la confusión y el dolor que le causaron los recientes sucesos.

Ahora, la cantante de cumbia ha decidido hablar públicamente y revelar las pruebas que desmienten las acusaciones de Pamela López, en un intento por limpiar su nombre y dar a conocer su versión de los hechos. Todo será expuesto en ‘Amor y Fuego’ este miércoles 12 de marzo, cuando Marisol envíe los pantallazos y audios que prometen aclarar lo sucedido.

Difunden audio completo de Marisol admitiendo coqueteos con Christian Cueva