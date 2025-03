Exasistente de Dina Boluarte ganó más de S/130.000 en el Despacho Presidencial: Patricia Muriano contrató con el Estado desde 2021

Patricia Muriano en Palacio de Gobierno, cuando aún mantenía una buena relación con la presidenta Boluarte. Foto: Perú 21

Un nuevo personaje ha surgido en medio de la investigación por las cirugías estéticas a las que se sometió la presidenta Dina Boluarte en julio de 2023, procedimiento por el que habría abandonado el Despacho Presidencial durante una semana. Se trata de Patricia Muriano, su exasistenta, quien en las últimas 24 horas fue la protagonista de un explosivo audio donde revela que la mandataria habría falsificado la historia clínica de su operación a la nariz.

Según un reportaje de Hildebrandt en sus trece, Muriano y Boluarte tenían una relación estrecha que inició el 2019, cuando ambas trabajaban en Reniec. Hoy en día, esa amistad no existe y Muriano tuvo que salir del país, porque sabe que la presidenta no la puede ver ni en pintura.

Según información obtenida por La República, Patricia Muriano inició sus labores en Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo.

Sin embargo, cuando aún mantenía una relación de confianza con Dina Boluarte, Patricia Muriano recibió más de S/130.000 en pagos del Despacho Presidencial. De acuerdo con información revelada por La República, su vínculo con Palacio de Gobierno comenzó durante la gestión de Pedro Castillo, periodo en el que acumuló siete contratos de servicio.

Los documentos a los que tuvo acceso el medio detallan que Muriano recibió pagos en las siguientes fechas y montos:

Noviembre de 2021: S/10.000

Mayo de 2022: S/19.500

Agosto de 2022: S/13.000

Octubre de 2022: S/19.500

Enero de 2023: S/22.500

Abril de 2023: S/30.000

Julio de 2023: S/22.500

El último contrato registrado en julio de 2023 coincide con el mes en que Boluarte se sometió a la polémica operación de nariz y según lo que indica el audio, otros procedimientos estéticos.

¿Quién es Patricia Muriano?

Patricia Muriano no solo fue su asistenta personal entre 2021 y 2023, sino que también mantuvo una estrecha relación de confianza con la mandataria, llegando a coordinar su agenda privada e incluso sus cirugías estéticas. Su papel dentro del círculo más íntimo de Boluarte le otorgó acceso a información privilegiada, lo que ahora la convierte en una de las principales amenazas para la jefa de Estado.

Desde noviembre de 2023, Muriano reside en Miami, Estados Unidos, en un aparente intento de resguardar su seguridad ante las presiones que, según diversas fuentes, estaría ejerciendo el Gobierno para evitar que declare ante la Fiscalía. Su testimonio es clave en dos casos sensibles para Boluarte: el escándalo de los relojes Rolex y su presunto abandono de cargo mientras se sometió a una cirugía plástica.

Dina Boluarte y Patricia Muriano tenían una estrecha amistad desde que la presidenta trabajaba en Reniec, pero luego la exsecretaria tuvo que salir del Perú para no ser investigada.

La defensa de la presidenta, encabezada por Juan Carlos Portugal, ha intentado en dos ocasiones frenar su declaración. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) ha sido señalada por algunos de sus propios agentes de estar ejecutando operativos de seguimiento y presión en su contra, con el objetivo de evitar que brinde información comprometedora.

Patricia Muriano sobre las cirugías de la presidenta

Un audio de 4 minutos con 10 segundos, filtrado por un agente de la DINI, ha expuesto detalles sobre la cirugía estética que Dina Boluarte se realizó en julio de 2023. En la grabación, Patricia Muriano asegura que el cirujano plástico Mario Cabani no cobró por la intervención y que se buscó compensarlo de otra manera. “De una o de otra manera tenían que pagarle el favor al (Mario) Cabani, pues. No, no le he cobrado, pues”, se escucha decir a Muriano.

Patricia Muriano reveló que Dina Boluarte le quitó la historia clínica al Dr. Cabani | Hildebrandt en sus trece

Según la exasistenta de la presidenta, la operación no tenía un propósito médico, sino puramente estético, contradiciendo la versión oficial del Gobierno. También relató cómo Boluarte habría manipulado su historial clínico para borrar evidencias de la intervención.

“El día en que la operan (a Dina Boluarte), la operan en referencia a las ecografías de Sanna (…) Yo le dije a ella dónde apuntaba. Cabani apuntaba en una historia, y yo le dije: ‘oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Y yo le dije a Dina: ‘oye, te están haciendo historia’. Y entonces a la hora del alta le dije: ‘dile que traiga tu historia así disimuladamente’, y Mario trajo la historia y ella se la quitó (risas)”, describe.