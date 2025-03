Yaco Eskenazi orgulloso de Natalie Vértiz luego de desfile en Milán Fashion Week: “Siento mucha admiración por ella”

Yaco Eskenazi orgulloso de Natalie Vértiz luego de desfile en Milán Fashion Week. (Video: América TV).

La modelo y presentadora Natalie Vértiz brilló en la prestigiosa Milán Fashion Week al desfilar para el reconocido diseñador peruano Jorge Luis Salinas. Su participación en este evento internacional fue motivo de orgullo para su esposo, Yaco Eskenazi, quien no dudó en expresar su admiración y felicidad por los logros de su pareja.

El conductor de televisión fue abordado por los medios y declaró su entusiasmo por el crecimiento profesional de Natalie. “Todo lo que hace Natalie es motivo de orgullo para mí también. Definitivamente verla crecer y lograr cosas importantes en su carrera a mí también me llena de felicidad”, expresó en ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, en una entrevista para ‘Más Espectáculos’, Eskenazi reafirmó su orgullo por su esposa y destacó su esfuerzo y dedicación. “Yo, orgulloso. De hecho, en cada cosa que hace Natalie estoy ahí para apoyarla y, de hecho, me hace sentir orgullo, felicidad y, a veces, hasta siento extrañeza, porque la veo y siento que está como que en otro mundo”, agregó el exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Además, compartió cómo la modelo se prepara arduamente para cada desfile. “Ella se prepara mucho. A veces como que no lo comunica, pero yo me voy dando cuenta que se va preparando, se empieza a cuidar con la comida, empieza a hacer alguna dieta especial, o a entrenar diferente, se va a pruebas de ropa, hace un montón de cosas. A la vez es mamá, es esposa, es amiga... La verdad que hace muchas cosas a la vez y siento mucha admiración por ella”, detalló.

Natalie Vértiz comparte su experiencia en Milán Fashion Week

Tras su exitoso desfile, Natalie Vértiz compartió su felicidad en redes sociales, agradeciendo a Jorge Luis Salinas y a todo el equipo que hizo posible su participación en el importante evento. “Soñando despierta después de ayer. Desfilar para ti, Jorge Salinas, fue todo un sueño y más aún siendo en #Milanfashionweek, wow! Indescriptible el sentimiento”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Natalie Vértiz lidera la pasarela de Jorge Salinas en Milán Fashion Week | Instagram/jsalinas.pe

La modelo también resaltó el trabajo de la productora Lucero Boza, quien estuvo a cargo de la organización del desfile. “Special shoutout a la mejor productora Lucero Boza, quien se encargó de producir este proyecto maravilloso, realmente impresionante”, agregó en su publicación, acompañada de varias imágenes de su paso por la pasarela.

Yaco Eskenazi y su relación con Ethel Pozo

En medio de su entrevista con ‘Amor y Fuego’, Yaco Eskenazi también fue consultado sobre su relación con su examiga Ethel Pozo, con quien había tenido una estrecha amistad en el pasado. Ante la pregunta de si había vuelto a hablar con ella, Eskenazi fue tajante: “No, no, no”. (¿Tu vida está chévere?). Yo estoy bien, yo estoy feliz, claro que sí”, respondió.

La discusión que se generó entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo, presentadoras de América TV, surgió luego de que Yaco Eskenazi compartiera en su espacio digital ‘Palabra de hincha’ su experiencia negativa en Disney World. El exchico reality detalló que su visita al parque temático no fue del todo placentera debido a los prolongados tiempos de espera para acceder a las atracciones. Esta situación lo llevó a adquirir boletos de pase rápido, los cuales tienen un costo de 150 dólares cada uno.

Ethel Pozo criticó las declaraciones de Eskenazi, su excompañero de conducción, por jactarse de haber comprado dichos boletos de pase rápido. Según la hija de Gisela Valcárcel, esta experiencia, que incluso incluyó a la nana, es inaccesible para la amplia mayoría de los peruanos a causa de su elevado costo. “Hay gente que la pasa mal y no le alcanza el sueldo”, expresó durante el programa ‘América Hoy’.

Yaco Eskenazi habla de su distanciamiento con Ethel Pozo luego que defendiera a Natalie Vértiz. (Video: Willax TV).

Al día siguiente, Natalie Vértiz enfrentó a Ethel Pozo, insinuando que posee mayores privilegios que ella: “Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa”.

Bastante indignada, la conductora de TV consideró esos comentarios como una falta de respeto y decidió distanciarse de la pareja. “De eso se trata animar un programa de televisión. No voy a entrar desganada como si estuviera entrando a un velorio, estoy tratando de conectar con la gente. ¿Cómo no me voy a sorprender? Nunca dije nada malo de ti, no sé por qué me tiras el dardo. Me dejas mal, me dejas como una hipócrita”, comentó Pozo en aquel entonces.

“Que una persona que no me conoce de otro canal hable de mí, como Magaly Medina, no puedo juzgarla porque es su perspectiva y su visión. ¿Pero Natalie? La gente puede pensar que me conoce y que (las cosas que dice son ciertas). Pero no, mi casa no es igual de grande, no estoy fingiendo, no he ido a Disney y no existe el mega fast pass. Si así habla de sus amigas, qué dirá de sus enemigas”, complementó la figura de América TV.

Por su parte, Eskenazi defendió a su esposa, asegurando que sus declaraciones fueron en tono de broma y que no había intención de ofender. “Si Ethel decidió poner fin a nuestra amistad, yo lo respeto, pero no voy a rogarle a nadie”, afirmó en su momento.