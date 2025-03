El chef Juan Chipoco es reconocido por PromPerú y expande la cocina peruana en Estados Unidos

Juan Chipoco ha logrado que sus restaurantes en Miami sean reconocidos como referentes de la gastronomía peruana en Estados Unidos. (Reporte Gourmet)

El chef y empresario peruano Juan Chipoco ha sido reconocido como licenciatario de la Marca Perú, un distintivo otorgado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) a personas y empresas que representan la identidad cultural del país a nivel internacional. Este reconocimiento resalta su compromiso con la difusión de la gastronomía peruana y su impacto en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, donde ha logrado posicionar la cocina del país en un mercado altamente competitivo.

Desde su llegada a Miami, Chipoco ha trabajado arduamente para promover los sabores peruanos y convertirlos en una referencia culinaria global. Su trayectoria lo ha llevado a construir un imperio gastronómico que no solo resuena entre los peruanos en el exterior, sino que también conquista a un público diverso que reconoce la riqueza y autenticidad de la comida peruana.

Restaurantes que destacan en Miami

Bajo su liderazgo, Chipoco ha establecido una cadena de restaurantes en Miami que han ganado prestigio tanto dentro de la comunidad peruana como entre los amantes de la gastronomía en general. Sus establecimientos incluyen CVI.CHE 105, Pollos y Jarras, Yuca 105 e INTI.MO, cada uno con un concepto distinto pero todos con un mismo objetivo: ofrecer una experiencia culinaria auténtica basada en la tradición peruana.

Uno de sus mayores éxitos es CVI.CHE 105, reconocido en varias ocasiones como el mejor lugar para disfrutar de un cebiche en Miami. La revista Forbes México lo ha calificado como “el destino de comida peruana más importante en Estados Unidos”, lo que refuerza el impacto de su propuesta gastronómica en el extranjero. Gracias a la calidad y autenticidad de su cocina, sus restaurantes han logrado consolidarse como referentes de la gastronomía peruana en el sur de Florida.

CVI.CHE 105, uno de los restaurantes de Juan Chipoco, ha sido catalogado por Forbes México como el destino de comida peruana más importante en Estados Unidos. (CVI.CHE 105)

Reconocimientos a su trayectoria

El talento y la dedicación de Chipoco no han pasado desapercibidos. En 2021, fue galardonado con el PTWE Bicentennial Chef Leadership Award of Excellence, un reconocimiento que destaca su liderazgo en la promoción de la gastronomía peruana. Además, plataformas especializadas como TripAdvisor y medios de comunicación como Miami New Times han resaltado la calidad de sus restaurantes, consolidando su prestigio en la escena gastronómica internacional.

Estos logros reflejan no solo el esfuerzo de Chipoco por mantener los más altos estándares en su cocina, sino también su visión de expandir el reconocimiento de la gastronomía peruana a nivel mundial. Su historia es una fuente de inspiración para otros emprendedores y refuerza la importancia de la comida peruana como un elemento clave de la identidad cultural del país.

El respaldo de la Marca Perú

El reconocimiento como licenciatario de la Marca Perú fortalece la misión de Chipoco de seguir promoviendo la cocina peruana en el mundo. Este distintivo, otorgado por PromPerú, busca destacar a empresas y profesionales que contribuyen a la difusión de la identidad cultural del país a nivel global.

La Marca Perú reconoce el impacto de Juan Chipoco en la difusión de la cultura y los sabores peruanos en el extranjero. (Opy Morales)

El Programa de Licenciatarios de la Marca Perú permite que empresas y profesionales representen al país mediante la promoción de su cultura, tradiciones e innovación. A través de esta iniciativa, PromPerú invita a personas y negocios comprometidos con estos valores a sumarse a una comunidad de embajadores que trabajan por dar a conocer lo mejor del Perú en distintos ámbitos.

Con este reconocimiento, Chipoco no solo consolida su éxito como empresario gastronómico, sino que también refuerza el impacto de la cocina peruana en el extranjero, llevando sus sabores y tradiciones a nuevos públicos y fortaleciendo su prestigio en la escena internacional.