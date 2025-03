Pamela López comparte conmovedor mensaje a horas de estrenarse su episodio de ‘El Valor de la Verdad’

Pamela López comparte conmovedor mensaje a horas de estrenarse ‘El Valor de la Verdad’

Pamela López está en el ojo público porque se convertirá en la primera figura pública en sentarse en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’, en el regreso del programa a la televisión peruana, luego de 6 años de ausencia. Su llegada al set y estar frente a Beto Ortiz revelando su verdad ha hecho que más de uno espere con ansias el estreno del programa.

En los adelantos, se ha evidenciado que la trujillana hablará de las infidelidades de Christian Cueva, además de los eventos de violencia que vivió durante su relación y hasta los abortos que habría sufrido. Desde el anuncio de su participación en el programa, ella ha mantenido su distancia y el silencio a referirse del tema.

El estreno de ‘El Valor de la Verdad’ se dará este domingo 9 de marzo a las 9:45 p.m., después del dominical Panorama. Sin embargo, el sábado 8 de marzo, Pamela López reapareció en sus redes sociales con un mensaje a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer.

En su post, dejó en claro los valores de las mujeres frente a la sociedad. En el escrito que publicó, hubo mensajes en favor del poder femenino y dejando en claro que nadie puede contra ti, por lo que es importante confiar, vivir feliz y tranquila.

“Hoy no solo te deseo un feliz día, sino una vida en la que siempre seas valorada y respetada. Que cada vez que salgas a la calle, lo hagas con seguridad y tranquilidad. Que tus noches de fiesta se conviertan en recuerdos inolvidables. Que persigas tus sueños con confianza, vivas amores sanos y auténticos, y te rodees de personas que te impulsen en lugar de frenarte. ¡Que cada día esté lleno de aprendizajes, amor propio y razones para sonreír!”, fue lo que compartió López, a horas de estrenarse el programa en el que es protagonista.

Además, mostró que se encontraba en un restaurante de carnes disfrutando de una cena por esta fecha. Aunque no evidenció a quienes la acompañaban, era una muestra de que estaba feliz y tranquila.

¿Cuánto cobró por estar en ‘El Valor de la Verdad’?

En una reciente entrevista con Infobae Perú, Beto Ortiz aclaró que los participantes de El valor de la verdad, incluido Pamela López, no reciben un pago extra por sentarse en el sillón rojo. El conductor explicó que el único incentivo económico es el premio de hasta 50 mil soles, que se otorga únicamente si el concursante responde con sinceridad todas las preguntas del programa.

“El invitado cobra lo que gana”, enfatizó Ortiz, señalando que no hay un sueldo adicional solo por asistir al programa. “Si no gana nada, no se lleva nada. (¿Si hay un sueldo por estar allí?) No. Imagínate cuánto debería tener de presupuesto. El premio es de 50 mil soles, si los 4 ganan, tendría que tener en la caja 200 mil soles. ¿Encima tengo que pagarles? No hay caja que aguante”, explicó.

El periodista insistió en que el formato del programa se basa en la sinceridad de los invitados, quienes deben decir la verdad para acceder al premio. “No es un interrogatorio policial. Si un invitado no quiere hablar sobre algo, se puede conversar. Es un juego, y funciona porque es un juego. No habría manera de pagarles por concursar, entonces todos vendrían, si fuera por eso”, sostuvo.

Sobre la participación de Pamela López, Ortiz aseguró que no estuvo involucrado en la negociación para llevarla al programa. “Trato de saber lo menos posible, porque si no, se volvería muy rutinario y predecible para mí grabarlo”, afirmó. Además, confesó que antes solía conocer las respuestas de los invitados, pero luego decidió no hacerlo para mantener la emoción del programa. En conclusión, Pamela López solo cobró el monto que logró ganar en el juego, sin recibir un pago adicional por su presencia en El valor de la verdad.