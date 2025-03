Juan José Santiváñez admite que viajó al extranjero con su allegada acusada de ocultar pruebas y ratifica que no renunciará

Fuente: Exitosa

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, admitió este jueves haber realizado viajes al extranjero acompañado de Yessenia de la Cruz, una mujer de su extrema confianza que administraba su estudio de abogados, y con quien, según testigos protegidos, mantendría una supuesta relación sentimental. No obstante, precisó que estos traslados también incluyeron a otras personas y lamentó la información “sesgada” que ha circulado en los medios.

De acuerdo con un informe de Perú21, el primer viaje fue a México. De la Cruz partió el 14 de enero y Santiváñez lo hizo el 15. Ambos regresaron entre el 21 y el 22 de enero. El segundo viaje también fue a México, con salida el 18 de febrero y regreso desde España el 4 de marzo. En el tercer viaje, partieron juntos el 7 de abril hacia Panamá y regresaron desde México una semana después.

En diálogo con Exitosa desde Bruselas, donde participa en la Reunión Ministerial de la Unión Europea (UE) – Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), el ministro explicó que el viaje a México tuvo como objetivo suscribir un contrato de colaboración con el despacho del abogado Frank Osorio, uno de los más prestigiosos en el país, para temas de capacitación y sinergias con clientes.

En cuanto al periplo a España, señaló que también formó parte un grupo de su estudio, con el fin de presentar los servicios del despacho a firmas españolas. “De ese viaje estaba perfectamente informada mi esposa, que no me pudo acompañar. Fue con dinero privado. No he viajado por un viaje de placer”, enfatizó en la emisora.

Santiváñez también negó estar considerando una candidatura presidencial o presentar su dimisión. “No voy a renunciar porque siempre lo he referido. Para mí, una renuncia sería rendirme, y creo que en el despacho del interior estamos haciendo un trabajo denodado en la lucha contra la criminalidad”, subrayó.

El testimonio de un testigo protegido revela que, a inicios de enero, De la Cruz ocultó la “computadora personal y iPad personal” del titular del Interior, “ya que en su contenido tiene información que podría perjudicarlo” respecto a los audios revelados por el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.

En esos registros de voz, Santiváñez menciona la supuesta protección de Palacio de Gobierno al prófugo Vladimir Cerrón, así como las presiones de la presidenta Dina Boluarte para cerrar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), cuyo equipo, encabezado por el coronel en retiro Harvey Colchado, allanó la residencia de la jefa de Estado como parte de la investigación del caso de los relojes Rolex y detuvo a su hermano Nicanor Boluarte en el caso ‘Los Waykis’.

Finalmente, el ministro calificó como “para reírse” la solicitud de impedimento de salida del país presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que “se ha armado un circo” con un asunto que ha “manchado honras”. En relación con las acusaciones de sobornos, señaló que los testigos protegidos no han especificado a qué “fiscales o jueces” se habrían destinado presuntamente los montos de las coimas.

Personal del Ministerio Público allanó la vivienda de Santiváñez, en La Molina, como parte de una investigación por abuso de autoridad. Durante el operativo, que duró más de siete horas, se buscaron elementos electrónicos relacionados con las acusaciones en su contra. Aunque aseguró haber colaborado plenamente con las autoridades, acusó a Espinoza de organizar un “manotazo de ahogado” basado en testimonios sin sustento.

Posteriormente, Boluarte le brindó su respaldo en medio de lo que consideró un “acoso político permanente” y afirmó que la Fiscalía está aliada con un sector de la prensa para dar un “golpe de Estado blanco” y desestabilizar al Ejecutivo.