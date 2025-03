Los personajes en la ‘lista negra’ de Dina Boluarte y su millonario plan para silenciarlos

Un audio de 4 minutos y 10 segundos, filtrado desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), ha sacado a la luz nuevos detalles sobre la cirugía estética que la presidenta Dina Boluarte se realizó en julio de 2023.

En medio de la creciente tensión política y los escándalos que rodean su gestión, Dina Boluarte ha desplegado una estrategia contra quienes considera una amenaza para su permanencia en el poder. El audio y fuentes que llegaron al semanario Hildebrandt en sus trece revela como la principal preocupación de la presidenta es silenciar a quienes alguna vez fueron sus más cercanos aliados.

Para lograr su objetivo, la presidenta usa un recurso invaluable al que tiene acceso por el poder de su cargo: la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). De hecho, fue un agente de la entidad, quien está en contra de las órdenes del Gobierno, el que entregó la grabación al semanario.

Según el informante, en el centro de sus preocupaciones se encuentra Patricia Muriano, su exasistenta y ahora testigo clave en las investigaciones sobre sus cirugías estéticas y el caso Rolex. Sin embargo, Muriano no es la única en la mira.

Patricia Muriano revela detalles de las operaciones estéticas a los que se sometió Dina Boluarte | Hildebrandt en sus trece

Entre los nombres que figuran en la presunta ‘lista negra’ de Palacio destacan el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el exjefe de la DINI, Roger Arista. La estrategia del Gobierno sería fabricar expedientes contra excolaboradores que alguna vez formaron parte del círculo de confianza de Dina Boluarte, con el objetivo de intimidarlos y evitar que comprometan su estabilidad en el poder.

Millonario presupuesto en la DINI

Para ello, la inteligencia estatal estaría recurriendo a herramientas de interceptación electrónica, vigilancia y aplicaciones de origen israelí, adquiridas con millonarias inversiones en los últimos años. En 2024, la DINI manejó un presupuesto de S/94 millones en personal y equipos, cifra que este año se elevará a S/101 millones.

El caso de Patricia Muriano es el más emblemático. Según las fuentes de H13 en la DINI, el equipo de Boluarte ordenó un operativo para persuadirla de que no declare ante la Fiscalía. La exasistenta, quien se encuentra en Miami desde noviembre de 2023, habría sido advertida sobre este plan, lo que la llevó a postergar su retorno, inicialmente programado para este miércoles. La propia mandataria sospecha que su estadía en Estados Unidos estaría siendo financiada por Alberto Otárola y el empresario Félix Rosenberg.

Roger Arista Perea denunció injerencia política en su trabajo durante el gobierno de Pedro Castillo

Mientras Boluarte protege su estancia en Palacio de Gobierno, dentro de la DINI crecen las discrepancias. Algunos agentes se han negado a ejecutar las órdenes del Ejecutivo y revelaron lo que ocurre al semanario. Precisamente, este es el cabo suelto que dejó la presidenta.

¿Qué puede decir Patricia Muriano?

Pese a los equipos israelíes y el espionaje, el testimonio de Patricia Muriano se hizo público. En el audio difundido por H13, la exasistenta presidencial revela cómo se alteró el expediente clínico de Dina Boluarte y lo que el cirujano Mario Cabani habría solicitado a cambio de la intervención estética.

En la grabación, aunque no se escucha al interlocutor de Muriano, sí queda en evidencia que Cabani no cobró por la operación y que, en su lugar, se habría buscado otra forma de compensarlo. “De una o de otra manera tenían que pagarle el favor al (Mario) Cabani, pues. No, no le he cobrado, pues”, se oye decir a Muriano.

Patricia Muriano reveló que Dina Boluarte le quitó la historia clínica al Dr. Cabani | Hildebrandt en sus trece

La excolaboradora de la mandataria también contradice la versión oficial del Gobierno, asegurando que la intervención no respondía a un problema de salud, sino que tenía un propósito netamente estético. Además, describe cómo Boluarte habría tomado medidas para eliminar cualquier rastro de la operación, alterando su historial clínico.

“El día en que la operan (a Dina Boluarte), la operan en referencia a las ecografías de Sanna (…) Yo le dije a ella dónde apuntaba. Cabani apuntaba en una historia, y yo le dije: ‘oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Y yo le dije a Dina: ‘oye, te están haciendo historia’. Y entonces a la hora del alta le dije: ‘dile que traiga tu historia así disimuladamente’, y Mario trajo la historia y ella se la quitó (risas)”, agrega.