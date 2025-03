Minsa confirma el cierre de la puerta de Emergencia de la Maternidad de Lima por voraz incendio en Barrios Altos

Maternidad de Lima cierra puerta de Emergencía por incendio en Barrios Altos. (Foto: Infobae Perú/ Agencia Andina)

Un voraz incendio, que desde hace más de 40 horas consume la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima, mantiene en alarma a la ciudadanía. El trabajo de los bomberos para extinguir las llamas, que hasta el momento se mantienen confinadas en una sección específica del área, podría prolongarse entre dos y tres días, según las estimaciones de los expertos. Esta situación ha causado gran preocupación en la población, especialmente entre los residentes cercanos al incendio, quienes temen por la seguridad de las instalaciones del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), conocido como la Maternidad de Lima.

Para facilitar las labores de los bomberos y garantizar la seguridad del hospital, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el cierre temporal de la puerta de Emergencia del INMP, por donde normalmente ingresan las pacientes en situación de urgencia. En su lugar, el acceso a la institución se ha reubicado a la puerta ubicada en la cuadra 9 del jirón Santa Rosa, una medida que busca no solo prevenir cualquier riesgo relacionado con el fuego, sino también optimizar el trabajo de los equipos de rescate que se encuentran abocados a la tarea de extinguir el fuego.

El siniestro revela la falta de control sobre almacenes clandestinos en el centro de la capital | Infobae Perú / Paula Elizalde

“Debido a los trabajos que vienen realizando los bomberos para controlar el incendio en el Cercado de Lima, se dispuso cerrar la puerta de Emergencia del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), por lo que el ingreso será por la puerta ubicada en la cuadra 9 del jirón Santa Rosa”, se lee al inicio del comunicado compartido en X (antes Twitter)

“Ante la dificultad que se presenta a pacientes para llegar a sus citas programadas, se ha decidido ampliar el horario de atención de consulta externa hasta las 7 p. m., con el fin de garantizar el servicio a los pacientes. El Instituto Nacional Materno Perinatal viene monitoreando constantemente la situación del incendio para actualizar las medidas de prevención”, finaliza el mensaje.

Maternidad de Lima cerró su puerta de Emergencia por incendio en el Centro de Lima. (Foto: X/@Minsa)

Hasta tres días para extingir el incendio

El incendio que afecta el centro histórico de Lima, específicamente en Barrios Altos, sigue sin control total. Los bomberos, que desde el comienzo han estado combatiendo las llamas, indicaron que la extinción total podría tardar entre dos y tres días. “No está extinguido totalmente. Son procesos que nosotros hacemos. Esto puede durar dos, tres días, no sé”, comentó el comandante Carlos Gallardo del Cuerpo de Bomberos, en declaraciones a RPP.

Según el informe de los bomberos, el incendio se encuentra “confinado”, lo que significa que el fuego no se ha extendido fuera de la zona de inicio del siniestro. Sin embargo, los esfuerzos para sofocar las llamas continúan, ya que las condiciones del incendio siguen siendo complicadas debido a la intensidad del fuego y a la proximidad de las estructuras afectadas. Este factor ha sido un desafío adicional para los bomberos, que han tenido que trabajar bajo condiciones extremas durante más de 40 horas.

Más de 50 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazan al lugar para controlar el devastador incendio | Infobae Perú / Paula Elizalde

El personal de bomberos ha destacado que, a pesar de los esfuerzos desplegados, la fatiga es un factor que ha complicado la lucha contra el fuego. “El requerimiento es el de siempre, el agua, que es nuestro principal recurso. Personal tenemos, pero está exhausto, está agotado”, agregó Gallardo. La situación ha obligado a la implementación de relevos en las comandancias de Lima y Callao, con el fin de asegurar que el personal mantenga su capacidad operativa.

El riesgo de colapso de las estructuras incendiadas es otro factor que preocupa a los bomberos. El calor intenso ha debilitado las construcciones, lo que incrementa el peligro de derrumbes mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona afectada.

A pesar de los peligros inherentes, las autoridades han indicado que no se han reportado afectaciones directas a la población en términos de personas heridas o fallecidas. “No hay quintas afectadas, la afectación a la población no ha ocurrido. Hay riesgos, sí, pero no afectación a la población”, afirmó Gallardo.

El cielo de Lima se cubre de humo negro mientras el incendio sigue sin ser controlado por completo | Infobae Perú / Paula Elizalde

Imágenes del impactante incendio

Un intenso incendio se desató en un almacén clandestino ubicado en el jirón Junín, en el Cercado de Lima, provocando una emergencia de gran magnitud. La difícil accesibilidad a la zona ha complicado las labores de los bomberos, quienes han tenido que recurrir a maquinaria pesada para generar vías de ingreso que les permitan contener el siniestro.

Alfonso Paniso, Brigadier General el Cuerpo General de Bomberos del Perú, explicó para Canal N, las imágenes captadas por una cámara térmica se puede observar la magnitud del incendio y las zonas más afectadas por el fuego. Según el especialista, se muestra una gran concentración de calor en diversas áreas del local siniestrado, así como en edificaciones contiguas.

Brigadier del Cuerpo General de Bomberos del Perú explicó que el dantesco siniestro involucraría al menos cuatro edificios y podría ser apagado mañana. (Crédito: Canal N)

“Toda esta zona de acá es urbana y no tenemos acceso. El incendio lo hemos tenido bajo control en ciertos sectores, pero hay otros en los que el fuego sigue activo”, expresó Paniso.