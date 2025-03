Cristian Domínguez fue el ‘paño de lágrimas’ de Pamela Franco tras terminar con Cueva: “Ella quería una relacion formal”

Cristian Domínguez fue el “paño de lágrimas” de Pamela Franco tras terminar con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El último domingo 9 de marzo, durante su intervención en El Valor de la Verdad, Pamela López desnudó con detalles específicos la complicada situación entre su expareja Christian Cueva, Pamela Franco y Cristian Domínguez.

La entrevista con Beto Ortiz desveló aspectos personales y profesionales del futbolista, y cómo, según López, la cantante Pamela Franco habría encontrado consuelo en el cantante de cumbia después de su rompimiento con Cueva.

La conversación comenzó con una directa pregunta de Beto Ortiz: “¿Fue Cristian Domínguez el paño de lágrimas de Pamela Franco?”. Pamela López respondió con firmeza, explicando cómo se enteró de los detalles que conectaban a Domínguez con Franco.

“Sí, claro, me dijo que ella estaba mal porque quería una relación formal, pero él no se la podía dar. Era algo que solo involucraba sexo y alcohol. Ella se fue de viaje, regresó mal, llorando, y Domínguez fue quien la consoló”, explicó López.

La declaración continuó con una descripción de cómo Domínguez y Franco se habían conectado después de la ruptura con Cueva, con la cantante buscando apoyo emocional en el conductor de televisión.

López explicó que fue Domínguez quien le contó a ella lo que Franco le había dicho: “Me dijo que Cueva la acosaba. Pero también le explicó que ella se dejaba acosar por él, porque estaba buscando una salida para iniciar una relación con el padre de su hija”.

Por otro lado, la madre de familia también reveló cómo el comportamiento de su expareja hacia Franco seguía siendo controlador incluso después de la ruptura. “Cueva la acosaba, le insistía, pero ella ya había conocido a otra persona. Franco, a pesar de todo lo que decía, seguía atrapada en esa dinámica con Cueva. Se sentía presionada, pero también parecía querer algo más de él”, indicó López.

“Christian Domínguez me describió mi casa”

En un momento clave de la entrevista, Beto Ortiz le preguntó si lo que Domínguez le había contado sobre el comportamiento de Cueva con Franco realmente era cierto. Pamela respondió con rotundidad: “Sí, todo eso lo escuché de Domínguez. Me lo contó con lujo de detalles. Además, él me describió las casas que Cueva tenía en diferentes partes del mundo, me contó sobre cómo Franco estaba tan perdida que le pedía ayuda para alejarse de él”. López relató que, a través de estos intercambios de información, pudo confirmar que Cueva estaba persiguiendo a Franco, incluso después de haber conocido al padre de su hija.

Pamela también abordó cómo Domínguez le había contado que, en algunos momentos, Franco se encontraba tan abatida que incluso le pedía consejo sobre cómo actuar frente a la situación con Cueva. “Me dijo que ella estaba desesperada, que ya no sabía qué hacer, porque Cueva no la dejaba tranquila. Fue Domínguez quien le dijo que se alejara de todo eso y empezara una nueva vida, y que lo apoyaba”, detalló López.

Christian Domínguez y Cueva se encontraron para conversar

Además, en un giro inesperado, Pamela López reveló que Domínguez no solo había sido un confidente, sino que también había tenido contacto con Cueva en el pasado. Pamela relató que, en un momento, Cueva y Domínguez se encontraron en un evento privado, aunque la interacción entre ambos fue fría.

“A pesar de que no eran amigos cercanos, Domínguez y Cueva se conocían. Recuerdo que en el evento privado, Domínguez ni siquiera saludó a Cueva, como si lo ignorara completamente”, comentó López, dejando claro que la tensión entre los dos hombres era evidente.

Las declaraciones de Pamela López fueron tan detalladas que incluso incluyó una fotografía que, según ella, mostraba a Franco besándose con Cueva en la piscina de una de las casas de Cueva en São Paulo. “Domínguez me contó que Franco le mostró esa foto, la cual fue tomada por un conocido. Creo que la chantajearon con esa foto para mantenerla en control”, indicó López.

