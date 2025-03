Marisol le confesó a Pamela López haber tenido un affaire con Christian Cueva

Marisol confesó a Pamela López haber tenido un affaire con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una nueva revelación que ha causado revuelo en los medios, Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, expuso la confesión de la cantante de cumbia Marisol, durante su participación en el programa El Valor de la Verdad.

En este espacio, la influencer trujillana reveló que la cumbiambera le admitió haber tenido un ‘affaire’ con el futbolista peruano, algo que fue confirmado por el polígrafo. La confesión de López agrega otro capítulo a la tensa y pública situación que involucra a estas figuras, generando aún más atención mediática.

Así lo dejó entrever, en la edición más reciente del programa La Noche Habla, que se transmite como parte del análisis posterior a El Valor de la Verdad, se expuso una de las preguntas que Pamela López respondió durante la prueba de polígrafo.

La interrogante fue directa: “¿Te confesó Marisol que tuvo un affaire con Christian Cueva?” A esta, López respondió afirmativamente, con total tranquilidad y sin titubeos. Los resultados del polígrafo confirmaron la veracidad de su respuesta, lo que dejó claro que, según la trujillana, Marisol sí tuvo una relación con el padre de sus hijos.

Lo que inicialmente era solo un rumor sobre posibles conversaciones comprometedoras entre Christian Cueva y Marisol se convirtió en una confesión pública. Aunque la artista no había confirmado estos rumores antes, en su momento, la cantante de cumbia había admitido tener intercambios de mensajes con Cueva. Sin embargo, muchos no pensaron que esas interacciones pudieran haber dado paso a una relación romántica.

Recordemos que, hace poco, Pamela López detalló cómo la popular ‘Faraona’ le confesó haber estado en un departamento con Cueva, donde ambos estuvieron “tomando y compartiendo”. Esta información surgió en un contexto de confianza, según López, quien aseguró que la cantante de cumbia fue honesta sobre lo sucedido, pero también destacó la postura de Marisol al mantener su dignidad ante los avances del futbolista.

“Me dijo que él la invitaba a viajar, que la afanaba, pero que ella siempre se dio su lugar”, relató Pamela. Aunque Marisol no se ha pronunciado de manera oficial sobre estas nuevas revelaciones, las implicaciones de su relación con Christian Cueva se siguen desarrollando, y las respuestas tanto de ella como de los demás involucrados serán claves para comprender el impacto que esta situación tendrá a largo plazo.

Por lo pronto, Pamela López sigue dando detalles sobre su exrelación con Cueva y su lucha por comprender los motivos detrás de la infidelidad de su aún esposo, mientras la audiencia permanece atenta a cada nueva declaración de los implicados en este escándalo público.

Yolanda Medina arremete contra Marisol y lanza fuertes críticas

La cantante Yolanda Medina no se contuvo y lanzó fuertes acusaciones contra su colega Marisol. En una entrevista reciente, Medina calificó a la cumbiambera de “hipócrita” y “cínica”, y dejó claro que si la cantante de cumbia continuaba haciendo declaraciones públicas, enfrentaría las consecuencias legales correspondientes.

“Eso de que voy a ver hasta dónde llega, me parece patético. Todas las estupideces que pueda hablar va a tener que hacerlo en mi juicio... Ella a mí luz no me da porque yo soy una artista”, sentenció, mostrando su malestar ante lo que considera una actitud despectiva de su colega.

Además, Medina no dudó en señalar la actitud de Marisol, tildándola de “arrogante” y “loca”. Para la cantante, la actitud de la cumbiambera solo refleja cinismo, y añadió que siempre ha sido clara con su postura. “Es arrogante, está loca, cínica, yo siempre he dicho esa mujer es una hipócrita y siempre se lo he dicho. En su cara se lo vuelvo a decir si la tuviera al frente mil veces le diría hipócrita en su cara”, enfatizó Yolanda Medina.

