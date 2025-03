El moyobambino que lleva la gastronomía y la cultura peruana a los festivales de EE. UU.

Carlos Ramírez Acosta promueve la gastronomía y cultura peruana en los festivales de EE. UU. (Andina)

Carlos Ramírez Acosta, natural de Moyobamba, se ha consolidado como uno de los principales productores de eventos en los Estados Unidos, destacándose por su labor en la promoción de la gastronomía y cultura peruana, así lo informó la agencia de noticias Andina. Su trabajo ha llevado a miles de estadounidenses a conocer más sobre la riqueza culinaria, las danzas y las tradiciones de Perú a través de los festivales que organiza en diversas ciudades del país del norte.

La historia de Carlos es una de perseverancia y pasión por su tierra natal. Su llegada a Estados Unidos fue fruto de un giro inesperado en su vida. Según relata, “no estaba en mis planes inmediatos hacerlo, pero hubo un evento que cambió el destino que en aquel momento tenía trazado”. Este cambio de rumbo llegó después de un robo que sufrió en su casa, lo cual lo dejó tan impactado que decidió tomarse unos días fuera para procesar la experiencia.

“Recuerdo que había tenido un día muy agitado de trabajo y al regresar a mi casa oficina encontré que había sido víctima de un robo. Lo material en aquel momento no fue lo que me amilanó, sino que quedé tan impactado que decidí tomarme unos días fuera para procesar esa pérdida y la sensación que viví”, comenta Carlos. Fue en ese momento cuando decidió viajar a Estados Unidos, donde le ofrecieron la oportunidad de producir eventos.

El nacimiento de PeruFest

El destino le tenía preparada una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Tras llegar a los Estados Unidos, Carlos puso manos a la obra y comenzó a producir eventos. El evento que más lo marcó fue el Perú Fest, que se ha convertido en una de las marcas más representativas del país en ese territorio.

“Recibí una gran propuesta de poder producir eventos en los Estados Unidos. Inmediatamente, puse manos a la obra y tras los trámites de rigor comencé a producir; siendo lo que más me causó satisfacción el evento que hoy es una marca que identifica a nuestro país en los Estados Unidos, que es sin duda el Perú Fest”, afirma con orgullo. Este festival tiene como objetivo promover la diversidad culinaria de Perú y dar a conocer la riqueza cultural de las tres regiones del país: la costa, la sierra y la selva.

PeruFest no solo es una vitrina para los sabores peruanos, sino también para las danzas tradicionales y la música, elementos fundamentales de la identidad cultural peruana. A través de este evento, Carlos ha logrado expandir el conocimiento sobre la biodiversidad de Perú y su cocina, mostrando al mundo que el país va mucho más allá del legado incaico.

La pasión por el arte desde Moyobamba

Aunque hoy es conocido por su labor en el ámbito de la producción de eventos, Carlos Ramírez Acosta comenzó su camino en el mundo artístico de manera diferente. Nacido en Moyobamba, una ciudad en la selva peruana, su amor por el arte y la cultura surgió a temprana edad. “Me gustaba actuar y estar digamos siempre en lo referido al arte, pero no tenía muy claro cómo acercarme”, recuerda.

Fue en su adolescencia cuando le pidió a su madre la posibilidad de ir a Lima para estudiar arte. Con el apoyo de su tío, Carlos se mudó a la capital peruana y se matriculó en un colegio en Chaclacayo. A partir de ahí, comenzó a involucrarse más en el mundo del teatro y, con el tiempo, consiguió sus primeros trabajos pequeños. “Soy una persona que no se corta con los retos y con constancia y sin conocer a nadie de este mundo comencé a ingresar y a establecer relaciones que me permitieron comenzar a ser parte de este mundo del arte”, explica.

A medida que pasaba el tiempo, Carlos fue acumulando experiencia y relaciones que lo llevaron a fundar Jucare, una productora de espectáculos que lo introdujo al mundo de las grandes producciones. “Con constancia logré en determinado momento fundar Jucare, que vio la luz gracias a Julio César Torres y Reynaldo Arenas”, cuenta. Este fue el primer gran paso que lo llevó a producir eventos en el Perú y en el extranjero, trabajando con artistas y elencos de renombre.

Expandiendo su propuesta en los EE. UU.

Después de la creación de PeruFest, Carlos Ramírez Acosta no solo se enfocó en la gastronomía peruana, sino que amplió su propuesta cultural a nivel internacional. En colaboración con Mónica Guibovich, quien lo convocó para ser parte de este evento, logró consolidar una oferta cultural que abarca desde la música tradicional hasta la gastronomía de las tres regiones del país.

“PeruFest nace para tratar de hacer crecer la conciencia del público internacional de toda la variedad de alimentos y productos del Perú. Es fomentar lo mejor de las tres regiones de nuestro amado Perú como son la costa, sierra y selva con su vasta tradición musical y danzas tradicionales”, menciona Carlos. Este evento no solo busca mostrar la riqueza de la comida peruana, sino también destacar la diversidad cultural que caracteriza a Perú.

El trabajo detrás de la fama

El trabajo de Carlos Ramírez Acosta no es fácil. Producción de eventos, coordinación de logística, relaciones con proveedores y artistas son solo algunos de los aspectos que debe gestionar. “Es un trabajo muy fuerte porque se prepara durante meses. Además, me gusta ofrecer excelencia y calidad porque es el Perú el que se muestra a los ojos del mundo”, afirma.

Para él, el proceso de trabajo es arduo, pero gratificante. “Es una tarea ardua, pero no me quejo; al contrario mi país me ha permitido alcanzar sueños que de niño solo soñé y que hoy son una hermosa realidad”, agrega con humildad.

Lecciones de vida

Carlos Ramírez Acosta sostiene que su éxito se debe a la disciplina y a la perseverancia. A pesar de los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera, mantiene firme la creencia de que el trabajo duro y el enfoque son esenciales para lograr cualquier meta. “Tienes que trabajar duro, sin excusas en la vida. Uno pasa momentos difíciles, pero hay que saber sobreponerse siempre con fe en que mañana hay una nueva oportunidad para levantarse. Y eso sí, sin hacerle daño a nadie”, concluye.

Hoy, gracias a su trabajo incansable, Carlos ha logrado dejar una huella importante en la promoción de la cultura peruana en los Estados Unidos, llevando a miles de personas a conocer lo mejor de Perú a través de su gastronomía, danza y arte.