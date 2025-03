López Aliaga reaparece en redes para denunciar a periodista que cuestionó su ausencia en incendio en el Centro de Lima

Rafael López Aliaga no acude a incendio en el Cetro de Lima

El incendio que afecta a varios inmuebles del jirón Cangallo y que continúa por cerca de 48 horas es uno de los más devastadores de los últimos años en el Centro de Lima, no solo por el desplome de varias estructuras sino también porque ha requerido la movilización de decenas de unidades de bomberos. Sin embargo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no se ha hecho presente en la zona y no ha respondido directamente a la prensa sobre la eficacia de la fiscalización municipal de los almacenes ilegales que hoy se consumen.

En cambio, el burgomaestre ha preferido hacer publicaciones en su cuenta de X sobre la labor municipal y para anunciar que envió una carta notarial al periodista Eloy Marchán, quien el martes publicó una imagen de un carro que usa el alcalde de Lima pero que permanecía estacionado en la “oficina-casa” de López Aliaga ubicada en San Isidro.

“Martes 4 de marzo de 2025, 1:40 de la tarde, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sigue sin salir todo el día de su oficina-casa (...) Ni el incendio en Barrios Altos ha movilizado a ‘Porky’”, indicó.

Auto que moviliza a Rafael López Aliaga - Eloy Marchan

Horas después, el alcalde anunció que había enviado una carta notarial a Marchán por lo que considera “difamaciones y delitos”. En el documento, López Aliaga argumenta que hay registros de entrada y salida de su vehículo personal antes de la 1:40, aunque no detalla la hora ni niega que luego haya permanecido todo el día en su “oficina-casa”, mientras los bomberos continuaban luchando contra el fuego y los vecinos afectados pedían su presencia en la zona.

Por su parte, el periodista Marchán ha calificado la carta como “ridícula y sin sustento”. “El alcalde de Lima cree que (...) me intimidará con sus trolls” indicó. “Nos veremos en los tribunales”, añadió.

¿Dónde está Rafael López Aliaga?

El martes pasado, al mediodía, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, estaba programado para participar de una conferencia de prensa acerca de un proyecto ambiental en el Palacio Municipal, sin embargo, no asistió. Los medios habían acudido para preguntarle por las acciones de fiscalización de la municipalidad para erradicar los almacenes informales que han generado ya varios siniestros similares.

Más tarde, cuando un periodista de Latina le consultó al vocero de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, por la ausencia de López Aliaga en el incendio que alcanzó Código 5, este se excusó y dijo que esas preguntas buscan llevar el tema “al lado político”.

“Yo represento al alcalde, yo represento a la municipalidad que desde el día de ayer ha atendido a los medios”, dijo.

Mientras tanto, López Aliaga ha continuado publicando, pero sobre todo republicando, post de acciones municipales y comentarios que respaldan su denuncia y que justifican su ausencia.

Mario Casaretto no aclara el paradero de Rafael López Aliaga - Latina Noticias

Incendio continúa

Durante la madrugada del 5 de marzo, otro edificio colapsó. Las cámaras de televisión registraron el instante en que el fuego terminó de consumir la estructura de una edificación, la misma que habría sido usada como almacén clandestino.

Los bomberos buscaron la manera de ingresar al edificio que acabó derrumbándose por el calor y el agua. Durante la tarde del 4 de marzo, utilizaron una retroexcavadora para realizar un forado en la parte lateral para apagar el fuego desde dentro, pero no pudieron hacerlo.

“Si tendremos éxito, no lo sé. No es un incendio sencillo”, declaró el brigadier general de los bomberos, Alfonso Panizo, horas antes del desplome. Este remarcó que uno de los principales problemas para realizar su trabajo es el acceso al agua, ya que la presión no es la idónea debido a la antigüedad de las tuberías, por lo que utilizan cisternas de agua de Sedapal.

Los bomberos estimaron que los trabajos en el incendio, en el mejor de los casos, terminarían el domingo.

RLA anuncia conferencia

Pasado el mediodía se supo que el alcalde Rafael López Aliaga dará una conferencia sobre el incendio en el Centro de Lima acompañado de los gerentes de las áreas involucradas este miércoles 5 de marzo a las 4 p.m. en las instalaciones de la Municipalidad de Lima.