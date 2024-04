Ethel Pozo termina su amistad con Natalie Vértiz tras discusión: “Me dejaste como una hipócrita”

Ethel Pozo responde a Natalie Vértiz | América Hoy - América TV

Ethel Pozo respondió a las últimas declaraciones de Natalie Vértiz, quien afirmó que la conductora de ‘América Hoy’ tiene una casa tan grande como la de Jefferson Farfán y que es capaz de comprar pases rápidos en Disney World. Bastante indignada, la conductora de TV anunció que la modelo ya no es su amiga.

“No me gusta que mienta de esa forma, más viniendo de alguien que decía ser mi amiga, me parece incorrecto. Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y he compartido con ella. Me duele y me parece injusto que mienta, que diga que mi casa es como la de Jefferson Farfán. Ella nunca ha entrado en mi casa, ¿cómo puede decir semejante mentira?”, expresó furiosa.

La presentadora de TV explicó que tampoco le gustó que Natalie Vértiz se burlara de la promoción de ‘América Hoy’, donde ella se mostraba sorprendida al momento de entrar a la casa de Jefferson Farfán. Según comentó, su reacción fue exagerada de manera intencional.

Ethel Pozo contestó a Natalie Vértiz por hablar de su situación económica. Captura/América TV

“De eso se trata animar un programa de televisión. No voy a entrar desganada como si estuviera entrando a un velorio, estoy tratando de conectar con la gente. ¿Cómo no me voy a sorprender? Nunca dije nada malo de ti, no sé por qué me tiras el dardo. Me dejas mal, me dejas como una hipócrita”, aseveró.

“Natalie Vértiz tiene una imagen blanca”

Durante su descargo, Ethel Pozo indicó que los televidentes creen ciegamente en la palabra de Natalie Vértiz porque se ha encargado de construir una “imagen blanca” en televisión. Por esa razón, le ha pedido que se retracte en su programa sabatino.

“Que una persona que no me conoce de otro canal hable de mí, como Magaly Medina, no puedo juzgarla porque es su perspectiva y su visión. ¿Pero Natalie? La gente puede pensar que me conoce y que (las cosas que dice son ciertas). Pero no, mi casa no es igual de grande, no estoy fingiendo, no he ido a Disney y no existe el mega fast pass. Si así habla de sus amigas, qué dirá de sus enemigas”, complementó la figura de América TV.

Ethel Pozo cree que Natalie Vértiz tiene una imagen blanca en televisión. Captura/América TV

Ya no es amiga de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz

Tras las declaraciones de Natalie Vértiz, la conductora de ‘América Hoy’ reveló que ha hablado con Yaco Eskenazi por teléfono. A pesar de haber compartido varios años en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, Ethel le comunicó que ya no lo considera su amigo, ni a su esposa.

“Me llamó ayer y hemos terminado la amistad. Nosotros en seis años jamás tuvimos un problema. Como le dije a Yaco, ¿acaso Natalie salió a hablar sobre el Flaco Granda o sobre Janet Barboza (quienes también la criticaron)? La única sorprendida, dice ella, soy yo. Siento que hay algo contra mí. Esto me afecta, pero yo no perdono”, aseveró.

Yaco Eskenazi cuenta qué proyectos tiene ahora que no está en la televisión .

¿Por qué se pelearon Natalie Vértiz y Ethel Pozo?

La discusión que se generó entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo, presentadoras de América TV, surgió luego de que Yaco Eskenazi compartiera en su espacio digital ‘Palabra de hincha’ su experiencia negativa en Disney World. El exchico reality detalló que su visita al parque temático no fue del todo placentera debido a los prolongados tiempos de espera para acceder a las atracciones. Esta situación lo llevó a adquirir boletos de pase rápido, los cuales tienen un costo de 150 dólares cada uno.

Natalie Vértiz encara a Ethel Pozo en ‘Estás en Todas’. América TV. TikTok.

“Nosotros quisimos comprarlos en el parque, pero por la alta demanda costaban 300 dólares por persona. ¡Están locos! ¿300 dólares? Luego averiguamos en la mañana y podías comprar el fastpass a 150 dólares, pero recién se activaba a las tres de la tarde. Compramos tres o cuatro, solo los podías usar ese día. Nos subimos como a seis o siete juegos”, relató Yaco Eskenazi, quien aseguró no tener mucho dinero por estar desempleado, pese haber viajado a Estados Unidos con toda su familia.

Ethel Pozo criticó las declaraciones de Yaco Eskenazi, su excompañero de conducción, por jactarse de haber comprado dichos boletos de pase rápido. Según la hija de Gisela Valcárcel, esta experiencia, que incluso incluyó a la nana, es inaccesible para la amplia mayoría de los peruanos a causa de su elevado costo. “Hay gente que la pasa mal y no le alcanza el sueldo”, expresó durante el programa ‘América Hoy’.

Al día siguiente, Natalie Vértiz enfrentó a Ethel Pozo, insinuando que posee mayores privilegios que ella: “Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa”.